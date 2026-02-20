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BRE611/00
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Чи може епіляція пошкодити лімфатичні судини під пахвами?
Чи можна полоскати вироби для депіляції Philips?
Як змінити налаштування швидкості епілятора Philips Satinelle?
Чи можна подорожувати з моїм пристроєм Philips для підстригання волосся або догляду?
Чи слід використовувати епілятор або жіночу бритву Philips на вологій чи сухій шкірі?
Як користуватися насадками епілятора Philips?
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