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Більше не доступний
«2-в-1»
18 В
Без мішка
2 аксесуари
Технологія PowerCyclone забезпечує результати ретельного прибирання завдяки таким високоефективним етапам: 1) повітря швидко входить у PowerCyclone через прямий і рівний вхідний отвір; 2) у зігнутому повітряному каналі рух повітря вгору швидко прискорюється до циклонної камери, в якій пил і повітря розділяються.
Насадка з турбощіткою TriActive забезпечує потужне чищення твердої підлоги та килимів. Моторизована щітка та оптимізований потік повітря дають змогу збирати за один раз весь бруд і пух.
Потужні літій-іонні батареї 18 В характеризуються більшою потужністю, ніж звичайні батареї. Літій-іонні батареї також дуже легкі, тож Ви отримаєте більше задоволення від прибирання.
4.5
з 5
31
Відгуки
90%
рекомендують цей виріб
aal7820
11/11/2021
Україна
Завжди поруч
Задоволений даним пристроєм. Заряда батереї вистачає. Всі дрібні прибирання виконуються саме ним.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про PowerPro Duo FC6168/01 2-в-1, вертикальний пилосос
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про PowerPro Duo FC6168/01 2-в-1, вертикальний пилосос
Saha078
11/11/2021
Україна
Для маленької квартири цілком достатньо
Якісні матеріали, ніде нічого не люфтує. Акумулятора цілком вистачає на тиждень щоденного використання. Зручно мити фільтр.
Плюси
якість матеріалів, ємність акумулятора
Мінуси
немає
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про PowerPro Duo FC6168/01 2-в-1, вертикальний пилосос
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про PowerPro Duo FC6168/01 2-в-1, вертикальний пилосос
Валерияю
26/10/2021
Україна
Отличный пылесос
Пользуюсь уже 9 месяцев. Очень довольна выбором. В квартире живут кот и собака, поэтому приходится ежедневно бороться с шерстью. Благодаря этому плесососу проблема решена.
Плюси
Отлично убирает пыль и шерсть
Мінуси
Не обнаружено
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про PowerPro Duo FC6168/01 2-в-1, вертикальний пилосос
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про PowerPro Duo FC6168/01 2-в-1, вертикальний пилосос
Власне тестування Philips. У порівнянні з FC8455 / FC8456.