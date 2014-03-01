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2-в-1, вертикальний пилосос
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Технологія PowerCyclone забезпечує результати ретельного прибирання завдяки таким високоефективним етапам: 1) повітря швидко входить у PowerCyclone через прямий і рівний вхідний отвір; 2) у зігнутому повітряному каналі рух повітря вгору швидко прискорюється до циклонної камери, в якій пил і повітря розділяються.
Насадка з турбощіткою TriActive забезпечує потужне чищення твердої підлоги та килимів. Моторизована щітка та оптимізований потік повітря дають змогу збирати за один раз весь бруд і пух.
Потужні літій-іонні батареї 18 В характеризуються більшою потужністю, ніж звичайні батареї. Літій-іонні батареї також дуже легкі, тож Ви отримаєте більше задоволення від прибирання.
Акумуляторні батареї для автономної роботи дають вам свободу прибирати будь-де. Шнур більше не перешкода, тож ви можете без проблем прибирати у всіх кімнатах.
Ручку можна встановити зручно у вертикальне положення як із пилососом, так і без нього. Тож ви можете миттєво встановити ручку в будь-якому місці навіть під час прибирання.
Завдяки насадці TriActive із моторизованою турбощіткою ви тепер зможете збирати шерсть тварин із лежаків, подушок та інших предметів. Ідеально підходить для власників домашніх тварин.
Функціональність 2-в-1 – це одночасно вертикальний і ручний компактний пилосос для прибирання підлоги та чищення меблів.
Завдяки PowerPro Duo ви зможете прибрати без зусиль будь-де: під лежаком, ліжком чи столом.
Ідеальна конструкція контейнера для пилу дає змогу спорожнювати його безпосередньо у смітник. Завдяки системі, яку легко спорожняти одним рухом, ви можете легко спорожнити контейнер для пилу, не торкаючись бруду та не виконуючи складних дій. Просте спорожнення, гігієнічне чищення.
3-шаровий фільтр, який можна мити, вловлює >90 % алергенів, таких як пилок, шерсть тварин і пил, для чистого повітря.
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Вага та розміри
Ефективність
Фільтрація
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