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  • AC2729_13_Slim_RFT_Print_CMYK.tif
  • AC2729_13_TEC_Online_RGB.tif
  • AC2729_13_B2_Print_CMYK.tif
  • Product Detail Photograph Philips Series 2000 2-in-1 air purifier and humidifier
  • AC2729_13_B1_Online_RGB.tif
  • AC2729_13_Slim_F_Online_RGB.tif
  • AC2729_13_D2_Online_RGB.tif
  • AC3829_10_PDP_ONLINE_RGB.tif
  • AC2729_13_PUP_Print_CMYK.tif

Серія 2000iОчищувач і зволожувач повітря

AC2729/13

4.6

| (253) Відгуки | 91% рекомендують цей виріб

Вдихніть різницю

Очищувач Philips «2-в-1» очищує кімнати площею до 80 м2 і швидко зволожує повітря зі швидкістю 600 мл/год. За допомогою управління в додатку та сенсорів він сканує повітря й автоматично налаштовує зволоження та очищення повітря від алергенів і забруднюючих речовин.

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Усунення 99,97% частинок розміром 0,003 мікрона

Вдихніть різницю

  • Коефіцієнт чистого повітря 330 м³/год

  • Підключення до додатка Air+

  • Швидкість зволоження 600 мл/год

  • Підключення через додаток CleanHome+

Видаляє до 99,9% вірусів та аерозолів із повітря

Видаляє до 99,9% вірусів та аерозолів із повітря

Захоплює частинки в повітрі, включаючи ті, які можуть містити віруси, що спричиняють респіраторні захворювання. Незалежно протестовано Airmid Health Group Ltd на предмет видалення до 99,9% вірусів і частинок із повітря (5).

Технологія NanoCloud: гігієнічне зволоження без зусиль

Технологія NanoCloud: гігієнічне зволоження без зусиль

Технологія NanoCloud зволожує повітря тихо й ефективно, поширюючи на 99% менше бактерій (6). NanoCloud працює шляхом природного випаровування, створюючи невидимий туман із молекул чистої водяної пари нанорозміру. Завдяки такому дрібному розміру молекули рівномірно зволожують повітря, а бактеріям і мінералам надзвичайно важко прикріпитися до них, що запобігає поширенню бактерій і білого пилу у кімнаті (7).

Налаштування «2-в-1» та «Лише очищувач» з автоматичними і ручними режимами

Налаштування «2-в-1» та «Лише очищувач» з автоматичними і ручними режимами

Перемикайте між режимами «2-в-1» і «Лише очищувач» одним натисненням кнопки. В автоматичному режимі датчики розумно вибирають потрібну швидкість для вашого дому. Вмикайте очищувач у будь-якому з автоматичних режимів (універсальному або усунення алергенів), режимі сну або виберіть один із 4 рівнів швидкості: швидкість 1, 2, 3 та швидкість «турбо» – для повного контролю над потоком повітря та рівнем звуку.

Технічні характеристики

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4.6

з 5

253

Відгуки

91%

рекомендують цей виріб

22/08/2024

Україна

Україна

Чудові функції і чудова робота

20.08.24 купила цей прилад,бо донечка алергік(амброзія кіт+собака) Чудовий просто чудовий приклад Легкий в користуванні,приємний дизайн такий без гострих кутів.Усе швиденько робить що очищає від алергенів,що сам коли вибирає коли треба зволожити чи очистити.Лулк корисна і незамінна річ . Дякую що допомагаєте людям із алергією жити трошки легше Також відпалу купила усі фільтри 🤗

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Серія 2000i AC2729/13 Очищувач і зволожувач повітря

Дата використання 2024-07-22

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Серія 2000i AC2729/13 Очищувач і зволожувач повітря

Дата використання 2024-07-22

28/08/2023

Україна

Україна

Перевірений покупець

Добре очищує повітря

Ідеально підійде для алергиків, добре очищує та зволожує повітря. Спиться з ним чудово, дуже мʼяке повітря.

Плюси

Все

Мінуси

Не те щоб проти, але доволі швидко закінчується вода у резервуарі, але це тільки при відкритому вікні.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Серія 2000i AC2729/13 Очищувач і зволожувач повітря

Дата використання 2022-07-28

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Серія 2000i AC2729/13 Очищувач і зволожувач повітря

Дата використання 2022-07-28

07/08/2023

Україна

Україна

Рекомендую

Наразі я не можу уявити своє приміщення без цього очищувача повітря. Рекомендую

Плюси

Супер конкурентний функціонал за свою ціну.

Мінуси

Якщо у вас "важка" вода в крані вам доведеться іноді мити зсерединии.

Цей відгук про Серія 2000i AC2729/13 Очищувач і зволожувач повітря

Дата використання 2023-02-07

Цей відгук про Серія 2000i AC2729/13 Очищувач і зволожувач повітря

Дата використання 2023-02-07

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Примітки

  1. (1) Коефіцієнт подачі чистого повітря: протестовано третьою стороною відповідно до GB/T 18801-2015.

  2. (2) Обчислено відповідно до стандарту NRCC-54013 з використанням сигаретного диму; коефіцієнт подачі чистого повітря протестовано відповідно до GB/T18801-2015.

  3. (3) Протестовано у 2017 році лабораторією третьої сторони на фільтруючому матеріалі з розпиленням NaCl; розмір частинок – 3 нм відповідно до DIN71460-1.

  4. (4) Протестовано сторонньою лабораторією в камері 30 м³ відповідно до GB21551.3-2010, (тестування на бактеріях білого стафілококу 8032). Протестовано в режимі MAX через 60 хвилин.

  5. (5) Тестування на коефіцієнт зменшення кількості мікробів, проведене компанією Airmid Healthgroup Ltd, з вірусом грипу A (H1N1) у тестовій камері об’ємом 28,5 м3, у режимі максимальної потужності протягом 10–20 хвилин. Очищувачі повітря не захищають від COVID-19 самостійно, але можуть бути частиною плану захисту (US EPA).

  6. (6) У порівнянні зі стандартними модулями ультразвукового зволожувача, які не містять додаткової технології для зменшення поширення бактерій, що було перевірено незалежною лабораторією

  7. (7) Порівняно з технологією ультразвукового зволоження. Відкладення мінералів на меблях було протестовано лабораторією третьої сторони протягом 3 годин відповідно до DIN 44973, IUTA e.V.

  8. (8) Протестовано GB/T 23332 у внутрішній кліматичній камері Philips, 2017 р. Розмір камери: 25 м2, початкова температура: 20±2 °C, відносна вологість: 30±3%.

  9. (9) Обчислено згідно зі стандарту AHAM HU-1-2016 пункт 7.3 на основі показників зволоження, перевірених згідно з GB/T 23332-2018.

  10. (10) Протестовано сторонньою лабораторією за зміненим стандартом США 42 CFR, част. 84.

  11. (11) Розрахований середній показник звукового тиску на відстані 1,5 м від пристрою визначено на основі вимірювань відповідно до IEC 60704. Рівень звукового тиску залежить від конструкції приміщення, оздоблення та місця розташування пристрою і слухача.

  12. (12) Очищувачі повітря Philips мають вищі коефіцієнти подачі чистого повітря та показники енергоефективності з фільтром NanoProtect HEPA, ніж із фільтром HEPA H13, перевірено відповідно до GB/T 18801

  13. (13) *З повітря, яке проходить через фільтр, перевірено сторонньою лабораторією із застосуванням аерозолю NaCl