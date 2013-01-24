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    OLED-телевізор 4K UHD Android TV

    55OLED854/12
    Загальна оцінка / 5
    7 нагород
    • OLED-телевізор 4K UHD Android TV OLED-телевізор 4K UHD Android TV OLED-телевізор 4K UHD Android TV
      -{discount-value}

      OLED-телевізор 4K UHD Android TV

      55OLED854/12
      Загальна оцінка / 5
      7 нагород

      OLED-телевізор 4K UHD Android TV

      Насолоджуйтеся завжди захоплюючим реалістичним зображенням. Від драм мінісеріалів HDR до спортивних програм – цей телевізор Philips OLED забезпечує справжню глибину, правдиві кольори та плавну передачу руху. А поворотна підставка дозволить повертати екран під відповідним кутом. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      OLED-телевізор 4K UHD Android TV

      OLED-телевізор 4K UHD Android TV

      Насолоджуйтеся завжди захоплюючим реалістичним зображенням. Від драм мінісеріалів HDR до спортивних програм – цей телевізор Philips OLED забезпечує справжню глибину, правдиві кольори та плавну передачу руху. А поворотна підставка дозволить повертати екран під відповідним кутом. Переглянути усі переваги

      OLED-телевізор 4K UHD Android TV

      Насолоджуйтеся завжди захоплюючим реалістичним зображенням. Від драм мінісеріалів HDR до спортивних програм – цей телевізор Philips OLED забезпечує справжню глибину, правдиві кольори та плавну передачу руху. А поворотна підставка дозволить повертати екран під відповідним кутом. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      OLED-телевізор 4K UHD Android TV

      OLED-телевізор 4K UHD Android TV

      Насолоджуйтеся завжди захоплюючим реалістичним зображенням. Від драм мінісеріалів HDR до спортивних програм – цей телевізор Philips OLED забезпечує справжню глибину, правдиві кольори та плавну передачу руху. А поворотна підставка дозволить повертати екран під відповідним кутом. Переглянути усі переваги

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        OLED-телевізор 4K UHD Android TV

        Усього:

        OLED-телевізор 4K UHD Android TV

        із 3-стороннім підсвічуванням Ambilight

        • Телевізор 139 см (55 д.) із Ambilight
        • 5000 Picture Performance Index
        • HDR 10+/ WCG 99%
        • Процесор P5 Perfect Picture Engine
        Ambilight. Дозвольте емоціям вийти за межі екрана.

        Ambilight. Дозвольте емоціям вийти за межі екрана.

        Із Philips Ambilight фільми та ігри мають більший ефект занурення. Музика супроводжується власним світловим шоу. А екран здаватиметься більшим, ніж є насправді. Розумні світлодіоди вздовж країв телевізора переносять кольори з екрана на стіни кімнати у реальному часі. Зображення має ідеально налаштоване підсвічування. А це ще одна причина полюбити ваш телевізор.

        OLED-телевізор 4K UHD. Саме так виглядає реалістичне зображення.

        OLED-телевізор 4K UHD. Саме так виглядає реалістичне зображення.

        Із OLED-телевізором Philips кожна сцена здається дивовижно реалістичною. Окремі пікселі можуть ставати менш яскравими або вимикатися, що забезпечує насиченіші чорні відтінки, яскраві кольори та вражаючу контрастність. Навіть деталі у тінях та яскравих фрагментах відтворюються з точністю. Ви отримуєте також ширший кут огляду, а завдяки процесору Philips чудове плавне рухоме зображення.

        Dolby Vision та Dolby Atmos. Кінематографічне зображення та звук.

        Dolby Vision та Dolby Atmos. Кінематографічне зображення та звук.

        Підтримка високоякісного звуку Dolby та відеоформатів означає те, що контент HDR виглядатиме і звучатиме по-справжньому. Незалежно від того, чи це найновіші потокові серіали чи набір дисків Blu-Ray, ви зможете насолоджуватися контрастністю, яскравістю та кольором, що відображає наміри режисера. Насолоджуйтеся просторовим звучанням із чіткістю, деталями та глибиною.

