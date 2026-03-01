    Ефективна епіляція та догляд за всім тілом

      Бездротовий епілятор серії 9000

      BRE728/00

      Загальна оцінка / 5
      Відгуки

      Ефективна епіляція та догляд за всім тілом

      Наш найефективніший епілятор для твоєї максимально гладенької шкіри. Відкрий для себе перший у світі епілятор із системою ProGuide та LED підсвіткою з оглядом на 360°для делікатних та ефективних результатів. Твій універсальний набір для видалення волосся.

      Бездротовий епілятор серії 9000

      Виберіть один елемент нижче:

      Отримайте додатковий рік сервісу


      Зареєструйте ваш епілятор в системі My Philips протягом 90 днів з моменту покупки і отримайте додатковий рік сервісу.

      Отримайте додатковий рік сервісу


      Зареєструйте епілятор в системі My Philips протягом 90 днів й отримайте додатковий рік сервісу.

      Ефективна епіляція та догляд за всім тілом

      Забудь про процедуру видалення волосся на термін до 4 тижнів.

      • Гладенька шкіра до 4 тижнів
      • Технологія ProGuide та LED підсвітка з оглядом на 360°
      • Вологе або сухе використання від акумулятора
      • Для ніг, тіла, бікіні та стоп
      • 9 аксесуарів у комплекті
      Гладенька шкіра до 4 тижнів

      Насолоджуйся свободою від постійної рутини видалення волосся. Більше не потрібно чекати, поки волосся відросте: епілятор видаляє волосся, яке у 3 рази коротше, ніж при восковій епіляції.

      Менше болю, більше комфорту для шкіри¹

      Перший у світі епілятор із технологією ProGuide та LED підсвіткою з оглядом на 360° для ефективних і водночас делікатних результатів. ProGuide забезпечує ідеальний кут епіляції 75° для найкращого результату та підтримує шкіру в натягнутому стані, підвищуючи комфорт під час процедури. LED підсвітка допомагає помітити та видалити все волосся.

      Ефективно та швидко

      Швидкі та ефективні результати завдяки технології Double Action. Керамічні пінцети захоплюють навіть найкоротше волосся — довжиною від 0,5 мм. Не потрібно натискати. Ковзає без зусиль. Вбудоване LED підсвічування гарантує, що жодна волосина не залишиться непоміченою. Заверши процедуру менш ніж за 6 хвилин для обох гомілок.

      Більше ніж епілятор, догляд за всім тілом

      Отримай насолоду від турботливого догляду за тілом, приймаючи душ. Від видалення волосся до комплексного догляду за всім тілом.

      Можна використовувати в душі

      Роби епіляцю як тобі зручно- на вологу або суху шкіру, або навіть в душі. Тепла вода розслабляє шкіру та робить епіляцію комфортнішою. ​​Нековзка текстура ручки покращує зчеплення в душі.

      Пілінг для м’якшої шкіри

      Делікатно відлущує шкіру, роблячи її гладенькою та допомагає запобігти вростанню волосся з меншими зусиллями, ніж при використанні лише ручного пілінгу.

      Гладенькі стопи за лічені хвилини

      Поворотна шліфувальна пилочка для ніг робить шкіру гладенькою від п’ят до пальців усього за 5 хвилин.

      Потужніший акумулятор

      Насолоджуйся 60 хвилинами безперервного використання на одному заряді. Без перебоїв. Жоден шнур живлення не заважатиме легко дістатися навіть до найважкодоступніших місць. Новий дизайн має матове покриття та нековзну текстуру для кращого використання в душі.

      Купуєш один раз. Користуєшся роками²

      Техніка, яка служить тобі багато років.

      Делікатне гоління з бритвеною насадкою

      Доповни процедуру видалення волосся на чутливих ділянках додатковою бритвеною насадкою з гребінцем. І ніяких порізів та подразнень.

      Догляд за зоною бікіні

      Підстригай, моделюй та персоналізуй свій догляд за зоною бікіні за допомогою насадки тример для підстригання та гребінця, що входять до комплекту.

      Технічні характеристики

      • Аксесуари

        Щітка для пілінгу тіла
        Так
        Футляр
        Так
        Тример для лінії бікіні
        Так
        Гребінець тримера для зони бікіні
        Так
        Тример-гребінець
        Так
        Головка епілятора
        Так
        ProGuide
        Так
        Насадка для педикюру
        Так
        Бритвена головка
        Так

      • Потужність

        Заряджання
        3 години
        Тип батареї
        Літій-іонна
        Швидка зарядка
        Так
        Час використання батареї
        60 хвилин

      • Технічні характеристики

        Напруга
        5 В / 1,5 А
        Кількість дисків
        32
        Кабель USB-A
        Так
        Швидкість вищипувань 1
        64 000 на хвилину
        Швидкість вищипувань 2
        70 400 на хвилину
        Адаптер джерела живлення
        Ні

      • Характеристики

        Налаштування швидкості
        2

      • Простота у користуванні

        Акумуляторний
        Так
        Вологе та сухе використання
        Так
        Світлодіодна підсвітка
        Так

      Отримайте підтримку для цього виробу

      Шукайте поради щодо продуктів, відповіді на запитання, посібники користувача й інформацію про безпеку та сумісність.

      • ¹ У порівнянні з використанням без ProGuide.
      • ² За умови гарантії 2 роки.

