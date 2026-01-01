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Avent Міцна соломинка преміум-класу
CP1634/01
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SCF796/01
SCF796/02
SCF798/01
SCF798/02
Чашка для пиття
Силікон
Нижня частина трубочки зігнута для легкого пиття до останньої краплі
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