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    The One

    Світлодіодний телевізор 4K UHD Android TV

    65PUS8807/12
    Загальна оцінка / 5
    • Той, який хочеться дивитися Той, який хочеться дивитися Той, який хочеться дивитися
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      The One Світлодіодний телевізор 4K UHD Android TV

      65PUS8807/12
      Загальна оцінка / 5

      Той, який хочеться дивитися

      Це розумний вибір. Дивіться будь-який контент, який ви любите, в чудовій якості 4K. Грайте так швидко й несамовито, як вам подобається. Легко підключайте саундбар і гучномовці, щоб слухати музику із більшим задоволенням. А також насолоджуйтеся унікальним захоплюючим переглядом завдяки підсвічуванню Ambilight. Переглянути усі переваги

      The One Світлодіодний телевізор 4K UHD Android TV

      Той, який хочеться дивитися

      Це розумний вибір. Дивіться будь-який контент, який ви любите, в чудовій якості 4K. Грайте так швидко й несамовито, як вам подобається. Легко підключайте саундбар і гучномовці, щоб слухати музику із більшим задоволенням. А також насолоджуйтеся унікальним захоплюючим переглядом завдяки підсвічуванню Ambilight. Переглянути усі переваги

      Той, який хочеться дивитися

      Це розумний вибір. Дивіться будь-який контент, який ви любите, в чудовій якості 4K. Грайте так швидко й несамовито, як вам подобається. Легко підключайте саундбар і гучномовці, щоб слухати музику із більшим задоволенням. А також насолоджуйтеся унікальним захоплюючим переглядом завдяки підсвічуванню Ambilight. Переглянути усі переваги

      The One Світлодіодний телевізор 4K UHD Android TV

      Той, який хочеться дивитися

      Це розумний вибір. Дивіться будь-який контент, який ви любите, в чудовій якості 4K. Грайте так швидко й несамовито, як вам подобається. Легко підключайте саундбар і гучномовці, щоб слухати музику із більшим задоволенням. А також насолоджуйтеся унікальним захоплюючим переглядом завдяки підсвічуванню Ambilight. Переглянути усі переваги

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        The One

        The One

        Світлодіодний телевізор 4K UHD Android TV

        Усього:

        Той, який хочеться дивитися

        Світлодіодний телевізор 4K UHD Android TV із Ambilight

        • 3-стороннє підсвічування Ambilight
        • Підтримка основних форматів HDR
        • P5 Picture Engine 120 Гц
        • Телевізор Android TV 164 см (65 д.)
        Телевізор із магічним підсвічуванням Ambilight. Лише в Philips.

        Телевізор із магічним підсвічуванням Ambilight. Лише в Philips.

        Завдяки підсвічуванню Philips Ambilight чудовий перегляд телевізора Philips стає ще грандіознішим! Світлодіодні індикатори по краях телевізора світяться та змінюють колір в ідеальній синхронізації з кольорами зображення на екрані або музикою. Підсвічування таке тепле й захоплююче, що ви дивуватиметеся, як дивилися телевізор раніше.

        Той, що має яскраве HDR-зображення. 4K UHD-телевізор Philips.

        Той, що має яскраве HDR-зображення. 4K UHD-телевізор Philips.

        Бажаєте переглядати ідеальне зображення під час кожної сцени? Ваш телевізор Philips 4K UHD сумісний з усіма основними форматами HDR, а це означає перегляд завжди блискучого, чіткого зображення. Ви побачите кожну деталь, навіть на темних і світлих ділянках.

        Завжди ідеальне зображення незалежно від джерела. Philips P5 Engine.

        Завжди ідеальне зображення незалежно від джерела. Philips P5 Engine.

        Із процесором Philips P5 зображення таке ж неперевершене, як і ваш улюблений контент. Деталі мають помітно більшу глибину. Кольори яскраві, а тони шкіри більш реалістичні. Контрастність така висока, що ви відчуватимете кожну деталь. Рухи ідеально плавні.

