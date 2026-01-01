CX7550/01
Потужний потік повітря 2440 м³/год
Надзвичайно тиха робота
Підключення через додаток CleanHome+
Низький рівень споживання енергії
Двигун постійного струму
Цей безлопатевий вентилятор забезпечує потужний потік повітря 2440 м³/год, щоб швидко охолодити весь ваш простір. Він циркулює прохолодне повітря далі й ширше (1) зі швидкістю до 8,4 м/с.
Відчуйте на 40% тихіше охолодження (1) — лише 22 дБ (2). Завдяки безщітковому двигуну постійного струму та повітряному виходу, натхненному аеродинамікою крила літака, це наш найтихіший вентилятор — ідеальний для спокійного сну, роботи чи повного розслаблення.
Енергозберігаючий двигун постійного струму забезпечує потужне охолодження з використанням на 40% менше енергії (3). При максимальній потужності 30 Вт він споживає менше енергії, ніж традиційна лампа розжарювання, що дозволяє знизити витрати на електроенергію.
(1) порівняно з попередньою моделлю CX5535
(2) Протестовано на найнижчих налаштуваннях швидкості
(3) порівняно з моделлю з двигуном змінного струму