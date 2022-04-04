Ваша чашка із соломинкою буде завжди в ідеальному стані

Ця соломинка є частиною дитячої чашки для пиття Philips Avent. Заміна використаних або загублених соломинок дозволяє підтримувати чистоту чашки, що подовжує термін її служби.