        Кінематографічне зображення та звук. Dolby Vision та Dolby Atmos

        Кінематографічне зображення та звук. Dolby Vision та Dolby Atmos

        Завдяки Dolby Vision та Dolby Atmos ваші фільми, шоу та ігри виглядатимуть і звучатимуть неймовірно. Переглядайте зображення так, яке це було задумано режисером – більше жодного розчарування через надто темні сцени! Чітко чуйте кожне слово. Відчуйте всі звукові ефекти, ніби дія відбувається навколо вас.

        Тонкий телевізор. Розроблений на майбутнє.

        Тонкий телевізор. Розроблений на майбутнє.

        Шукаєте телевізор, який підійде для вашого стилю життя? Майже безрамковий екран цього 4K телевізора Smart TV доповнить будь-який інтер’єр, а під скошеними ніжками підставки буде достатньо місця для саундбара. Нашу упаковку і вставки виготовлено з переробленого картону й паперу.

        Домашня бездротова система Philips із DTS Play-Fi

        Домашня бездротова система Philips із DTS Play-Fi

        Домашня бездротова система Philips із підтримкою DTS Play-Fi дозволяє за лічені секунди під’єднати сумісні саундбари та бездротові гучномовці по всьому дому. Слухайте фільми на кухні, відтворюйте музику будь-де. Можна навіть створити систему домашнього кінотеатру з об’ємним звуком, де телевізор Philips виступатиме центральним гучномовцем.

        The one для геймерів. Низький рівень затримки на будь-якій консолі.

        The one для геймерів. Низький рівень затримки на будь-якій консолі.

        Ваш телевізор Philips дозволяє вповні використовувати усі функції вашого ігрового пристрою нового покоління завдяки надзвичайно чутливому геймплею та неймовірно плавній графіці. Зробіть той стрибок, розверніться або ідеально заверніть за кут. Підтримуються стандарти HDMI 2.1, VRR та Freesync. Режим гри Ambilight дарує ще більше вражень.

        The one – просто розумний. Android TV.

        The one – просто розумний. Android TV.

        Philips Android TV надає потрібний вміст тоді, коли потрібно. Можна персоналізувати головний екран для відображення улюблених додатків, що дозволяє легко почати потокову передачу улюблених відео й шоу. Також можна продовжити роботу з місця зупинки.

        Голосове керування. Google Помічник. Працює з Alexa.

        Натисніть кнопку на пульті, щоб порозмовляти з Google Помічником. Керуйте розумними домашніми пристроями, які сумісні з телевізором або Google Помічником, за допомогою голосу. Або попросіть Alexa керувати пристроями, які сумісні з телевізором та Alexa.

        Технічні характеристики

        • Ambilight

          Версія Ambilight
          3-стороннє
          Функції Ambilight
          • Вбудована Ambilight+Hue
          • Музичний режим Ambilight
          • Режим гри
          • Адаптація до кольору стіни
          • Режим розслаблюючого світла
          • AmbiWakeup
          • AmbiSleep
          • Бездротові домашні гучномовці Philips
            Сумісність із бездротовими домашніми гучномовцями Philips
          • Ambilight Aurora
          • Анімація завантаження Ambilight

        • Зображення/дисплей

          Дисплей
          4K Ultra HD LED
          Розмір екрана по діагоналі (у метрах)
          164  см
          Роздільна здатність панелі
          3840 x 2160
          Природна частота оновлення
          120  Гц
          Система попіксельної обробки зображення
          Процесор P5 Perfect Picture Engine
          Покращення зображення
          • Dolby Vision
          • HDR10+
          • Micro Dimming Pro
          • Режим Filmmaker mode
          • Natural Motion
          • Широка колірна гама 90% DCI/P3
          • Підтримка CalMAN

        • Підтримувана роздільна здатність дисплея

          Комп’ютерні входи на HDMI1/2
          • Підтримка HDMI 2.1.
          • Підтримка HDR, HDR10+/HLG
          Комп’ютерні входи на HDMI3/4
          • Підтримка HDMI 2.0.
          • Підтримка HDR, HDR10+/HLG
          Комп’ютерні входи на HDMI1/2
          • Підтримка HDMI 2.1.
          • Підтримка HDR, HDR10+/HLG
          Комп’ютерні входи на HDMI3/4
          • Підтримка HDMI 2.0.
          • Підтримка HDR, HDR10+/HLG

