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Lumea Prestige

Пристрій для видалення волосся з IPL

BRI956/00
Загальна оцінка / 5
1 нагорода
  • Насолоджуйтеся гладенькою шкірою без волосся до 6 місяців* Насолоджуйтеся гладенькою шкірою без волосся до 6 місяців* Насолоджуйтеся гладенькою шкірою без волосся до 6 місяців*
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    Lumea Prestige Пристрій для видалення волосся з IPL

    BRI956/00
    Загальна оцінка / 5
    1 нагорода

    Насолоджуйтеся гладенькою шкірою без волосся до 6 місяців*

    Philips Lumea Prestige із технологією SenseIQ – це наш найефективніший IPL-пристрій. Його створено для зручного застосування в домашніх умовах – розумні насадки Lumea ідеально повторюють кожен вигин Вашого тіла та адаптують програми до кожної частини тіла. Переглянути усі переваги

    Lumea Prestige Пристрій для видалення волосся з IPL

    Насолоджуйтеся гладенькою шкірою без волосся до 6 місяців*

    Philips Lumea Prestige із технологією SenseIQ – це наш найефективніший IPL-пристрій. Його створено для зручного застосування в домашніх умовах – розумні насадки Lumea ідеально повторюють кожен вигин Вашого тіла та адаптують програми до кожної частини тіла. Переглянути усі переваги

    Насолоджуйтеся гладенькою шкірою без волосся до 6 місяців*

    Philips Lumea Prestige із технологією SenseIQ – це наш найефективніший IPL-пристрій. Його створено для зручного застосування в домашніх умовах – розумні насадки Lumea ідеально повторюють кожен вигин Вашого тіла та адаптують програми до кожної частини тіла. Переглянути усі переваги

    Lumea Prestige Пристрій для видалення волосся з IPL

    Насолоджуйтеся гладенькою шкірою без волосся до 6 місяців*

    Philips Lumea Prestige із технологією SenseIQ – це наш найефективніший IPL-пристрій. Його створено для зручного застосування в домашніх умовах – розумні насадки Lumea ідеально повторюють кожен вигин Вашого тіла та адаптують програми до кожної частини тіла. Переглянути усі переваги

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      Насолоджуйтеся гладенькою шкірою без волосся до 6 місяців*

      4 розумні насадки для оптимальних результатів

      • Із технологією SenseIQ
      • Пахви, зона бікіні, тіло, обличчя
      • Із датчиком SmartSkin
      • Бездротове та дротове використання
      Професійна технологія IPL вдома, розроблена за участі дерматологів

      Професійна технологія IPL вдома, розроблена за участі дерматологів

      IPL означає "Intense Pulsed Light" (інтенсивне імпульсне світло). Lumea від Philips обробляє корені волосся лагідними імпульсами, що спричиняє перехід фолікул у фазу спокою. Як наслідок, кількість волосся, що росте на тілі, поступово зменшується. Повторення процедури забезпечує прекрасну гладеньку шкіру без волосся. Застосування пристрою для запобігання повторного росту волосся безпечне та лагідне, навіть на чутливих ділянках шкіри. Lumea від Philips клінічно тестовано та було розроблено за участі дерматологів для легкого та ефективного застосування в комфортних домашніх умовах.

      Доведена лагідність та ефективність

      Доведена лагідність та ефективність

      Об’єктивні дослідження підтверджують скорочення кількості волосся на 92% після трьох процедур видалення**. Виконуйте перші чотири процедури кожні два тижні, а наступні вісім процедур – кожні чотири тижні. Через 12 процедур можна насолоджуватися гладенькою шкірою без волосся протягом шести місяців*.

