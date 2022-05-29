Інші елементи комплектації
- Дистанційне керування
- Короткий посібник
- Буклет з юридичною інформацією та інформацією з техніки безпеки
- Шнур живлення
- Підставка на стіл
- 2 батареї AAA
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Той, який хочеться дивитися
Це розумний вибір. Дивіться будь-який контент, який ви любите, в чудовій якості 4K. Грайте так швидко й несамовито, як вам подобається. Легко підключайте саундбар і гучномовці, щоб слухати музику із більшим задоволенням. А також насолоджуйтеся унікальним захоплюючим переглядом завдяки підсвічуванню Ambilight. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Той, який хочеться дивитися
Це розумний вибір. Дивіться будь-який контент, який ви любите, в чудовій якості 4K. Грайте так швидко й несамовито, як вам подобається. Легко підключайте саундбар і гучномовці, щоб слухати музику із більшим задоволенням. А також насолоджуйтеся унікальним захоплюючим переглядом завдяки підсвічуванню Ambilight. Переглянути усі переваги
Той, який хочеться дивитися
Це розумний вибір. Дивіться будь-який контент, який ви любите, в чудовій якості 4K. Грайте так швидко й несамовито, як вам подобається. Легко підключайте саундбар і гучномовці, щоб слухати музику із більшим задоволенням. А також насолоджуйтеся унікальним захоплюючим переглядом завдяки підсвічуванню Ambilight. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Той, який хочеться дивитися
Це розумний вибір. Дивіться будь-який контент, який ви любите, в чудовій якості 4K. Грайте так швидко й несамовито, як вам подобається. Легко підключайте саундбар і гучномовці, щоб слухати музику із більшим задоволенням. А також насолоджуйтеся унікальним захоплюючим переглядом завдяки підсвічуванню Ambilight. Переглянути усі переваги
Світлодіодний телевізор 4K UHD Android TV
Усього:
Завдяки підсвічуванню Philips Ambilight чудовий перегляд телевізора Philips стає ще грандіознішим! Світлодіодні індикатори по краях телевізора світяться та змінюють колір в ідеальній синхронізації з кольорами зображення на екрані або музикою. Підсвічування таке тепле й захоплююче, що ви дивуватиметеся, як дивилися телевізор раніше.
Із процесором Philips P5 зображення таке ж неперевершене, як і ваш улюблений контент. Деталі мають помітно більшу глибину. Кольори яскраві, а тони шкіри більш реалістичні. Контрастність така висока, що ви відчуватимете кожну деталь. Рухи ідеально плавні.
Завдяки Dolby Vision та Dolby Atmos ваші фільми, шоу та ігри виглядатимуть і звучатимуть неймовірно. Переглядайте зображення так, яке це було задумано режисером – більше жодного розчарування через надто темні сцени! Чітко чуйте кожне слово. Відчуйте всі звукові ефекти, ніби дія відбувається навколо вас.
Домашня бездротова система Philips із підтримкою DTS Play-Fi дозволяє за лічені секунди під’єднати сумісні саундбари та бездротові гучномовці по всьому дому. Слухайте фільми на кухні, відтворюйте музику будь-де. Можна навіть створити систему домашнього кінотеатру з об’ємним звуком, де телевізор Philips виступатиме центральним гучномовцем.
Ваш телевізор Philips дозволяє вповні використовувати усі функції вашого ігрового пристрою нового покоління завдяки надзвичайно чутливому геймплею та неймовірно плавній графіці. Зробіть той стрибок, розверніться або ідеально заверніть за кут. Підтримуються стандарти HDMI 2.1, VRR та Freesync. Режим гри Ambilight дарує ще більше вражень.
Philips Android TV надає потрібний вміст тоді, коли потрібно. Можна персоналізувати головний екран для відображення улюблених додатків, що дозволяє легко почати потокову передачу улюблених відео й шоу. Також можна продовжити роботу з місця зупинки.
Бажаєте переглядати ідеальне зображення під час кожної сцени? Ваш телевізор Philips 4K UHD сумісний з усіма основними форматами HDR, а це означає перегляд завжди блискучого, чіткого зображення. Ви побачите кожну деталь, навіть на темних і світлих ділянках.
Шукаєте телевізор, який підійде для вашої кімнати? Майже безрамковий екран цього 4K телевізора Smart TV доповнить будь-який інтер’єр. Гарні геометричні ніжки наштовхують на думку, що екран парить у повітрі. Нашу упаковку і вставки виготовлено з переробленого картону й паперу.
Натисніть кнопку на пульті, щоб порозмовляти з Google Помічником. Керуйте розумними домашніми пристроями, які сумісні з телевізором або Google Помічником, за допомогою голосу. Або попросіть Alexa керувати пристроями, які сумісні з телевізором та Alexa.
Ambilight
Зображення/дисплей
Підтримувана роздільна здатність дисплея
Android TV
Обробка
Функції Smart TV
Тюнер/Прийом/Передача
Потужність
Звук
Під'єднання
Мультимедійні додатки
Конструкція
Розміри
Аксесуари
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