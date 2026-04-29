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Philips Saeco Фільтр для води Brita Intenza+

Більше не доступний

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Philips SaecoФільтр для води Brita Intenza+

CA6702/00

Philips Saeco Фільтр для води Brita Intenza+

Більше не доступний

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Інструкції і документація

Tips for use and maintenance Philips Espresso machine descaler

  • PDF файл, 735.1 kB
  • 13 March 2026

Інноваційний фільтр для води BRITA INTENZA+ спеціально створено для захисту еспресо кавомашини Philips Saeco від накипу. Він фільтрує воду, чим посилює аромат і чистий смак кави.

  • PDF файл
  • 26 July 2026