      Підходить для різних типів волосся та шкіри

      Підходить для різних типів волосся та шкіри

      Philips Lumea Prestige ефективно працює на різних типах волосся та шкіри. Пристрій працює на волоссі природного кольору темний блонд, коричневому та чорному волоссі, а також на шкірі – від дуже білої до темно-коричневої. IPL потребує різниці між пігментом у кольорі волосся та пігментом у кольорі шкіри, тому (як і в випадку інших процедур видалення волосся за допомогою технології IPL) Lumea не призначено для білого, сивого, дуже світлого (світлий блонд) або рудого волосся, а також для дуже темної шкіри.

      Технологія SenseIQ для персоналізованого видалення волосся 

      Технологія SenseIQ для персоналізованого видалення волосся 

      Відчуває. Датчик Lumea SmartSkin визначає колір шкіри і вказує найоптимальніше налаштування світла для Вас. Адаптує. Розумні насадки адаптують програми, створені для кожної ділянки тіла. Піклується. Розроблений у співпраці з дерматологами і натхненний Вами для лагідного, тривалого видалення волосся навіть на чутливих ділянках***.

      Розумні насадки адаптують програми для кожної ділянки тіла

      Розумні насадки адаптують програми для кожної ділянки тіла

      Ваше тіло – унікальне. І його шкіру, контури та вигини також слід обробляти унікально. Насадки для усього тіла Lumea мають форму, яка ідеально підходить для кожного вигину, й адаптуватимуть програми, створені для кожної ділянки тіла. Віконця для обробки створено для максимального контакту зі шкірою і запобігання втраті світла, що забезпечує ефективну та лагідну обробку навіть делікатних або чутливих ділянок.

      Насадка для пахв із вигнутим дизайном

      Насадка для пахв із вигнутим дизайном

      Спеціально розроблена для обробки важкодоступних ділянок під пахвами розумна насадка для пахв є середнього розміру і має віконце 3 см2. Після встановлення на пристрій насадка адаптує спеціальну програму для ділянки під пахвами. 86% жінок задоволені зменшенням кількості волосся під пахвами****.

      Насадка для лінії бікіні з додатковим оптичним фільтром

      Насадка для лінії бікіні з додатковим оптичним фільтром

      Встановіть на пристрій розумну насадку для лінії бікіні, і вона адаптує спеціальну програму для цієї чи іншої ділянки тіла. Вона має оптимальне віконце 3 см2 із прозорим фільтром для додаткового комфорту, а вигнутий дизайн повторює контури тіла для максимального контакту, ефективності та комфорту. 78% жінок задоволені зменшенням кількості волосся у зоні бікіні****.

      Насадка для тіла увігнутої форми

      Насадка для тіла увігнутої форми

      Розумна насадка для тіла має наше найбільше віконце для обробки 4,1 см2, тому вона ідеально підходить для швидкої обробки на більших ділянках тіла, таких як ноги, руки та живіт. Вигнутий дизайн повторює контури тіла для максимального контакту зі шкірою. Встановіть насадку на пристрій, і вона адаптує спеціальну програму для потрібної ділянки тіла. 83% жінок задоволені зменшенням кількості волосся на ногах****.

      Точна насадка для обличчя з додатковим фільтром

      Точна насадка для обличчя з додатковим фільтром

      Насадку для обличчя обдумано розроблено з невеликим, пласким віконцем розміром 2 см2 для ефективної та лагідної обробки волосся на обличчі. Ідеальний варіант для верхньої губи, підборіддя чи лінії підборіддя. Також насадка має додатковий вбудований фільтр. Після встановлення на пристрій розумна насадка автоматично адаптує обробку світлом для обличчя. 84% жінок задоволені зменшенням кількості волосся на обличчі****.

      Із датчиком SmartSkin

      Із датчиком SmartSkin

      Philips Lumea Prestige із технологією SenseIQ має п’ять простих для вибору налаштувань світла. Датчик SmartSkin визначає колір шкіри, а потім вказує на найкомфортніше налаштування світла для ділянки тіла, яку Ви обробляєте.

