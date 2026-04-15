Безкоштовна доставка та повернення
Розширена гарантія 3 роки
Більше не доступний
Із технологією SenseIQ
Пахви, зона бікіні, тіло, обличчя
Із датчиком SmartSkin
Бездротове та дротове використання
IPL означає "Intense Pulsed Light" (інтенсивне імпульсне світло). Lumea від Philips обробляє корені волосся лагідними імпульсами, що спричиняє перехід фолікул у фазу спокою. Як наслідок, кількість волосся, що росте на тілі, поступово зменшується. Повторення процедури забезпечує прекрасну гладеньку шкіру без волосся. Застосування пристрою для запобігання повторного росту волосся безпечне та лагідне, навіть на чутливих ділянках шкіри. Lumea від Philips клінічно тестовано та було розроблено за участі дерматологів для легкого та ефективного застосування в комфортних домашніх умовах.
Об’єктивні дослідження підтверджують скорочення кількості волосся на 92% після трьох процедур видалення**. Виконуйте перші чотири процедури кожні два тижні, а наступні вісім процедур – кожні чотири тижні. Через 12 процедур можна насолоджуватися гладенькою шкірою без волосся протягом шести місяців*.
Philips Lumea Prestige ефективно працює на різних типах волосся та шкіри. Пристрій працює на волоссі природного кольору темний блонд, коричневому та чорному волоссі, а також на шкірі – від дуже білої до темно-коричневої. IPL потребує різниці між пігментом у кольорі волосся та пігментом у кольорі шкіри, тому (як і в випадку інших процедур видалення волосся за допомогою технології IPL) Lumea не призначено для білого, сивого, дуже світлого (світлий блонд) або рудого волосся, а також для дуже темної шкіри.
Нагороди
4.6
з 5
2467
Відгуки
92%
рекомендують цей виріб
OlgaDK
15/04/2026
Україна
Перевірений покупець
Виріб має чудові функції
Дуже зручно ! Мені подобається ! Гарно працює і я дуже задоволена результатом!
Цей відгук про Фотоепілятор Lumea від Philips BRI977/00 серії 9900
Цей відгук про Фотоепілятор Lumea від Philips BRI977/00 серії 9900
Mako_anna
27/03/2026
Україна
Перевірений покупець
Чудовий фотоепілятор
Дуже подобається фотоепілятор. Мусила робити перерву на місяць через втрату телефону, але навіть за цей місяць не втратились результати обробки,хоча звісно треба було починати спочатку, для кращого результату.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Фотоепілятор Lumea від Philips BRI977/00 серії 9900
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Фотоепілятор Lumea від Philips BRI977/00 серії 9900
Nadiyka123
28/02/2026
Україна
Перевірений покупець
Влучний вибір з результатом!
Я неймовірно задоволена ефектом і результатом. Зручно бо можна підлаштувати і власний ритм життя, а також заощадливіше ніж ходити в салон.
Плюси
Безболісно, швидко і з гарним еффектом
Мінуси
Немає
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Фотоепілятор Lumea від Philips BRI977/00 серії 9900
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Фотоепілятор Lumea від Philips BRI977/00 серії 9900
Середній результат зменшення кількості волосся через 12 процедур: 78% на ногах, 64% у зоні бікіні, 65% під пахвами
Перевірено на ногах, після 3 процедур, 27 із 55 жінок досягають 92% чи кращих результатів
У разі дотримання графіка обробки
Дослідження проводилося в Нідерландах та Австрії, 56 жінок, після 3 процедур під пахвами, в зоні бікіні, на ногах, після 2 процедур на обличчі
Тривалість експлуатації лампи не подовжує 2-річну гарантію Philips