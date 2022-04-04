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  • Ваша чашка із соломинкою буде завжди в ідеальному стані
  • Ваша чашка із соломинкою буде завжди в ідеальному стані

AventСиліконова соломинка-вставка преміум якості

CP1237

5
| (1) Відгук | 100% рекомендують цей виріб
Ваша чашка із соломинкою буде завжди в ідеальному стані
Ця соломинка є частиною дитячої чашки для пиття Philips Avent. Заміна використаних або загублених соломинок дозволяє підтримувати чистоту чашки, що подовжує термін її служби.
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Перевірте сумісність нижче

Ваша чашка із соломинкою буде завжди в ідеальному стані

  • Чашка для пиття

  • Силікон

Технічні характеристики

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