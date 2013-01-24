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    Ультратонкий LED-телевізор 4K UHD Android TV

    65PUS8303/12
    Загальна оцінка / 5
    1 нагорода
    • Ультратонкий LED-телевізор 4K UHD Android TV Ультратонкий LED-телевізор 4K UHD Android TV Ультратонкий LED-телевізор 4K UHD Android TV
      -{discount-value}

      Ультратонкий LED-телевізор 4K UHD Android TV

      65PUS8303/12
      Загальна оцінка / 5
      1 нагорода

      Ультратонкий LED-телевізор 4K UHD Android TV

      Пориньте в улюблений контент разом із телевізором Philips 8300. Насолоджуйтеся яскравими, реалістичними кольорами та чітким зображенням 4K UHD навіть у разі перегляду телевізора під кутом. Зробіть вечори кіно та ігор більш захоплюючими завдяки підсвічуванню Ambilight. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Ультратонкий LED-телевізор 4K UHD Android TV

      Ультратонкий LED-телевізор 4K UHD Android TV

      Пориньте в улюблений контент разом із телевізором Philips 8300. Насолоджуйтеся яскравими, реалістичними кольорами та чітким зображенням 4K UHD навіть у разі перегляду телевізора під кутом. Зробіть вечори кіно та ігор більш захоплюючими завдяки підсвічуванню Ambilight. Переглянути усі переваги

      Ультратонкий LED-телевізор 4K UHD Android TV

      Пориньте в улюблений контент разом із телевізором Philips 8300. Насолоджуйтеся яскравими, реалістичними кольорами та чітким зображенням 4K UHD навіть у разі перегляду телевізора під кутом. Зробіть вечори кіно та ігор більш захоплюючими завдяки підсвічуванню Ambilight. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Ультратонкий LED-телевізор 4K UHD Android TV

      Ультратонкий LED-телевізор 4K UHD Android TV

      Пориньте в улюблений контент разом із телевізором Philips 8300. Насолоджуйтеся яскравими, реалістичними кольорами та чітким зображенням 4K UHD навіть у разі перегляду телевізора під кутом. Зробіть вечори кіно та ігор більш захоплюючими завдяки підсвічуванню Ambilight. Переглянути усі переваги

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        Ультратонкий LED-телевізор 4K UHD Android TV

        Усього:

        Ультратонкий LED-телевізор 4K UHD Android TV

        із 3-стороннім підсвічуванням Ambilight

        • Телевізор 164 см (65 д.) із Ambilight
        • 2800 Picture Performance Index
        • HDR Premium WCG 90%
        • Процесор P5 Perfect Picture Engine
        Philips P5 Engine. Завжди ідеальне зображення незалежно від джерела.

        Philips P5 Engine. Завжди ідеальне зображення незалежно від джерела.

        Із процесором Philips P5 Perfect Picture Engine зображення таке ж неперевершене, як і Ваш улюблений контент. Деталі мають помітно більшу глибину. Кольори яскраві, а тони шкіри більш реалістичні. Контрастність така висока, що Ви відчуватимете кожну деталь. А рухи такі плавні, що Ви ніколи не втратите м’яча з поля зору, незалежно від швидкості гри.

        HDR Premium. Вдосконалені кольори, глибина та розмір

        HDR Premium. Вдосконалені кольори, глибина та розмір

        High Dynamic Range Premium – це новий відеостандарт. Завдяки вдосконаленій контрастності й кольорам він підносить перегляд у домашніх умовах на новий рівень. Насолоджуйтеся чуттєвою глибиною і яскравістю кольорів, які до того ж точно відображають задум режисера. Який кінцевий результат? Яскравіші основні моменти, краща контрастність, ширший діапазон кольорів і деталі, як ніколи раніше.

        Вбудований Google Помічник. Контент та багато іншого за Вашою командою.

        Вбудований Google Помічник. Контент та багато іншого за Вашою командою.

        Керуйте своїм телевізором Philips Android TV за допомогою голосу. Бажаєте зіграти в гру, переглянути відео Netflix чи знайти контент і додатки в магазині Google Play Store? Просто скажіть про це своєму телевізору. Можна навіть давати команди усім розумним домашнім пристроям із підтримкою Google Помічника, наприклад зменшити яскравість освітлення чи налаштувати термостат під час перегляду фільму. І все це, не встаючи з дивану.

