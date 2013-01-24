Інші елементи комплектації
- Дистанційне керування
- 2 батареї AA
- Шнур живлення
- Кабель "міні-роз’єм – Л/П"
- Кабель "міні-роз’єм – YPbPr"
- Короткий посібник
- Буклет з юридичною інформацією та інформацією з техніки безпеки
- Підставка на стіл
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Ультратонкий LED-телевізор 4K UHD Android TV
Пориньте в улюблений контент разом із телевізором Philips 8300. Насолоджуйтеся яскравими, реалістичними кольорами та чітким зображенням 4K UHD навіть у разі перегляду телевізора під кутом. Зробіть вечори кіно та ігор більш захоплюючими завдяки підсвічуванню Ambilight. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Ультратонкий LED-телевізор 4K UHD Android TV
Пориньте в улюблений контент разом із телевізором Philips 8300. Насолоджуйтеся яскравими, реалістичними кольорами та чітким зображенням 4K UHD навіть у разі перегляду телевізора під кутом. Зробіть вечори кіно та ігор більш захоплюючими завдяки підсвічуванню Ambilight. Переглянути усі переваги
Ультратонкий LED-телевізор 4K UHD Android TV
Пориньте в улюблений контент разом із телевізором Philips 8300. Насолоджуйтеся яскравими, реалістичними кольорами та чітким зображенням 4K UHD навіть у разі перегляду телевізора під кутом. Зробіть вечори кіно та ігор більш захоплюючими завдяки підсвічуванню Ambilight. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Ультратонкий LED-телевізор 4K UHD Android TV
Пориньте в улюблений контент разом із телевізором Philips 8300. Насолоджуйтеся яскравими, реалістичними кольорами та чітким зображенням 4K UHD навіть у разі перегляду телевізора під кутом. Зробіть вечори кіно та ігор більш захоплюючими завдяки підсвічуванню Ambilight. Переглянути усі переваги
Ультратонкий LED-телевізор 4K UHD Android TV
Усього:
Із процесором Philips P5 Perfect Picture Engine зображення таке ж неперевершене, як і Ваш улюблений контент. Деталі мають помітно більшу глибину. Кольори яскраві, а тони шкіри більш реалістичні. Контрастність така висока, що Ви відчуватимете кожну деталь. А рухи такі плавні, що Ви ніколи не втратите м’яча з поля зору, незалежно від швидкості гри.
High Dynamic Range Premium – це новий відеостандарт. Завдяки вдосконаленій контрастності й кольорам він підносить перегляд у домашніх умовах на новий рівень. Насолоджуйтеся чуттєвою глибиною і яскравістю кольорів, які до того ж точно відображають задум режисера. Який кінцевий результат? Яскравіші основні моменти, краща контрастність, ширший діапазон кольорів і деталі, як ніколи раніше.
Керуйте своїм телевізором Philips Android TV за допомогою голосу. Бажаєте зіграти в гру, переглянути відео Netflix чи знайти контент і додатки в магазині Google Play Store? Просто скажіть про це своєму телевізору. Можна навіть давати команди усім розумним домашнім пристроям із підтримкою Google Помічника, наприклад зменшити яскравість освітлення чи налаштувати термостат під час перегляду фільму. І все це, не встаючи з дивану.
Виходьте за межі звичайних телепрограм завдяки магазину Google Play Store та галереї додатків Philips App Gallery. Насолоджуйтеся нескінченними відео, телепрограмами, музикою, додатками та іграми онлайн. Більше цікавого.
Із Philips Ambilight фільми та ігри мають більший ефект занурення. Музика супроводжується власним світловим шоу. А екран здаватиметься більшим, ніж є насправді. Розумні світлодіоди вздовж країв телевізора переносять кольори з екрана на стіни кімнати у реальному часі. Зображення має ідеально налаштоване підсвічування. А це ще одна причина полюбити Ваш телевізор.
Від кіновечора до великого матчу чи гри – технологія IPS Nano Color забезпечує яскраві, реалістичні кольори та широкий кут огляду. Однакові частинки нанометричного розміру поглинають зайве підсвічування екрана. Червоне залишається червоним, зелена трава виглядає зеленою, а блакитне завжди блакитним. Навіть тоді, коли Ви дивитесь телевізор під кутом до 60 градусів.
Завдяки покращеній технології Philips Triple Ring Ви отримуєте навіть більшу свободу руху динаміків у сабвуферах. А більше руху – це кращий ефект! Отже, Ви зможете насолоджуватися ще потужнішим звуком навіть із нашого телевізора Philips із тонким дизайном.
DTS HD Premium Suite забезпечує високоякісну обробку аудіо для кращого звуку з динаміків. Зберігаючи чистоту оригінального контенту, Ви зможете насолоджуватися абсолютним звуком, насиченими низькими частотами та чіткими діалогами без перешкод, обрізання або спотворення.
Технологія Wide Color Gamut розширює стандартну колірну гаму із 72% до 90–99%, забезпечуючи відтворення яскравіших кольорів. Найзеленіший зелений, найблакитніший блакитний та найчервоніший червоний – завдяки розширеним можливостям відтворення кольорів телевізора 4K Ultra HD зображення максимально наближене до зображення цифрового кінотеатру.
Ambilight
Зображення/дисплей
Android TV
Функції Smart TV
Обробка
Звук
Під'єднання
Мультимедійні додатки
Підтримувана роздільна здатність дисплея
Тюнер/Прийом/Передача
Потужність
Розміри
Колір та покриття
Аксесуари