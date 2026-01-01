Свіжофільтрована вода для багатшого аромату кави

Вода – основний інгредієнт будь-якого еспресо, тож для оптимального смаку найкраще фільтрувати її професійно. Саме тому у всі еспресо кавомашини Saeco можна встановити інноваційний фільтр для води INTENZA+, який ми розробили спільно з BRITA – світовим лідером у галузі виробництва побутових фільтрів для води. Просто налаштуйте його з урахуванням жорсткості місцевої води і його складна технологія зробить усе інше. Який результат? Ідеальна вода для еспресо з найбільш насиченим ароматом.