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    Philips Saeco

    Фільтр для води Brita Intenza+

    CA6702/00
    Saeco
    Загальна оцінка / 5
    1 нагорода
    Saeco
    • Найкраща вода для смачнішої кави Найкраща вода для смачнішої кави Найкраща вода для смачнішої кави
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      Philips Saeco Фільтр для води Brita Intenza+

      CA6702/00
      Загальна оцінка / 5
      1 нагорода

      Найкраща вода для смачнішої кави

      Інноваційний фільтр для води BRITA INTENZA+ спеціально створено для захисту еспрессо кавомашини Philips Saeco від накипу. Він фільтрує воду, чим посилює аромат і чистий смак кави. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Philips Saeco Фільтр для води Brita Intenza+

      Найкраща вода для смачнішої кави

      Інноваційний фільтр для води BRITA INTENZA+ спеціально створено для захисту еспрессо кавомашини Philips Saeco від накипу. Він фільтрує воду, чим посилює аромат і чистий смак кави. Переглянути усі переваги

      Найкраща вода для смачнішої кави

      Інноваційний фільтр для води BRITA INTENZA+ спеціально створено для захисту еспрессо кавомашини Philips Saeco від накипу. Він фільтрує воду, чим посилює аромат і чистий смак кави. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Philips Saeco Фільтр для води Brita Intenza+

      Найкраща вода для смачнішої кави

      Інноваційний фільтр для води BRITA INTENZA+ спеціально створено для захисту еспрессо кавомашини Philips Saeco від накипу. Він фільтрує воду, чим посилює аромат і чистий смак кави. Переглянути усі переваги

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        Фільтр для води Brita Intenza+

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Найкраща вода для смачнішої кави

        Свіжофільтрована вода забезпечує насичений аромат

        • для еспрессо кавомашин Saeco
        • Покращує смак кави
        • Захищає від накипу
        • Заміняйте кожні 2 місяці
        Свіжофільтрована вода для багатшого аромату кави

        Свіжофільтрована вода для багатшого аромату кави

        Вода – основний інгредієнт будь-якого еспрессо, тож для оптимального смаку найкраще фільтрувати її професійно. Саме тому у всі еспрессо кавомашини Saeco можна встановити інноваційний фільтр для води INTENZA+, який ми розробили спільно з BRITA – світовим лідером у галузі виробництва побутових фільтрів для води. Просто налаштуйте його з урахуванням жорсткості місцевої води і його складна технологія зробить усе інше. Який результат? Ідеальна вода для еспрессо з найбільш насиченим ароматом.

        Регульовані налаштування фільтра для води

        Регульовані налаштування фільтра для води

        Фільтр для води можна налаштувати з урахуванням жорсткості місцевої води. Просто поверніть регулювальне кільце на фільтрі для води Intenza+. Обирайте налаштування А для м’якої води, В – для середньої жорсткості води (заводське налаштування) або С – для дуже жорсткої води. Це забезпечить оптимальний захист від накипу та найкращий смак.

        Найефективніше заварювання

        Найефективніше заварювання

        Фільтр для води забезпечує постійну температуру і тиск заварювання, а це дозволить покращити ефективність роботи Вашої еспрессо кавомашини.

        Чистіша вода подовжує термін служби еспрессо кавомашини

        Чистіша вода подовжує термін служби еспрессо кавомашини

        Фільтр для води подовжує термін служби еспрессо кавомашини, тож Ви зможете довше насолоджуватися найсмачнішою кавою.

        Заміняйте кожні 2 місяці

        Заміняйте кожні 2 місяці

        Регулярна заміна фільтру має велике значення для оптимального смаку кави та послідовного захисту кавомашини. Фільтр потрібно заміняти кожні два місяці.

        Захищає систему під накопичення накипу

        Фільтр для води INTENZA+ допомагає захищати кавомашину від накопичення накипу з водопровідної води, який впливає на смак та аромат кави.

        Система Click&Go

        Фільтр для води легко встановлюється на місце у резервуарі для води і готовий до використання менше, ніж за 30 секунд.

        Технічні характеристики

        • Обслуговування

          1 рік гарантії
          Так

        • Вага та розміри

          Вага виробу
          0,118 kg
          Розміри виробу (Ш х Г х В)
          140 x 70 x 60 mm
          Кількість
          1 фільтр для води

        • Packaging

          Quantity
          1 water filter cartridge

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