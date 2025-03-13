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Серія 2000iОчищувач і зволожувач повітря

AC2729/10

4.6

| (260) Відгуки | 92% рекомендують цей виріб

Вдихніть різницю

Очищувач Philips 2-в-1 очищує кімнати площею до 85 м² і швидко зволожує повітря зі швидкістю 600 мл/год. За допомогою управління в додатку та сенсорів він сканує повітря і автоматично налаштовує зволоження та очищення повітря від алергенів і забруднюючих речовин.

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Усунення 99,97% частинок розміром 0,003 мікрона

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  • Очищує кімнати площею до 85 м²

  • Коефіцієнт чистого повітря 330 м³/год

  • Швидкість зволоження 600 мл/год

  • Підключення до додатка Air+

Видаляє до 99,9% вірусів та аерозолів із повітря

Видаляє до 99,9% вірусів та аерозолів із повітря

Захоплює частинки в повітрі, включаючи ті, які можуть містити віруси, що спричиняють респіраторні захворювання. Незалежно протестовано Airmid Health Group Ltd на предмет видалення до 99,9% вірусів і частинок із повітря (5).

Технологія NanoCloud: гігієнічне зволоження без зусиль

Технологія NanoCloud: гігієнічне зволоження без зусиль

Технологія NanoCloud зволожує повітря тихо й ефективно, поширюючи на 99% менше бактерій (6). NanoCloud працює шляхом природного випаровування, створюючи невидимий туман із молекул чистої водяної пари нанорозміру. Завдяки такому дрібному розміру молекули рівномірно зволожують повітря, а бактеріям і мінералам надзвичайно важко прикріпитися до них, що запобігає поширенню бактерій і білого пилу у кімнаті (7).

Автоматичне зволоження до 600 мл/год за допомогою 4 налаштувань

Автоматичне зволоження до 600 мл/год за допомогою 4 налаштувань

Швидко зволожує повітря зі швидкістю подачі води до 600 мл/год (8). Пристрій визначає рівень вологості в повітрі й автоматично зволожує його до потрібного рівня. Виберіть 40%, 50%, 60% або 70% як цільовий рівень вологості, і зволожувач автоматично увімкнеться або вимкнеться, щоб досягти бажаного рівня вологості.

Технічні характеристики

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4.6

з 5

260

Відгуки

92%

рекомендують цей виріб

13/03/2025

Україна

Україна

зволожувач працює добре, допоміг вирівняти вологість в кімнаті що призвело до зникання плісняви, також коли зламався компанія швидко все полагодила(ми копійки не заплатили). Товаром задоволені

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Серія 2000i AC2729/10 Очищувач і зволожувач повітря

Date of Use 2024-03-13

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Серія 2000i AC2729/10 Очищувач і зволожувач повітря

Date of Use 2024-03-13

30/07/2023

Україна

Україна

Перевірений покупець

Дуже задоволені покупкою

Купили очищувач та зволожувач для спальні де спимо з малою дитиною. Не скажу, що ефект моментальний, чи такий, що можна одразу відчути, проте повітря стало приємніше, чистіше. Цікаво можна помітити що прилад оперативно реагує на наявність пилу коли замітати, або коли відкрити вікно.

Плюси

Тихий, безпроблемне приєднання до wifi, програми на телефоні, справді чистить повітря.

Мінуси

Немає можливості відключити звуки при натисканні кнопок, або при командах з телефону. Також, дивно що типовим налаштуванням є 100% яскравості екрану -- змінити можна, але при наступній зміні режиму налаштування знову вертається до типового значення.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Серія 2000i AC2729/10 Очищувач і зволожувач повітря

Date of Use 2022-06-30

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Серія 2000i AC2729/10 Очищувач і зволожувач повітря

Date of Use 2022-06-30

29/07/2023

Україна

Україна

Перевірений покупець

Якісно очищає повітря

Живимо в домі де йде ремонт - після того як придбали очищувач - сон та самопочуття значно покращилося.

Плюси

Чудово працює, повністю безшумно

Мінуси

Немає можливості по графіку вимикати світлову підсвітку на ніч. Якщо світло блимає - вона також завжди вмикається та досить яскрава.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Серія 2000i AC2729/10 Очищувач і зволожувач повітря

Date of Use 2022-06-29

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Серія 2000i AC2729/10 Очищувач і зволожувач повітря

Date of Use 2022-06-29

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Примітки

  1. У приміщенні площею 20 м²: це теоретичний час одноразового очищення, який визначено діленням коефіцієнта подачі чистого повітря 330 м³/год. на розмір приміщення 48 м³ (припускаючи, що приміщення має площу 20 м² та 2,4 м висоти).

  2. У кімнаті площею 20 м²: це теоретичний час для одноразового очищення, який визначено діленням коефіцієнта подачі чистого повітря 250 м³/год на розмір кімнати 48 м³ (припускаючи, що кімната має площу 20 м² та 2,4 м висоти).

  3. Рівень зволоження: протестовано GB/T 23332 у внутрішній кліматичній камері Philips, 2017 р. Розмір камери: 25 м², початкова температура: 20 ± 2 °C, відносна вологість: 30 ± 3%.

  4. Тестування на коефіцієнт зменшення кількості мікробів проведено в Airmid Healthgroup Ltd.; у камері для тестування розміром 28,5 м³ містився вірус грипу A(H1N1).

  5. Запобігає поширенню вологих плям та білого пилу: незалежне тестування третьої сторони, визначення відкладення мінералів із крапель рідини на меблях відповідно до DIN 44973, IUTA e.V. Для визначення відкладень мінералів на меблях із крапель рідини в повітрі протягом 3 годин.

  6. Професійний датчик: порівняно з датчиком Grim і галузевим інфрачервоним датчиком.

  7. Зменшення кількості бактерій: протестовано Інститутом вимірювальних і тестових технологій Шанхаю (SIMT) у камері 30 м3 відповідно до GB21551.3-2010. Для тестування використовувалася бактерія (білий стафілокок) 8032.

  8. Обчислено відповідно до стандарту NRCC-54013 із використанням сигаретного диму; коефіцієнт подачі чистого повітря протестовано відповідно до GB/T18801-2015

  9. Концентрація бактерій, які переносяться повітрям, у кімнаті залежить від багатьох факторів, таких як повітрообмін, розмір кімнати та налаштування.

  10. Результати отримано на основі поширення білого стафілокока із пристрою. Під час тестувань у резервуарах для води використовувалася стерилізована вода з додавання вказаної бактерії. (Фільтри (за наявності) було видалено із пристроїв).

  11. Протестовано у 2017 році лабораторією третьої сторони на фільтруючому матеріалі з розпиленням NaCl; розмір частинок – 3 нм відповідно до DIN71460-1.

  12. Перевірено ефективність одного проходження потоку повітря 5,33 см/сек. через фільтруючий матеріал лабораторією третьої сторони у 2017 році.

  13. Очищувачі повітря Philips мають вищі коефіцієнти подачі чистого повітря та показники енергоефективності з фільтром NanoProtect HEPA, ніж із фільтром HEPA H13, перевірено відповідно до GB/T 18801

  14. З повітря, яке проходить через фільтр, перевірено сторонньою лабораторією із застосуванням аерозолю NaCl