        Google Play Store та галерея додатків Philips App Gallery. Більше цікавого.

        Google Play Store та галерея додатків Philips App Gallery. Більше цікавого.

        Виходьте за межі звичайних телепрограм завдяки магазину Google Play Store та галереї додатків Philips App Gallery. Насолоджуйтеся нескінченними відео, телепрограмами, музикою, додатками та іграми онлайн. Більше цікавого.

        Ambilight. Дозвольте емоціям вийти за межі екрана.

        Ambilight. Дозвольте емоціям вийти за межі екрана.

        Із Philips Ambilight фільми та ігри мають більший ефект занурення. Музика супроводжується власним світловим шоу. А екран здаватиметься більшим, ніж є насправді. Розумні світлодіоди вздовж країв телевізора переносять кольори з екрана на стіни кімнати у реальному часі. Зображення має ідеально налаштоване підсвічування. А це ще одна причина полюбити Ваш телевізор.

        IPS Nano Color. Насичені кольори. Де б Ви не сиділи.

        Від кіновечора до великого матчу чи гри – технологія IPS Nano Color забезпечує яскраві, реалістичні кольори та широкий кут огляду. Однакові частинки нанометричного розміру поглинають зайве підсвічування екрана. Червоне залишається червоним, зелена трава виглядає зеленою, а блакитне завжди блакитним. Навіть тоді, коли Ви дивитесь телевізор під кутом до 60 градусів.

        Технологія Philips Triple Ring. Більше простору для звуку

        Завдяки покращеній технології Philips Triple Ring Ви отримуєте навіть більшу свободу руху динаміків у сабвуферах. А більше руху – це кращий ефект! Отже, Ви зможете насолоджуватися ще потужнішим звуком навіть із нашого телевізора Philips із тонким дизайном.

        DTS HD Premium Sound. Насичені низькі частоти та надзвичайно чіткі діалоги

        DTS HD Premium Suite забезпечує високоякісну обробку аудіо для кращого звуку з динаміків. Зберігаючи чистоту оригінального контенту, Ви зможете насолоджуватися абсолютним звуком, насиченими низькими частотами та чіткими діалогами без перешкод, обрізання або спотворення.

        Розширена колірна гама. Більше кольорів. Більше яскравості.

        Технологія Wide Color Gamut розширює стандартну колірну гаму із 72% до 90–99%, забезпечуючи відтворення яскравіших кольорів. Найзеленіший зелений, найблакитніший блакитний та найчервоніший червоний – завдяки розширеним можливостям відтворення кольорів телевізора 4K Ultra HD зображення максимально наближене до зображення цифрового кінотеатру.

        Технічні характеристики

        • Ambilight

          Версія Ambilight
          3-стороння
          Функції Ambilight
          • Вбудована Ambilight+Hue
          • Музичний режим Ambilight
          • Режим гри
          • Адаптація до кольору стіни
          • Режим розслаблюючого світла

        • Зображення/дисплей

          Дисплей
          4K Ultra HD LED
          Розмір екрана по діагоналі (у метрах)
          164  см
          Розмір екрана по діагоналі (у дюймах)
          65  дюймів
          Роздільна здатність панелі
          3840x2160
          Формат кадру
          16:9
          Покращення зображення
          • Ultra Resolution
          • Micro Dimming Pro
          • Широка колірна гама 90% DCI/P3
          • HDR Premium
          Система попіксельної обробки зображення
          Процесор P5 Perfect Picture Engine
          Розмір екрана по діагоналі (у дюймах)
          65 дюймів

        • Android TV

          ОС
          Android TV™ 8 (Oreo)
          Попередньо встановлені додатки
          • Фільми Google Play*
          • Музика Google Play*
          • Пошук у Google
          • YouTube
          Об’єм пам’яті (флеш)
          16 Гб*

