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Здоровий розвиток ясен і піднебіння
Чашка із зігнутою трубочкою
від 9 міс.
200 мл
Можна мити в посудомийній машині; Зручно тримати; Колір: синій з червоним
Вчитися пити самостійно – це основний крок у розвитку дитини. Ми допомагаємо дитині навчитися пити самостійно, сприяючи легкому переходу від грудей або пляшечки до відкритої чашки. Медики стверджують, що наші різноманітні рішення із сосками, м’якими й твердими носиками, трубочками та обідками, з яких можна пити з будь-якого боку, відповідають розвитку дитини і сприяють набуттю нових моторних навичок та навичок пиття. Наші високоякісні рішення створено з думкою про зручність та гігієнічність.
Вбудовані ручки чашки ергономічні, завдяки чому дитина може легко тримати чашку. М’яка гнучка трубочка лагідна до ясен, а легка невелика чашка ідеально підходить для першого пиття з трубочки.
Нижня частина трубочки зігнута, завдяки чому трубочка легко досягає рідини, що дозволяє пити у природному положенні для пиття.
4.8
з 5
217
Відгуки
97%
рекомендують цей виріб
Prima01
10/05/2024
Україна
Дуже класна та якісна чашка
Яскрава, якісна чашка-поїльник. Дуже подобається дитині.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF796/02 Чашка з трубочкою
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF796/02 Чашка з трубочкою
Jastin
08/05/2024
Україна
Чудова якість та дизайн
Якісна пляшечка. Не протікає, витримує численні падіння, яскравий дизайн. Єдине, трохи дивно закривається кришечка.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF796/02 Чашка з трубочкою
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF796/02 Чашка з трубочкою
Zlata 32
06/05/2024
Україна
Дуже класний поїльничок
Рекомендую даний поїльник, дуже зручно брати з собою на прогулянки.Дитинці дуже подобається дизайн і зручно пити.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF796/02 Чашка з трубочкою
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF796/02 Чашка з трубочкою
На основі онлайн-опитування щодо задоволеності, проведеного в усьому світі за участю 11673 користувачів продуктів для догляду за матір'ю та дитиною у 2026 році.
90% із 200 опитаних дитячих стоматологів США погоджуються, що конструкція нашої чашки з трубочкою сприяє здоровому розвитку ротової порожнини. 89% погоджуються, що пиття з трубочки тренує м’язи рота, що зміцнює ротову порожнину (незалежне інтерактивне дослідження, США, квітень 2016 р.). Розроблено у співпраці з логопедами, стоматологом, ергономістом та акушером.