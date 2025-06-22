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  • Потужне, але тихе охолодження
  • Потужне, але тихе охолодження
  • Потужне, але тихе охолодження
  • Потужне, але тихе охолодження
  • Потужне, але тихе охолодження
  • Потужне, але тихе охолодження
  • Потужне, але тихе охолодження
  • Потужне, але тихе охолодження
  • Потужне, але тихе охолодження
  • Потужне, але тихе охолодження
  • Потужне, але тихе охолодження
  • Потужне, але тихе охолодження
  • Потужне, але тихе охолодження
  • Потужне, але тихе охолодження

Серія 5000Вентилятор-вежа

CX5535/00

4.8
| (4) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб
Потужне, але тихе охолодження
Насолоджуйтеся потужним охолодженням із мінімальним рівнем шуму та споживання енергії. Цей вентилятор, що самостійно обертається і розроблений для забезпечення високої продуктивності, швидко охолоджує все приміщення. За бажанням він також може поширювати ваші улюблені аромати.
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Продуктивність, якість і комфорт

Потужне, але тихе охолодження

  • Повітряний потік 2230 м3/год

  • Пульт дистанційного керування

  • Тонка конструкція 105 см

  • Підходить для розпилення ароматів

Велика площа охоплення повітряним потоком для комфортного охолодження

Велика площа охоплення повітряним потоком для комфортного охолодження

Вихідний отвір для повітря є широким і високим, що забезпечує максимальне охоплення та швидке охолодження всього приміщення. Завдяки функції осциляції, що дозволяє вентилятору обертатися під кутом 60°, охолоджене повітря може досягти будь-якого куточка, забезпечуючи прохолоду й комфортну атмосферу у всьому приміщенні.

Режим для будь-якого настрою

Режим для будь-якого настрою

Налаштуйте роботу вентилятора відповідно до своїх потреб (легкий бриз або потужніший потік повітря) за допомогою трьох швидкісних режимів. Завдяки трьом універсальним режимам – Normal (Звичайний), Natural Breeze (Природний бриз), Silent Sleep (Тихий сон) – ви можете обрати ідеальний режим, що відповідає вашим побажанням, і створити відчуття абсолютного комфорту.

Надтихе охолодження, лише 28 дБ

Надтихе охолодження, лише 28 дБ

Вентилятор створює шум лише 28 дБ, тому на найнижчій швидкості він працює тихіше за шепіт. Насолоджуйтеся тишею під час роботи, читання та сну, не відволікаючись на сторонні подразники.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.8

з 5

4

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

3
2
1

22/06/2025

Україна

Україна

Відгук

роботою вентилятора задоволений на всі 100% у мене, кімната 18кв.м, вентилятор обдуває все приміщення повністю! Якщо надворі температура нижче 25с° то він занадто сильно охолоджує повітря навіть на мінімальній швидкості, якщо у вас влітку температура нижче 35с° то раджу вам обрати іншу(слабкішу) модель. Бо цей спокійно перетворює із вуличних 40+с° до комфортних 20-25с° у вашій кімнаті(квартирі).

Плюси

Стильний(пластик якісний деталі підігнані без скотів чи виступів. Все гладеньке і безшовне) потужний і мало споживає напруги( 7 повних годин на максимальній швидкості = 307 ват/ годин. 307ват/год*4.37грн за 1 кіловат/ 1000 ват/год = 1.37грн за «світло».

Мінуси

Ще не знайшов

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Серія 5000 CX5535/00 Вентилятор-вежа

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Серія 5000 CX5535/00 Вентилятор-вежа

24/06/2024

Україна

Україна

Перевірений покупець

Вентилятор стильний. Переваги- пульт.

Вентилятори , а я їх придбала 2 працюють відмінно. Технікою абсолютно задоволена. Користуюсь уже місяць.

Плюси

За її

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Серія 5000 CX5535/00 Вентилятор-вежа

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Серія 5000 CX5535/00 Вентилятор-вежа

06/12/2024

Česká republika

Česká republika

spokojenost s typem ventilátoru

Jsem rád že jsem opět vybral značku Philips. Ventilátor je dostatečně, spíš příjemně vysoký. Ovládání super, designové na vrchu ventilátoru. Super věc na noc, kdy proudí jemný tichý vánek v úrovni výšky postele při spaní, takže v vedrech naprosto super chladí tělo. má dálkové ovládání, záleží komu padne já jej nevyužiji. Časovač je výborná věc. Na režim noc je hlučnější než na stupeň 1 normálního provozu. Takže tento režim neužívám. Pro výběr byla důležitá i spotřeba el. energie.

Плюси

příjemná výška, spotřeba el.energie, časovač, jemnost na 1 stupeň větrání

Мінуси

za mě ten noční režim - jinak OK, jsem spokojen

Цей відгук про 5000 Series CX5535/00 Věžový ventilátor

Цей відгук про 5000 Series CX5535/00 Věžový ventilátor

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      Примітки

      1. (1) У разі придбання цього товару ефірні олії не входять у комплект.

      2. (2) Середній рівень шуму відповідно до стандарту IEC 60704-2-7:2020.