        • Функції Smart TV

          Взаємодія з користувачем
          SimplyShare
          Інтерактивне телебачення
          HbbTV
          Програма
          • Стоп-кадр у телепрограмі
          • Запис на USB*
          Додатки SmartTV*
          • Мережеві відеомагазини
          • Відкритий веб-браузер
          • Соціальне ТБ
          • Мережеве ТБ
          • YouTube
          Просте встановлення
          • Автоматичне виявлення пристроїв Philips
          • Майстер під’єднання пристрою
          • Майстер встановлення мережі
          • Майстер помічника з налаштувань
          Простота у користуванні
          • Універсальна розумна кнопка меню
          • Екранний посібник користувача
          Можливість оновлення програмного забезпечення
          • Майстер автоматичного оновлення програмного забезпечення
          • Можливість оновлення програмного забезпечення через USB
          • Оновлення програмного забезпечення через Інтернет
          Налаштування формату екрана
          • Основні – На весь екран
          • До розмірів екрана
          • Додаткові – Змістити
          • Масштабувати, Розтягнути
          Додаток Philips TV Remote App*
          • Додатки
          • Канали
          • Керування
          • Зараз на ТБ
          • Телегід
          • Відео на вимогу
          Дистанційне керування
          • з клавіатурою
          • з голосом

        • Обробка

          Потужність обробки
          Quad Core

        • Звук

          Вихідна потужність (RMS)
          25 Вт
          Покращення звуку
          • Розумний звук
          • DTS-HD Premium Sound
          • DTS Studio Sound
          • DTS TruSurround
          Функції звуку
          Технологія Triple ring
          Конфігурація динаміків
          2 середньочастотні-високочастотні динаміки по 6,25 Вт, низькочастотний динамік 12,5 Вт

        • Під'єднання

          Кількість роз’ємів HDMI
          4
          Кількість USB-роз’ємів
          2
          Кількість компонентних входів (YPbPr)
          1
          Бездротові з’єднання
          • Подвійний діапазон
          • Вбудований Wi-Fi 802.11ac 2x2
          Інші з’єднання
          • Common Interface Plus (CI+)
          • Цифровий аудіовихід (оптичний)
          • Антена IEC75
          • Супутниковий конектор
          • Ethernet-LAN RJ-45
          • Вхід Audio L/R
          • Вихід для навушників
          Характеристики HDMI
          • 4K
          • Реверсивний звуковий канал
          EasyLink (HDMI-CEC)
          • Дистанційна дія пульта
          • Керування звуком системи
          • Режим очікування системи
          • Відтворення одним дотиком
          HDCP 2.2
          Так на всіх HDMI

        • Мультимедійні додатки

          Формати відтворення відео
          • Контейнери: AVI, MKV
          • H264/MPEG-4 AVC
          • MPEG-1
          • MPEG-2
          • MPEG-4
          • WMV9/VC1
          • HEVC (H.265)
          • VP9
          Підтримувані формати субтитрів
          • .SRT
          • .SUB
          • .TXT
          • .SMI
          Формати відтворення музики
          • AAC
          • MP3
          • WAV
          • WMA (від v2 до v9.2)
          • WMA-PRO (v9 та v10)
          Формати відтворення зображення
          • JPEG
          • BMP
          • GIF
          • PNG

        • Підтримувана роздільна здатність дисплея

          Комп’ютерні входи на HDMI1/2
          • до 4K UHD 3840x2160 при 60 Гц
          • підтримка HDR, HDR10/ HLG
          Комп’ютерні входи на HDMI3/4
          до 4K UHD 3840x2160 при 60 Гц
          Комп’ютерні входи на HDMI1/2
          • до 4K UHD 3840x2160 при 60 Гц
          • підтримка HDR, HDR10/ HLG
          Комп’ютерні входи на HDMI3/4
          до 4K UHD 3840x2160 при 60 Гц

        • Тюнер/Прийом/Передача

          Підтримка HEVC
          Так
          Цифрові телевізори
          DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
          Підтримка MPEG
          • MPEG2
          • MPEG4
          Відтворення відео
          • NTSC
          • PAL
          • SECAM
          Телегід*
          Електронний довідник програм на 8 днів
          Індикація потужності сигналу
          Так
          Телетекст
          Гіпертекст на 1000 сторінок

