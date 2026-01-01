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Більше не доступний
CA6702/00
SM8780/00
SM6685/00
EP0820/00
SM6480/00
SM6585/00
EP1223/00
EP2224/40
EP4343/70
EP5447/90
EP2223/40
для еспресо кавомашин Saeco
Покращує смак кави
Захищає від накипу
Заміняйте кожні 2 місяці
Вода – основний інгредієнт будь-якого еспресо, тож для оптимального смаку найкраще фільтрувати її професійно. Саме тому у всі еспресо кавомашини Saeco можна встановити інноваційний фільтр для води INTENZA+, який ми розробили спільно з BRITA – світовим лідером у галузі виробництва побутових фільтрів для води. Просто налаштуйте його з урахуванням жорсткості місцевої води і його складна технологія зробить усе інше. Який результат? Ідеальна вода для еспресо з найбільш насиченим ароматом.
Фільтр для води можна налаштувати з урахуванням жорсткості місцевої води. Просто поверніть регулювальне кільце на фільтрі для води Intenza+. Обирайте налаштування А для м’якої води, В – для середньої жорсткості води (заводське налаштування) або С – для дуже жорсткої води. Це забезпечить оптимальний захист від накипу та найкращий смак.
Фільтр для води забезпечує постійну температуру і тиск заварювання, а це дозволить покращити ефективність роботи еспресо кавомашини.
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