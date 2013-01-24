Підходить для різних типів волосся та шкіри

Philips Lumea Prestige ефективно працює на різних типах волосся та шкіри. Пристрій працює на волоссі природного кольору темний блонд, коричневому та чорному волоссі, а також на шкірі – від дуже білої до темно-коричневої. IPL потребує різниці між пігментом у кольорі волосся та пігментом у кольорі шкіри, тому (як і в випадку інших процедур видалення волосся за допомогою технології IPL) Lumea не призначено для білого, сивого, дуже світлого (світлий блонд) або рудого волосся, а також для дуже темної шкіри.