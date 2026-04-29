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Тример для тіла Philips серії 3000
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BG3480/15
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BG5475, BG7480, BG7490 US
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Як заміняти головки на пристрої для підстригання волосся на тілі Philips?
Змінна бритвена головкадля тримера для тіла
USB-кабель
ShaversЩіточка для очищення
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