        Підтримка HDR10+. Побачте більше того, що задумав режисер.

        Підтримка HDR10+. Побачте більше того, що задумав режисер.

        Ваш телевізор Philips має змогу на повну використати переваги відеоформату HDR10+. Контрастність, колір та рівні яскравості налаштовуються для кожного кадру окремо. Незалежно від того, чи це обов’язковий для перегляду серіал, чи новий блокбастер, – тіні будуть глибшими, яскраві ділянки сяятимуть, а кольори будуть ще більш природними.

        Google Play Store та галерея додатків Philips App Gallery. Більше цікавого.

        Google Play Store та галерея додатків Philips App Gallery. Більше цікавого.

        Виходьте за межі звичайних телепрограм завдяки магазину Google Play Store та галереї додатків Philips App Gallery. Насолоджуйтеся нескінченними відео, телепрограмами, музикою, додатками та іграми онлайн. Більше цікавого.

        Цілком новий рівень реалістичності зображення.

        Philips P5 Pro Perfect Picture Engine із процесором якості зображення цілком нового покоління підносить вас на інший рівень перегляду. Перегляньте наші OLED-телевізори з найбільш справжніми чорними відтінками, яскравими кольорами, найбільш реалістичними природними тонами шкіри та неймовірно плавною передачею руху. Тепер ви можете бачити кожну деталь із більшою глибиною і насолоджуватися чіткішим відтворенням зображення. Наш OLED-телевізор Philips відкриває нову еру реалістичності зображення.

        Голосове керування із штучним інтелектом. Вбудований Google Помічник. Підтримка Alexa.

        Керуйте телевізором Philips Android TV за допомогою власного голосу. Бажаєте зіграти в гру, переглянути відео Netflix чи знайти контент і додатки в магазині Google Play Store? Просто скажіть про це своєму телевізору. Можна навіть давати команди усім домашнім розумним пристроям, сумісним з Google Помічником, – наприклад, зменшити яскравість освітлення чи налаштувати термостат під час перегляду фільму. І все це, не встаючи з дивану. Не обов’язково шукати пульт дистанційного керування. Тепер можна за допомогою голосу керувати телевізором Philips Smart TV через пристрої із підтримкою помічника Alexa, як-от Amazon Echo. Вмикайте телевізор, перемикайте канали, переключайтеся на ігрову консоль тощо за допомогою голосового помічника Alexa.

        Технічні характеристики

        • Ambilight

          Версія Ambilight
          3-стороннє
          Функції Ambilight
          • Вбудована Ambilight+Hue
          • Музичний режим Ambilight
          • Режим гри
          • Адаптація до кольору стіни
          • Режим розслаблюючого світла

        • Зображення/дисплей

          Дисплей
          4K Ultra HD OLED
          Розмір екрана по діагоналі (у метрах)
          139  см
          Роздільна здатність панелі
          3840x2160
          Формат кадру
          16:9
          Система попіксельної обробки зображення
          P5 Pro Perfect Picture Engine
          Покращення зображення
          • Ultra Resolution
          • Micro Dimming Perfect
          • Широка колірна гама 99% DCI/P3
          • 5000 PPI
          • Dolby Vision
          • HDR10+
          • Perfect Natural Motion

        • Підтримувана роздільна здатність дисплея

          Комп’ютерні входи на всіх HDMI
          • до 4K UHD 3840x2160 при 60 Гц
          • Підтримка HDR, HDR10+/HLG
          Відеовходи на всіх HDMI
          • до 4K UHD 3840x2160 при 60 Гц
          • Підтримка HDR
          • HDR10/HLG (Hybrid Log Gamma)
          • HDR10+/Dolby Vision

