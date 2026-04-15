КаталогПідтримка
uk/ru

Вітальний подарунок -10%*

Безкоштовна доставка та повернення

Розширена гарантія 3 роки

Усі серії

  • Насолоджуйтеся гладенькою шкірою без волосся до 6 місяців*
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Насолоджуйтеся гладенькою шкірою без волосся до 6 місяців*
  • Насолоджуйтеся гладенькою шкірою без волосся до 6 місяців*
  • Насолоджуйтеся гладенькою шкірою без волосся до 6 місяців*
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Насолоджуйтеся гладенькою шкірою без волосся до 6 місяців*
  • Насолоджуйтеся гладенькою шкірою без волосся до 6 місяців*

Більше не доступний

Lumea PrestigeПристрій для видалення волосся з IPL

BRI956/00

4.6
| (2467) Відгуки | 92% рекомендують цей виріб

1 нагорода

Насолоджуйтеся гладенькою шкірою без волосся до 6 місяців*
Philips Lumea Prestige із технологією SenseIQ – це наш найефективніший IPL-пристрій. Його створено для зручного застосування в домашніх умовах – розумні насадки Lumea ідеально повторюють кожен вигин Вашого тіла та адаптують програми до кожної частини тіла.
Переглянути всі переваги

4 розумні насадки для оптимальних результатів

Насолоджуйтеся гладенькою шкірою без волосся до 6 місяців*

  • Із технологією SenseIQ

  • Пахви, зона бікіні, тіло, обличчя

  • Із датчиком SmartSkin

  • Бездротове та дротове використання

Професійна технологія IPL вдома, розроблена за участі дерматологів

Професійна технологія IPL вдома, розроблена за участі дерматологів

IPL означає "Intense Pulsed Light" (інтенсивне імпульсне світло). Lumea від Philips обробляє корені волосся лагідними імпульсами, що спричиняє перехід фолікул у фазу спокою. Як наслідок, кількість волосся, що росте на тілі, поступово зменшується. Повторення процедури забезпечує прекрасну гладеньку шкіру без волосся. Застосування пристрою для запобігання повторного росту волосся безпечне та лагідне, навіть на чутливих ділянках шкіри. Lumea від Philips клінічно тестовано та було розроблено за участі дерматологів для легкого та ефективного застосування в комфортних домашніх умовах.

Доведена лагідність та ефективність

Доведена лагідність та ефективність

Об’єктивні дослідження підтверджують скорочення кількості волосся на 92% після трьох процедур видалення**. Виконуйте перші чотири процедури кожні два тижні, а наступні вісім процедур – кожні чотири тижні. Через 12 процедур можна насолоджуватися гладенькою шкірою без волосся протягом шести місяців*.

Підходить для різних типів волосся та шкіри

Підходить для різних типів волосся та шкіри

Philips Lumea Prestige ефективно працює на різних типах волосся та шкіри. Пристрій працює на волоссі природного кольору темний блонд, коричневому та чорному волоссі, а також на шкірі – від дуже білої до темно-коричневої. IPL потребує різниці між пігментом у кольорі волосся та пігментом у кольорі шкіри, тому (як і в випадку інших процедур видалення волосся за допомогою технології IPL) Lumea не призначено для білого, сивого, дуже світлого (світлий блонд) або рудого волосся, а також для дуже темної шкіри.

Технічні характеристики

Отримати підтримку для цього продукту

Відповіді на поширені запитання, посібники користувача, інформація про безпеку й поради

Нагороди

  • Award image AWARD-612375

Відгуки

Цими відгуками керує компанія Bazaarvoice і вони відповідають умовам Політики автентичності Bazaarvoice, яка підтримується технологією захисту від шахрайства та аналізом поведінки людей. Подробиці можна знайти на сайті
Оцінки клієнтів у вигляді відгуку та зірочок корисні для всіх покупців. Вони дозволяють дізнатися більше про продукт та допомагають прийняти рішення про покупку. Будь-який клієнт може залишити відгук

4.6

з 5

2467

Відгуки

92%

рекомендують цей виріб

15/04/2026

Україна

Україна

Перевірений покупець

Виріб має чудові функції

Дуже зручно ! Мені подобається ! Гарно працює і я дуже задоволена результатом!

Цей відгук про Фотоепілятор Lumea від Philips BRI977/00 серії 9900

Цей відгук про Фотоепілятор Lumea від Philips BRI977/00 серії 9900

27/03/2026

Україна

Україна

Перевірений покупець

Чудовий фотоепілятор

Дуже подобається фотоепілятор. Мусила робити перерву на місяць через втрату телефону, але навіть за цей місяць не втратились результати обробки,хоча звісно треба було починати спочатку, для кращого результату.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Фотоепілятор Lumea від Philips BRI977/00 серії 9900

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Фотоепілятор Lumea від Philips BRI977/00 серії 9900

28/02/2026

Україна

Україна

Перевірений покупець

Влучний вибір з результатом!

Я неймовірно задоволена ефектом і результатом. Зручно бо можна підлаштувати і власний ритм життя, а також заощадливіше ніж ходити в салон.

Плюси

Безболісно, швидко і з гарним еффектом

Мінуси

Немає

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Фотоепілятор Lumea від Philips BRI977/00 серії 9900

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Фотоепілятор Lumea від Philips BRI977/00 серії 9900

Підписуйтесь та отримуйте -10% додаткової знижки на Philips.ua*

    Заповнивши форму, ви надаєте згоду на обробку та зберігання ваших персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», а також згоду на отримання email-розсилки з рекламно-інформаційними повідомленнями щодо продуктів Philips. Ви можете скасувати підписку в будь-який момент. *Промокод на знижку діє в офіційному інтернет-магазині Philips.ua та буде надісланий на вказану електронну адресу разом з умовами використання за умови першої реєстрації.

      Примітки

      1. Середній результат зменшення кількості волосся через 12 процедур: 78% на ногах, 64% у зоні бікіні, 65% під пахвами

      2. Перевірено на ногах, після 3 процедур, 27 із 55 жінок досягають 92% чи кращих результатів

      3. У разі дотримання графіка обробки

      4. Дослідження проводилося в Нідерландах та Австрії, 56 жінок, після 3 процедур під пахвами, в зоні бікіні, на ногах, після 2 процедур на обличчі

      5. Тривалість експлуатації лампи не подовжує 2-річну гарантію Philips