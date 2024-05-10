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  • Сприяє здоровому розвитку ротової порожнини*
  • Сприяє здоровому розвитку ротової порожнини*
  • Сприяє здоровому розвитку ротової порожнини*
  • Сприяє здоровому розвитку ротової порожнини*
  • Сприяє здоровому розвитку ротової порожнини*
  • Сприяє здоровому розвитку ротової порожнини*

Philips AventЧашка з трубочкою

SCF796/02

4.8
| (217) Відгуки | 97% рекомендують цей виріб
Сприяє здоровому розвитку ротової порожнини*
Чашка із зігнутою трубочкою Philips Avent контурної форми – це ідеальний вибір для активних підростаючих дітей, що сприяє здоровому розвитку ротової порожнини. Це наша найкраща чашка з трубочкою, розроблена у співпраці з експертами.*
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Рекомендація мам номер один у світі1

Спеціальний клапан запобігає розливанню

Сприяє здоровому розвитку ротової порожнини*

  • Здоровий розвиток ясен і піднебіння

  • Чашка із зігнутою трубочкою

  • від 9 міс.

  • 200 мл

  • Можна мити в посудомийній машині; Зручно тримати; Колір: фіолетовий з бірюзовим

Чашки Philips Avent відповідають розвитку дитини

Вчитися пити самостійно – це основний крок у розвитку дитини. Ми допомагаємо дитині навчитися пити самостійно, сприяючи легкому переходу від грудей або пляшечки до відкритої чашки. Медики стверджують, що наші різноманітні рішення із сосками, м’якими й твердими носиками, трубочками та обідками, з яких можна пити з будь-якого боку, відповідають розвитку дитини і сприяють набуттю нових моторних навичок та навичок пиття. Наші високоякісні рішення створено з думкою про зручність та гігієнічність.

Ергономічні ручки та м’яка трубочка – ідеально для дітей

Вбудовані ручки чашки ергономічні, завдяки чому дитина може легко тримати чашку. М’яка гнучка трубочка лагідна до ясен, а легка невелика чашка ідеально підходить для першого пиття з трубочки.

Нижня частина трубочки зігнута для легкого пиття до останньої краплі

Нижня частина трубочки зігнута для легкого пиття до останньої краплі

Нижня частина трубочки зігнута, завдяки чому трубочка легко досягає рідини, що дозволяє пити у природному положенні для пиття.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.8

з 5

217

Відгуки

97%

рекомендують цей виріб

10/05/2024

Україна

Україна

Дуже класна та якісна чашка

Яскрава, якісна чашка-поїльник. Дуже подобається дитині.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF796/02 Чашка з трубочкою

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF796/02 Чашка з трубочкою

08/05/2024

Україна

Україна

Чудова якість та дизайн

Якісна пляшечка. Не протікає, витримує численні падіння, яскравий дизайн. Єдине, трохи дивно закривається кришечка.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF796/02 Чашка з трубочкою

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF796/02 Чашка з трубочкою

06/05/2024

Україна

Україна

Дуже класний поїльничок

Рекомендую даний поїльник, дуже зручно брати з собою на прогулянки.Дитинці дуже подобається дизайн і зручно пити.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF796/02 Чашка з трубочкою

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF796/02 Чашка з трубочкою

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      1. На основі онлайн-опитування щодо задоволеності, проведеного в усьому світі за участю 11673 користувачів продуктів для догляду за матір'ю та дитиною у 2026 році. 

      1. 90% із 200 опитаних дитячих стоматологів США погоджуються, що конструкція нашої чашки з трубочкою сприяє здоровому розвитку ротової порожнини. 89% погоджуються, що пиття з трубочки тренує м’язи рота, що зміцнює ротову порожнину (незалежне інтерактивне дослідження, США, квітень 2016 р.). Розроблено у співпраці з логопедами, стоматологом, ергономістом та акушером.