        • Android TV

          ОС
          Android TV™ 9 (Pie)
          Попередньо встановлені додатки
          • Фільми Google Play*
          • Музика Google Play*
          • Пошук Google
          • YouTube
          Об’єм пам’яті (флеш)
          16 Гб*

        • Функції Smart TV

          Інтерактивне телебачення
          HbbTV
          Програма
          • Стоп-кадр у телепрограмі
          • Запис на USB*
          Просте встановлення
          • Автоматичне виявлення пристроїв Philips
          • Майстер встановлення мережі
          • Майстер помічника з налаштувань
          • Майстер під’єднання пристрою
          Простота у користуванні
          • Універсальна розумна кнопка меню
          • Екранний посібник користувача
          Можливість оновлення програмного забезпечення
          • Майстер автоматичного оновлення програмного забезпечення
          • Можливість оновлення програмного забезпечення через USB
          • Оновлення програмного забезпечення через Інтернет
          Налаштування формату екрана
          • Основні – На весь екран
          • До розмірів екрана
          • Додаткові – Змістити
          • Масштабувати, Розтягнути
          • Широкий екран
          Додаток Philips TV Remote App*
          • Додатки
          • Канали
          • Керування
          • Телегід
          • Відео на вимогу
          Дистанційне керування
          • з клавіатурою
          • з голосом
          Взаємодія з користувачем
          SimplyShare

        • Обробка

          Потужність обробки
          Quad Core

        • Тюнер/Прийом/Передача

          Підтримка HEVC
          Так
          Цифрові телевізори
          DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
          Підтримка MPEG
          • MPEG2
          • MPEG4
          Відтворення відео
          • NTSC
          • PAL
          • SECAM
          Телегід*
          Електронний довідник програм на 8 днів
          Індикація потужності сигналу
          Так
          Телетекст
          Гіпертекст на 1000 сторінок
          Два тюнери
          Так

        • Під'єднання

          Кількість роз’ємів HDMI
          4
          Кількість USB-роз’ємів
          2
          Кількість компонентних входів (YPbPr)
          1
          Бездротові з’єднання
          • Bluetooth 4.2
          • Wi-Fi 802.11ac, 2x2, подвійний діапазон
          Інші з’єднання
          • Common Interface Plus (CI+)
          • Цифровий аудіовихід (оптичний)
          • Ethernet-LAN RJ-45
          • Вхід Audio L/R
          • Вихід для навушників
          • Супутниковий конектор
          Характеристики HDMI
          • 4K
          • Реверсивний звуковий канал
          EasyLink (HDMI-CEC)
          • Дистанційна дія пульта
          • Керування звуком системи
          • Режим очікування системи
          • Відтворення одним дотиком
          HDCP 2.2
          Так на всіх HDMI

        • Мультимедійні додатки

          Формати відтворення відео
          • Контейнери: AVI, MKV
          • H264/MPEG-4 AVC
          • MPEG-1
          • MPEG-2
          • MPEG-4
          • WMV9/VC1
          • VP9
          • HEVC (H.265)
          Підтримувані формати субтитрів
          • .SRT
          • .SUB
          • .TXT
          • .SMI
          Формати відтворення музики
          • AAC
          • MP3
          • WAV
          • WMA (від v2 до v9.2)
          • WMA-PRO (v9 та v10)
          Формати відтворення зображення
          • JPEG
          • BMP
          • GIF
          • PNG
          • Фото 360 градусів
          • HEIF

        • Потужність

          Потужність, що споживається від електромережі
          220–240 В змінного струму, 50/60 Гц
          Споживання електроенергії в режимі очікування
          <0,3 Вт
          Споживання енергії у режимі вимкнення
          Немає
          Температура зовнішнього середовища
          від 5 °C до 35 °C
          Енергозберігаючі функції
          • Таймер автоматичного вимикання
          • Сенсор світла
          • Вимикання зображення (для радіо)
          • Екорежим
          Клас маркування енергоспоживання
          B
          Живлення маркування енергоспоживання ЄС
          147  Вт
          Річне споживання енергії
          215  кВт·год
          Вміст ртуті
          0  мг
          Наявність свинцю
          Так*

