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Здоровий розвиток ясен і піднебіння
Чашка із зігнутою трубочкою
Від 12 міс.
300 мл
Зручно тримати; Колір: зелений
Вчитися пити самостійно – це основний крок у розвитку дитини. Ми допомагаємо дитині навчитися пити самостійно, сприяючи легкому переходу від грудей або пляшечки до відкритої чашки. Медики стверджують, що наші різноманітні рішення із сосками, м’якими й твердими носиками, трубочками та обідками, з яких можна пити з будь-якого боку, відповідають розвитку дитини і сприяють набуттю нових моторних навичок та навичок пиття. Наші високоякісні рішення створено з думкою про зручність та гігієнічність.
Чашка ємністю 300 мл ідеальна для пиття вдень та під час активної діяльності. Завдяки відкидному верху трубочка залишається чистою під час прогулянок. Контурна форма чашки та нековзка текстура сприяють легкому триманню маленькими ручками і впевненому розвитку навичок самостійного пиття.
Нижня частина трубочки зігнута, завдяки чому трубочка легко досягає рідини, що дозволяє пити у природному положенні для пиття.
4.6
з 5
479
Відгуки
93%
рекомендують цей виріб
Та92
18/03/2025
Україна
Дякую філіпс. Проблему з трубочкою вирішили швидко👌
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF798/02 Чашка з трубочкою
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF798/02 Чашка з трубочкою
Amely22764
29/06/2024
Україна
SCF798/02
Придбали своїй дитині. Подобається те , що трубочка закривається кришкою. Це гігєнічно та зручно.
Плюси
Проста у використанні
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF798/02 Чашка з трубочкою
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF798/02 Чашка з трубочкою
Maluk24
29/05/2024
Україна
Дитині зручно тримати в руках
Це наша улюблена чашка, як ми її купили мала пʼє тільки з неї. Зручно все розбирається, та все легко мити. Нічого не тиче, та не розливається під час пиття, тож я можу бути впевнена що дитина залишиться сухою.
Плюси
Зручна чашка
Мінуси
Немає
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF798/02 Чашка з трубочкою
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF798/02 Чашка з трубочкою
На основі онлайн-опитування щодо задоволеності, проведеного в усьому світі за участю 11673 користувачів продуктів для догляду за матір'ю та дитиною у 2026 році.
90% із 200 опитаних дитячих стоматологів США погоджуються, що конструкція нашої чашки з трубочкою сприяє здоровому розвитку ротової порожнини. 89% погоджуються, що пиття з трубочки тренує м’язи рота, що зміцнює ротову порожнину (незалежне інтерактивне дослідження, США, квітень 2016 р.). Розроблено у співпраці з логопедами, стоматологом, ергономістом та акушером.