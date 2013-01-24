Вбудований Google Помічник. Контент та багато іншого за Вашою командою.

Керуйте своїм телевізором Philips Android TV за допомогою голосу. Бажаєте зіграти в гру, переглянути відео Netflix чи знайти контент і додатки в магазині Google Play Store? Просто скажіть про це своєму телевізору. Можна навіть давати команди усім розумним домашнім пристроям із підтримкою Google Помічника, наприклад зменшити яскравість освітлення чи налаштувати термостат під час перегляду фільму. І все це, не встаючи з дивану.