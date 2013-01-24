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OLED-телевізор 4K UHD Android TV
Насолоджуйтеся завжди захоплюючим реалістичним зображенням. Від драм мінісеріалів HDR до спортивних програм – цей телевізор Philips OLED забезпечує справжню глибину, правдиві кольори та плавну передачу руху. А поворотна підставка дозволить повертати екран під відповідним кутом. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
OLED-телевізор 4K UHD Android TV
Насолоджуйтеся завжди захоплюючим реалістичним зображенням. Від драм мінісеріалів HDR до спортивних програм – цей телевізор Philips OLED забезпечує справжню глибину, правдиві кольори та плавну передачу руху. А поворотна підставка дозволить повертати екран під відповідним кутом. Переглянути усі переваги
OLED-телевізор 4K UHD Android TV
Насолоджуйтеся завжди захоплюючим реалістичним зображенням. Від драм мінісеріалів HDR до спортивних програм – цей телевізор Philips OLED забезпечує справжню глибину, правдиві кольори та плавну передачу руху. А поворотна підставка дозволить повертати екран під відповідним кутом. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
OLED-телевізор 4K UHD Android TV
Насолоджуйтеся завжди захоплюючим реалістичним зображенням. Від драм мінісеріалів HDR до спортивних програм – цей телевізор Philips OLED забезпечує справжню глибину, правдиві кольори та плавну передачу руху. А поворотна підставка дозволить повертати екран під відповідним кутом. Переглянути усі переваги
OLED-телевізор 4K UHD Android TV
Усього:
Із Philips Ambilight фільми та ігри мають більший ефект занурення. Музика супроводжується власним світловим шоу. А екран здаватиметься більшим, ніж є насправді. Розумні світлодіоди вздовж країв телевізора переносять кольори з екрана на стіни кімнати у реальному часі. Зображення має ідеально налаштоване підсвічування. А це ще одна причина полюбити ваш телевізор.
Із OLED-телевізором Philips кожна сцена здається дивовижно реалістичною. Окремі пікселі можуть ставати менш яскравими або вимикатися, що забезпечує насиченіші чорні відтінки, яскраві кольори та вражаючу контрастність. Навіть деталі у тінях та яскравих фрагментах відтворюються з точністю. Ви отримуєте також ширший кут огляду, а завдяки процесору Philips чудове плавне рухоме зображення.
Підтримка високоякісного звуку Dolby та відеоформатів означає те, що контент HDR виглядатиме і звучатиме по-справжньому. Незалежно від того, чи це найновіші потокові серіали чи набір дисків Blu-Ray, ви зможете насолоджуватися контрастністю, яскравістю та кольором, що відображає наміри режисера. Насолоджуйтеся просторовим звучанням із чіткістю, деталями та глибиною.
Ваш телевізор Philips має змогу на повну використати переваги відеоформату HDR10+. Контрастність, колір та рівні яскравості налаштовуються для кожного кадру окремо. Незалежно від того, чи це обов’язковий для перегляду серіал, чи новий блокбастер, – тіні будуть глибшими, яскраві ділянки сяятимуть, а кольори будуть ще більш природними.
Виходьте за межі звичайних телепрограм завдяки магазину Google Play Store та галереї додатків Philips App Gallery. Насолоджуйтеся нескінченними відео, телепрограмами, музикою, додатками та іграми онлайн. Більше цікавого.
Philips P5 Pro Perfect Picture Engine із процесором якості зображення цілком нового покоління підносить вас на інший рівень перегляду. Перегляньте наші OLED-телевізори з найбільш справжніми чорними відтінками, яскравими кольорами, найбільш реалістичними природними тонами шкіри та неймовірно плавною передачею руху. Тепер ви можете бачити кожну деталь із більшою глибиною і насолоджуватися чіткішим відтворенням зображення. Наш OLED-телевізор Philips відкриває нову еру реалістичності зображення.
Керуйте телевізором Philips Android TV за допомогою власного голосу. Бажаєте зіграти в гру, переглянути відео Netflix чи знайти контент і додатки в магазині Google Play Store? Просто скажіть про це своєму телевізору. Можна навіть давати команди усім домашнім розумним пристроям, сумісним з Google Помічником, – наприклад, зменшити яскравість освітлення чи налаштувати термостат під час перегляду фільму. І все це, не встаючи з дивану. Не обов’язково шукати пульт дистанційного керування. Тепер можна за допомогою голосу керувати телевізором Philips Smart TV через пристрої із підтримкою помічника Alexa, як-от Amazon Echo. Вмикайте телевізор, перемикайте канали, переключайтеся на ігрову консоль тощо за допомогою голосового помічника Alexa.
Ambilight
Зображення/дисплей
Підтримувана роздільна здатність дисплея
Android TV
Функції Smart TV
Обробка
Тюнер/Прийом/Передача
Під'єднання
Мультимедійні додатки
Потужність
Звук
Розміри
Аксесуари