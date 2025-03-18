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  • Сприяє здоровому розвитку ротової порожнини*
  • Сприяє здоровому розвитку ротової порожнини*
  • Сприяє здоровому розвитку ротової порожнини*
  • Сприяє здоровому розвитку ротової порожнини*
  • Сприяє здоровому розвитку ротової порожнини*
  • Сприяє здоровому розвитку ротової порожнини*

Philips AventЧашки з трубочкою

SCF798/01

4.6
| (479) Відгуки | 93% рекомендують цей виріб
Сприяє здоровому розвитку ротової порожнини*
Чашка із зігнутою трубочкою Philips Avent контурної форми – це ідеальний вибір для активних підростаючих дітей, що сприяє здоровому розвитку ротової порожнини. Це наша найкраща чашка з трубочкою, розроблена у співпраці з експертами.*
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Рекомендація мам номер один у світі1

Спеціальний клапан запобігає розливанню

Сприяє здоровому розвитку ротової порожнини*

  • Здоровий розвиток ясен і піднебіння

  • Чашка із зігнутою трубочкою

  • Від 12 міс.

  • 300 мл

  • Зручно тримати; Колір: зелений

Чашки Philips Avent відповідають розвитку дитини

Вчитися пити самостійно – це основний крок у розвитку дитини. Ми допомагаємо дитині навчитися пити самостійно, сприяючи легкому переходу від грудей або пляшечки до відкритої чашки. Медики стверджують, що наші різноманітні рішення із сосками, м’якими й твердими носиками, трубочками та обідками, з яких можна пити з будь-якого боку, відповідають розвитку дитини і сприяють набуттю нових моторних навичок та навичок пиття. Наші високоякісні рішення створено з думкою про зручність та гігієнічність.

Контурна форма та нековзка текстура для зручного тримання

Чашка ємністю 300 мл ідеальна для пиття вдень та під час активної діяльності. Завдяки відкидному верху трубочка залишається чистою під час прогулянок. Контурна форма чашки та нековзка текстура сприяють легкому триманню маленькими ручками і впевненому розвитку навичок самостійного пиття.

Нижня частина трубочки зігнута для легкого пиття до останньої краплі

Нижня частина трубочки зігнута для легкого пиття до останньої краплі

Нижня частина трубочки зігнута, завдяки чому трубочка легко досягає рідини, що дозволяє пити у природному положенні для пиття.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.6

з 5

479

Відгуки

93%

рекомендують цей виріб

18/03/2025

Україна

Україна

Дякую філіпс. Проблему з трубочкою вирішили швидко👌

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF798/02 Чашка з трубочкою

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF798/02 Чашка з трубочкою

29/06/2024

Україна

Україна

SCF798/02

Придбали своїй дитині. Подобається те , що трубочка закривається кришкою. Це гігєнічно та зручно.

Плюси

Проста у використанні

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF798/02 Чашка з трубочкою

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF798/02 Чашка з трубочкою

29/05/2024

Україна

Україна

Дитині зручно тримати в руках

Це наша улюблена чашка, як ми її купили мала пʼє тільки з неї. Зручно все розбирається, та все легко мити. Нічого не тиче, та не розливається під час пиття, тож я можу бути впевнена що дитина залишиться сухою.

Плюси

Зручна чашка

Мінуси

Немає

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF798/02 Чашка з трубочкою

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF798/02 Чашка з трубочкою

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      1. На основі онлайн-опитування щодо задоволеності, проведеного в усьому світі за участю 11673 користувачів продуктів для догляду за матір'ю та дитиною у 2026 році. 

      1. 90% із 200 опитаних дитячих стоматологів США погоджуються, що конструкція нашої чашки з трубочкою сприяє здоровому розвитку ротової порожнини. 89% погоджуються, що пиття з трубочки тренує м’язи рота, що зміцнює ротову порожнину (незалежне інтерактивне дослідження, США, квітень 2016 р.). Розроблено у співпраці з логопедами, стоматологом, ергономістом та акушером.