        • Android TV

          ОС
          Android TV™ 11 (R)
          Об’єм пам’яті (флеш)
          16 Гб*
          Попередньо встановлені додатки
          • Фільми Google Play*
          • Пошук Google
          • YouTube
          • Netflix
          • BBC iPlayer
          • Spotify
          • Amazon Prime Video
          • Disney+
          • Fitness App
          • Apple TV
          • YouTube Music

        • Обробка

          Потужність обробки
          Quad Core

        • Функції Smart TV

          Інтерактивне телебачення
          HbbTV
          Програма
          • Стоп-кадр у телепрограмі
          • Запис на USB*
          Дистанційне керування
          з голосом
          Голосовий помічник*
          • Вбудований Google Помічник
          • Пульт ДК з мікрофоном
          • Працює з Alexa

        • Тюнер/Прийом/Передача

          Цифрові телевізори
          DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
          Телегід*
          Електронний довідник програм на 8 днів
          Телетекст
          Гіпертекст на 1000 сторінок
          Підтримка HEVC
          Так
          Відтворення відео
          • PAL
          • SECAM
          Індикація потужності сигналу
          Так

        • Потужність

          Потужність, що споживається від електромережі
          220–240 В змінного струму, 50/60 Гц
          Споживання електроенергії в режимі очікування
          <0,3 Вт
          Енергозберігаючі функції
          • Таймер автоматичного вимикання
          • Вимикання зображення (для радіо)
          • Екорежим
          • Сенсор світла

        • Звук

          Вихідна потужність (RMS)
          20 Вт
          Конфігурація динаміків
          2 повнодіапазонні динаміки по 10 Вт
          Покращення звуку
          • Звук із системою штучного інтелекту
          • Чіткий діалог
          • Dolby Atmos
          • Підсилення низьких частот Dolby
          • Нічний режим
          • Регулятор гучності Dolby
          • Еквалайзер зі штучним інтелектом
          • DTS Play-Fi
          • Mimi Sound Personalization
          • Калібрування кімнати

        • Під'єднання

          Кількість роз’ємів HDMI
          4
          Кількість USB-роз’ємів
          2
          Бездротові з’єднання
          • Wi-Fi 802.11ac, 2x2, подвійний діапазон
          • Bluetooth 5.0
          Характеристики HDMI
          • 4K
          • Реверсивний звуковий канал
          HDMI ARC
          Так для всіх роз’ємів
          Функції HDMI 2.1
          • eARC на HDMI 2
          • Підтримка eARC, VRR, ALLM
          • FreeSync Premium
          • VRR на HDMI 1/2
          HDCP 2.3
          Так на всіх HDMI
          Інші з’єднання
          • Common Interface Plus (CI+)
          • Цифровий аудіовихід (оптичний)
          • Ethernet-LAN RJ-45
          • Вихід для навушників
          • Сервісний конектор
          • Супутниковий конектор
          EasyLink (HDMI-CEC)
          • Дистанційна дія пульта
          • Керування звуком системи
          • Режим очікування системи
          • Відтворення одним дотиком

        • Мультимедійні додатки

          Формати відтворення відео
          • Контейнери: AVI, MKV
          • H264/MPEG-4 AVC
          • MPEG-1
          • MPEG-2
          • MPEG-4
          • VP9
          • HEVC (H.265)
          • AV1
          Підтримувані формати субтитрів
          • .SRT
          • .SUB
          • .TXT
          • .SMI
          • .ASS
          • .SSA
          Формати відтворення музики
          • AAC
          • MP3
          • WAV
          • WMA (від v2 до v9.2)
          • WMA-PRO (v9 та v10)
          • FLAC
          Формати відтворення зображення
          • JPEG
          • BMP
          • GIF
          • PNG
          • Фото 360 градусів
          • HEIF

        • Конструкція

          Кольори телевізора
          Світло-срібляста рамка
          Конструкція підставки
          Світло-срібляста центральна підставка