      Бездротове використання або живлення від мережі

      Бездротове використання або живлення від мережі

      Lumea Prestige – це єдиний бездротовий пристрій із технологією IPL, що дозволяє легко обробляти важкодоступні ділянки тіла без кабелю на шляху чи нахилу пристрою. Крім того, бездротовий пристрій дає змогу користуватися ним у будь-якій кімнаті.

      Додаток Lumea IPL. З Вами на кожному кроці

      Додаток Lumea IPL. З Вами на кожному кроці

      Безкоштовний додаток Lumea IPL ще більше полегшує обробку тіла для тривалої гладкості шкіри протягом шести місяців* у домашніх умовах. Інтуїтивний додаток надає поради та підказки щодо техніки, а персоналізовані програми обробки та адаптивне планування дозволяють керувати ідеальними моментами обробки. Отже, Ви завжди будете готові якомога швидше.

      Жодних запасних частин, жодних прихованих витрат

      Жодних запасних частин, жодних прихованих витрат

      Philips Lumea – це якісне рішення, яке готове до роботи вже після виймання з коробки. Воно не потребує змінних частин, наповнень чи гелів, а також змінних ламп.

      Технічні характеристики

      • Технічні характеристики, насадки

        Насадка для обробки тіла
        • Форма: опукла ввігнута
        • Розмір віконця: 4,1 см2
        • Спеціальна програма обробки для тіла
        Насадка для обробки обличчя
        • Форма: пласка
        • Розмір віконця: 2 см2, додатковий фільтр
        • Спеціальна програма обробки для обличчя
        Насадка для обробки пахв
        • Форма: опукла вигнута
        • Розмір віконця: 3 см2
        • Спеціальна програма обробки для пахв
        Насадка для обробки зони бікіні
        • Форма: опукла вигнута
        • Розмір віконця: 3 см2, додатковий фільтр
        • Спеціальна програма обробки для зони бікіні

      • Технічні характеристики

        Високоефективна лампа
        Забезпечує <gt/>250 000 спалахів*****

      • Ділянки для застосовування

        Ділянки тіла
        • Руки
        • Ноги
        • Живіт
        Чутливі ділянки
        • Пахви
        • Зона бікіні
        Ділянки обличчя
        • Підборіддя
        • Верхня губа
        • Лінія підборіддя

      • Елементи в комплекті

        Інструкції з використання
        Посібник користувача
        Зберігання
        Розкішний футляр
        Адаптер
        19,5 В/4000 мА

      • Потужність

        Напруга
        100–240 В

      • Безпека та регульовані налаштування

        Вбудований УФ-фільтр
        Захищає шкіру від ультрафіолетових променів
        5 налаштувань енергії світла
        Можливість регулювання відповідно до власного типу шкіри
        Вбудована система безпеки
        Запобігання випадковій подачі імпульсів світла
        Датчик кольору шкіри
        Виявляє колір шкіри
        Датчик SmartSkin
        Відповідне налаштування на вимогу

      • Обслуговування

        Гарантія
        2-річна гарантія

      • Час застосування

        Пахва
        2,5 хв.
        Лінія бікіні
        2 хв.
        Ділянки обличчя
        1,5 хв
        Гомілки
        8,5 хв.

      • Режим застосування

        Подача імпульсу світла пересуванням
        Для швидкого застосування
        Робота від мережі/автономна робота
        Бездротове та дротове використання
        Одиночна подача імпульсу світла
        Для обробки невеликих ділянок

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          • Середній результат зменшення кількості волосся через 12 процедур: 78% на ногах, 64% у зоні бікіні, 65% під пахвами
          • * Перевірено на ногах, після 3 процедур, 27 із 55 жінок досягають 92% чи кращих результатів
          • ** У разі дотримання графіка обробки
          • *** Дослідження проводилося в Нідерландах та Австрії, 56 жінок, після 3 процедур під пахвами, в зоні бікіні, на ногах, після 2 процедур на обличчі
          • **** Тривалість експлуатації лампи не подовжує 2-річну гарантію Philips

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