        • Потужність

          Потужність, що споживається від електромережі
          220–240 В змінного струму, 50/60 Гц
          Споживання електроенергії в режимі очікування
          <0,3 Вт
          Споживання енергії у режимі вимкнення
          Немає  Вт
          Енергозберігаючі функції
          • Таймер автоматичного вимикання
          • Вимикання зображення (для радіо)
          • Сенсор світла
          Температура зовнішнього середовища
          від 5 °C до 35 °C
          Живлення маркування енергоспоживання ЄС
          110  Вт
          Річне споживання енергії
          161  кВт·год
          Вміст ртуті
          0  мг
          Наявність свинцю
          Так*
          Клас маркування енергоспоживання
          A+

        • Розміри

          Ширина коробки
          1600  мм
          Висота коробки
          995  мм
          Глибина коробки
          185  мм
          Ширина телевізора
          1455,1  мм
          Висота телевізора
          837,2  мм
          Глибина телевізора
          50,3  мм
          Ширина телевізора (з підставкою)
          1455,1  мм
          Висота телевізора (з підставкою)
          889,8  мм
          Глибина телевізора (з підставкою)
          304,5  мм
          Ширина підставки телевізора
          567,9  мм
          Сумісність з настінним кріпленням VESA
          400 x 300 мм
          Вага виробу
          29,0  кг
          Вага виробу (+ підставка)
          31,7  кг
          Вага з упаковкою
          41,3  кг

        • Колір та покриття

          Передня панель телевізора
          Металевий сріблястий

        • Аксесуари

          Аксесуари в комплекті
          • Дистанційне керування
          • 2 батареї AA
          • Шнур живлення
          • Кабель "міні-роз’єм – Л/П"
          • Кабель "міні-роз’єм – YPbPr"
          • Короткий посібник
          • Буклет з юридичною інформацією та інформацією з техніки безпеки
          • Підставка на стіл

        Комплектація упаковки

        Інші елементи комплектації

        • Дистанційне керування
        • 2 батареї AA
        • Шнур живлення
        • Кабель "міні-роз’єм – Л/П"
        • Кабель "міні-роз’єм – YPbPr"
        • Короткий посібник
        • Буклет з юридичною інформацією та інформацією з техніки безпеки
        • Підставка на стіл

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        Відповіді на часті запитання, усунення несправностей, посібники користувача та підказки

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            • ЕДП та фактична доступність (до 8 днів) залежить від країни та оператора.
            • Пропозиції додатка Android різняться залежно від країни. Для отримання детальнішої інформації відвідайте місцевий магазин Google Play Store.
            • Споживання енергії у кВт/год. на рік на основі споживання енергії телевізора, який працює 4 години на день протягом 365 днів. Фактичне споживання енергії залежатиме від використання телевізора.
            • Телевізор підтримує прийом сигналів DVB для трансляції "Без обмежень". Певні оператори DVB можуть не підтримуватися. Оновлений список можна знайти в розділі частих запитань на веб-сайті підтримки Philips. Для деяких операторів потрібний умовний доступ та підписка. Для отримання детальнішої інформації зверніться до оператора.
            • Додаток Philips TV Remote App та відповідні функції різняться залежно від моделі телевізора, оператора та країни, а також моделі та ОС розумного пристрою. Для отримання детальнішої інформації відвідайте веб-сайт: www.philips.com/TVRemoteapp.
            • Пропозиції додатка Smart TV залежать від моделі телевізора та країни. Для отримання детальнішої інформації відвідайте веб-сайт: www.philips.com/smarttv.
            • Запис на USB лише для цифрових каналів: записи можуть бути обмежені захистом авторських прав на мовлення (CI+). Можливі обмеження щодо певних країн та каналів.
            • Зауважте, що додатки Amazon Apps можуть бути недоступні у вашій країні. (Зараз додатки Amazon Apps працюють лише у Великобританії, Німеччині та Австрії).
            • (Philips) сумісний лише з певним програвачем Philips.
            • Цей телевізор містить свинець лише в певних частинах або компонентах, де немає інших варіантів застосування технологій відповідно до чинних обмежень відповідальності згідно з Директивою щодо обмеження вмісту шкідливих речовин.
            • Ці функціональні можливості залежать від вбудованих додатків ChromeCast та смарт-пристроїв. Докладні відомості шукайте на вбудованих сторінках продукту ChromeCast.
            • Вбудований Google Помічник надаватиметься як оновлення програмного забезпечення для телевізорів Android 2018 року.
            • Пропозиція Cloud Gaming залежить від постачальників ігор.

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