        • Розміри

          Ширина коробки
          1600,0  мм
          Висота коробки
          995,0  мм
          Глибина коробки
          170,0  мм
          Ширина телевізора
          1450,5  мм
          Висота телевізора
          842,2  мм
          Глибина телевізора
          85,1  мм
          Ширина телевізора (з підставкою)
          1450,5  мм
          Висота телевізора (з підставкою)
          906,9  мм
          Глибина телевізора (з підставкою)
          289,1  мм
          Ширина підставки
          379,8  мм
          Висота підставки
          70,0  мм
          Глибина підставки
          289,1  мм
          Вага виробу
          24,5  кг
          Вага виробу (+ підставка)
          27,2  кг
          Вага з упаковкою
          30,9  кг
          Сумісність з настінним кріпленням VESA
          300 x 300 мм

        • Аксесуари

          Аксесуари в комплекті
          • Дистанційне керування
          • Короткий посібник
          • Буклет з юридичною інформацією та інформацією з техніки безпеки
          • Шнур живлення
          • Підставка на стіл
          • 2 батареї AAA

        • Карта енергоспоживання ЄС

          Клас енергоспоживання для SDR
          G
          Клас енергоспоживання для HDR
          G
          Мережевий режим очікування
          <2,0  Вт
          Споживання енергії у режимі вимкнення
          невідомо
          Технологія панелі, яка використовується
          Світлодіодна РК
          Реєстраційні номери EPREL
          1164830
          Потреба в потужності в режимі увімкнення для HDR
          184  кВт-год/1000 год
          Потреба в потужності в режимі увімкнення для SDR
          103  кВт-год/1000 год

        Комплектація упаковки

        Інші елементи комплектації

        • Дистанційне керування
        • Короткий посібник
        • Буклет з юридичною інформацією та інформацією з техніки безпеки
        • Шнур живлення
        • Підставка на стіл
        • 2 батареї AAA

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            Відгуки

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            • ЕДП та фактична доступність (до 8 днів) залежить від країни та оператора.
            • Пропозиції додатка Android різняться залежно від країни. Для отримання детальнішої інформації відвідайте місцевий магазин Google Play Store.
            • Об’єм пам’яті (флеш): 16 Гб, фактичний наявний об’єм диска може різнитися (наприклад, залежно від (попередньо) встановлених додатків, встановленої операційної системи тощо).
            • Телевізор підтримує прийом сигналів DVB для трансляції "Без обмежень". Певні оператори DVB можуть не підтримуватися. Оновлений список можна знайти в розділі частих запитань на веб-сайті підтримки Philips. Для деяких операторів потрібний умовний доступ та підписка. Для отримання детальнішої інформації зверніться до оператора.
            • Додаток Philips TV Remote App та відповідні функції різняться залежно від моделі телевізора, оператора та країни, а також моделі та ОС розумного пристрою. Для отримання детальнішої інформації відвідайте веб-сайт: www.philips.com/TVRemoteapp.
            • Запис на USB лише для цифрових каналів: записи можуть бути обмежені захистом авторських прав на мовлення (CI+). Можливі обмеження щодо певних країн та каналів.
            • Цей телевізор містить свинець лише в певних частинах або компонентах, де немає інших варіантів застосування технологій відповідно до чинних обмежень відповідальності згідно з Директивою щодо обмеження вмісту шкідливих речовин.
            • Google Помічник доступний на телевізорах Philips із Android з операційною системою Android O (8) або пізнішої версії. Google Помічник доступний окремими мовами і в окремих країнах.
            • Потрібна підписка Netflix. Діють умови: https://www.netflix.com
            • Amazon Prime доступний не всіма мовами та не в усіх країнах.
            • Amazon, Alexa та усі пов’язані логотипи є товарними знаками корпорації Amazon.com, Inc. або її дочірніх компаній. Amazon Alexa доступний вибраними мовами у певних країнах.
            • Потрібна підписка на Disney+. Діють умови: https://www.disneyplus.com (c) 2020 Disney та пов’язані організації. Додаток Disney+ доступний вибраними мовами у певних країнах.
            • Послуга Rakuten TV доступна окремими мовами і в окремих країнах.

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