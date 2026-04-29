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Philips Saeco Фільтр для води Brita Intenza+
Більше не доступний
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CA6702/00
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Tips for use and maintenance Philips Espresso machine descaler
Інноваційний фільтр для води BRITA INTENZA+ спеціально створено для захисту еспресо кавомашини Philips Saeco від накипу. Він фільтрує воду, чим посилює аромат і чистий смак кави.