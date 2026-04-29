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Lumea Prestige Пристрій для видалення волосся з IPL
Більше не доступний
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BRI956/00
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Eco passport - English (US)
User manual - English (US)
Всі (18)
Чи можна використовувати Philips Lumea під час вагітності або годування грудьми?
Чим відрізняються насадки Philips Lumea?
Чи виникають унаслідок використання пристрою Philips Lumea побічні ефекти?
Чи світло пристрою Philips Lumea, що спалахує, безпечне для очей?
Як часто слід користуватися Philips Lumea?
Під час використання пристрою Philips Lumea я відчуваю дискомфорт або біль на шкірі
Мій пристрій Philips Lumea не генерує спалахи
Я не отримую очікуваних результатів після користування Philips Lumea
Індикатори на моєму пристрої Philips Lumea блимають
Під час обробки мій пристрій Philips Lumea видає запах паленого
Акумулятор мого пристрою Philips Lumea розряджається дуже швидко
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