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  • Найкраща вода для смачнішої кави
  • Найкраща вода для смачнішої кави
  • Найкраща вода для смачнішої кави
  • Найкраща вода для смачнішої кави

Більше не доступний

Philips SaecoФільтр для води Brita Intenza+

CA6702/00

Найкраща вода для смачнішої кави
Інноваційний фільтр для води BRITA INTENZA+ спеціально створено для захисту еспресо кавомашини Philips Saeco від накипу. Він фільтрує воду, чим посилює аромат і чистий смак кави.
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Свіжофільтрована вода забезпечує насичений аромат

Найкраща вода для смачнішої кави

  • для еспресо кавомашин Saeco

  • Покращує смак кави

  • Захищає від накипу

  • Заміняйте кожні 2 місяці

Свіжофільтрована вода для багатшого аромату кави

Свіжофільтрована вода для багатшого аромату кави

Вода – основний інгредієнт будь-якого еспресо, тож для оптимального смаку найкраще фільтрувати її професійно. Саме тому у всі еспресо кавомашини Saeco можна встановити інноваційний фільтр для води INTENZA+, який ми розробили спільно з BRITA – світовим лідером у галузі виробництва побутових фільтрів для води. Просто налаштуйте його з урахуванням жорсткості місцевої води і його складна технологія зробить усе інше. Який результат? Ідеальна вода для еспресо з найбільш насиченим ароматом.

Регульовані налаштування фільтра для води

Регульовані налаштування фільтра для води

Фільтр для води можна налаштувати з урахуванням жорсткості місцевої води. Просто поверніть регулювальне кільце на фільтрі для води Intenza+. Обирайте налаштування А для м’якої води, В – для середньої жорсткості води (заводське налаштування) або С – для дуже жорсткої води. Це забезпечить оптимальний захист від накипу та найкращий смак.

Найефективніше заварювання

Найефективніше заварювання

Фільтр для води забезпечує постійну температуру і тиск заварювання, а це дозволить покращити ефективність роботи еспресо кавомашини.

Технічні характеристики

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