        • Звук

          Аудіо
          • Вихідна потужність: 50 Вт (RMS)
          • 2.1-канальний
          Кодек
          • AC-4
          • Dolby Atmos
          • Dolby Digital MS12 V2.3
          • DTS-HD(M6)
          Конфігурація динаміків
          2 середньочастотні динаміки по 10 Вт, сабвуфер 30 Вт
          Покращення звуку
          • 5-смуговий еквалайзер
          • Звук із системою штучного інтелекту
          • Чіткий діалог
          • Dolby Atmos
          • Підсилення низьких частот Dolby
          • Регулятор гучності Dolby
          • Нічний режим
          • Автоматичне регулювання гучності
          • Підсилення низьких частот

        • Розміри

          Ширина коробки
          1400,0  мм
          Висота коробки
          867,0  мм
          Глибина коробки
          174,0  мм
          Ширина телевізора
          1227,8  мм
          Висота телевізора
          705,6  мм
          Глибина телевізора
          52,3  мм
          Ширина телевізора (з підставкою)
          1227,8  мм
          Висота телевізора (з підставкою)
          732,9  мм
          Глибина телевізора (з підставкою)
          243,0  мм
          Вага виробу
          21,2  кг
          Вага виробу (+ підставка)
          23,7  кг
          Вага з упаковкою
          28,0  кг
          Глибина підставки
          243,0  мм
          Висота підставки
          27,3  мм
          Ширина підставки
          800,0  мм
          Сумісність з настінним кріпленням VESA
          300 x 300 мм

        • Аксесуари

          Аксесуари в комплекті
          • Буклет з юридичною інформацією та інформацією з техніки безпеки
          • Кабель "міні-роз’єм – Л/П"
          • Кабель "міні-роз’єм – YPbPr"
          • Шнур живлення
          • Короткий посібник (x1)
          • Дистанційне керування
          • Підставка на стіл
          Батареї в комплекті
          2 батареї AAA

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            • ЕДП та фактична доступність (до 8 днів) залежить від країни та оператора.
            • Пропозиції додатка Android різняться залежно від країни. Для отримання детальнішої інформації відвідайте місцевий магазин Google Play Store.
            • Споживання енергії у кВт/год. на рік на основі споживання енергії телевізора, який працює 4 години на день протягом 365 днів. Фактичне споживання енергії залежатиме від використання телевізора.
            • Телевізор підтримує прийом сигналів DVB для трансляції "Без обмежень". Певні оператори DVB можуть не підтримуватися. Оновлений список можна знайти в розділі частих запитань на веб-сайті підтримки Philips. Для деяких операторів потрібний умовний доступ та підписка. Для отримання детальнішої інформації зверніться до оператора.
            • Додаток Philips TV Remote App та відповідні функції різняться залежно від моделі телевізора, оператора та країни, а також моделі та ОС розумного пристрою. Для отримання детальнішої інформації відвідайте веб-сайт: www.philips.com/TVRemoteapp.
            • Пропозиції додатка Smart TV залежать від моделі телевізора та країни. Для отримання детальнішої інформації відвідайте веб-сайт: www.philips.com/smarttv.
            • Запис на USB лише для цифрових каналів: записи можуть бути обмежені захистом авторських прав на мовлення (CI+). Можливі обмеження щодо певних країн та каналів.
            • Цей телевізор містить свинець лише в певних частинах або компонентах, де немає інших варіантів застосування технологій відповідно до чинних обмежень відповідальності згідно з Директивою щодо обмеження вмісту шкідливих речовин.
            • Ці функціональні можливості залежать від вбудованих додатків ChromeCast та смарт-пристроїв. Докладні відомості шукайте на вбудованих сторінках продукту ChromeCast.
            • Вбудований Google Помічник надаватиметься як оновлення програмного забезпечення для телевізорів Android 2018 року.

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