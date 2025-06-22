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Повітряний потік 2230 м3/год
Пульт дистанційного керування
Тонка конструкція 105 см
Підходить для розпилення ароматів
Вихідний отвір для повітря є широким і високим, що забезпечує максимальне охоплення та швидке охолодження всього приміщення. Завдяки функції осциляції, що дозволяє вентилятору обертатися під кутом 60°, охолоджене повітря може досягти будь-якого куточка, забезпечуючи прохолоду й комфортну атмосферу у всьому приміщенні.
Налаштуйте роботу вентилятора відповідно до своїх потреб (легкий бриз або потужніший потік повітря) за допомогою трьох швидкісних режимів. Завдяки трьом універсальним режимам – Normal (Звичайний), Natural Breeze (Природний бриз), Silent Sleep (Тихий сон) – ви можете обрати ідеальний режим, що відповідає вашим побажанням, і створити відчуття абсолютного комфорту.
Вентилятор створює шум лише 28 дБ, тому на найнижчій швидкості він працює тихіше за шепіт. Насолоджуйтеся тишею під час роботи, читання та сну, не відволікаючись на сторонні подразники.
4.8
з 5
4
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
Charley2006
22/06/2025
Україна
Відгук
роботою вентилятора задоволений на всі 100% у мене, кімната 18кв.м, вентилятор обдуває все приміщення повністю! Якщо надворі температура нижче 25с° то він занадто сильно охолоджує повітря навіть на мінімальній швидкості, якщо у вас влітку температура нижче 35с° то раджу вам обрати іншу(слабкішу) модель. Бо цей спокійно перетворює із вуличних 40+с° до комфортних 20-25с° у вашій кімнаті(квартирі).
Плюси
Стильний(пластик якісний деталі підігнані без скотів чи виступів. Все гладеньке і безшовне) потужний і мало споживає напруги( 7 повних годин на максимальній швидкості = 307 ват/ годин. 307ват/год*4.37грн за 1 кіловат/ 1000 ват/год = 1.37грн за «світло».
Мінуси
Ще не знайшов
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія 5000 CX5535/00 Вентилятор-вежа
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія 5000 CX5535/00 Вентилятор-вежа
24/06/2024
Україна
Перевірений покупець
Вентилятор стильний. Переваги- пульт.
Вентилятори , а я їх придбала 2 працюють відмінно. Технікою абсолютно задоволена. Користуюсь уже місяць.
Плюси
За її
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія 5000 CX5535/00 Вентилятор-вежа
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія 5000 CX5535/00 Вентилятор-вежа
Jeniik
06/12/2024
Česká republika
spokojenost s typem ventilátoru
Jsem rád že jsem opět vybral značku Philips. Ventilátor je dostatečně, spíš příjemně vysoký. Ovládání super, designové na vrchu ventilátoru. Super věc na noc, kdy proudí jemný tichý vánek v úrovni výšky postele při spaní, takže v vedrech naprosto super chladí tělo. má dálkové ovládání, záleží komu padne já jej nevyužiji. Časovač je výborná věc. Na režim noc je hlučnější než na stupeň 1 normálního provozu. Takže tento režim neužívám. Pro výběr byla důležitá i spotřeba el. energie.
Плюси
příjemná výška, spotřeba el.energie, časovač, jemnost na 1 stupeň větrání
Мінуси
za mě ten noční režim - jinak OK, jsem spokojen
Цей відгук про 5000 Series CX5535/00 Věžový ventilátor
Цей відгук про 5000 Series CX5535/00 Věžový ventilátor
(1) У разі придбання цього товару ефірні олії не входять у комплект.
(2) Середній рівень шуму відповідно до стандарту IEC 60704-2-7:2020.