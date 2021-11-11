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  • Ретельні результати прибирання будь-якої підлоги
  • Ретельні результати прибирання будь-якої підлоги
  • Ретельні результати прибирання будь-якої підлоги
  • Ретельні результати прибирання будь-якої підлоги
  • Ретельні результати прибирання будь-якої підлоги
  • Ретельні результати прибирання будь-якої підлоги
  • Ретельні результати прибирання будь-якої підлоги
  • Ретельні результати прибирання будь-якої підлоги
  • Ретельні результати прибирання будь-якої підлоги
  • Ретельні результати прибирання будь-якої підлоги
  • Ретельні результати прибирання будь-якої підлоги
  • Ретельні результати прибирання будь-якої підлоги
  • Ретельні результати прибирання будь-якої підлоги
  • Ретельні результати прибирання будь-якої підлоги
  • Ретельні результати прибирання будь-якої підлоги
  • Ретельні результати прибирання будь-якої підлоги
  • Ретельні результати прибирання будь-якої підлоги
  • Ретельні результати прибирання будь-якої підлоги
  • Ретельні результати прибирання будь-якої підлоги
  • Ретельні результати прибирання будь-якої підлоги
  • Ретельні результати прибирання будь-якої підлоги

Більше не доступний

PowerPro Duo2-в-1, вертикальний пилосос

FC6168/01

4.5
| (31) Відгуки | 90% рекомендують цей виріб
Ретельні результати прибирання будь-якої підлоги
Новий пилосос Philips PowerPro Duo забезпечує ретельне прибирання твердої підлоги та килимів. Технологія PowerCyclone підтримує високий рівень потужності всмоктування для відмінної ефективності. Насадка з турбощіткою TriActive вловлює більше пилу та пуху за один раз.
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Із PowerCyclone і турбощіткою TriActive

Ретельні результати прибирання будь-якої підлоги

  • «2-в-1»

  • 18 В

  • Без мішка

  • 2 аксесуари

Технологія PowerCyclone для максимальної ефективності

Технологія PowerCyclone для максимальної ефективності

Технологія PowerCyclone забезпечує результати ретельного прибирання завдяки таким високоефективним етапам: 1) повітря швидко входить у PowerCyclone через прямий і рівний вхідний отвір; 2) у зігнутому повітряному каналі рух повітря вгору швидко прискорюється до циклонної камери, в якій пил і повітря розділяються.

Насадка з турбощіткою TriActive для потужного чищення килимів

Насадка з турбощіткою TriActive для потужного чищення килимів

Насадка з турбощіткою TriActive забезпечує потужне чищення твердої підлоги та килимів. Моторизована щітка та оптимізований потік повітря дають змогу збирати за один раз весь бруд і пух.

Потужні літієві батареї 18 В для тривалого часу роботи

Потужні літієві батареї 18 В для тривалого часу роботи

Потужні літій-іонні батареї 18 В характеризуються більшою потужністю, ніж звичайні батареї. Літій-іонні батареї також дуже легкі, тож Ви отримаєте більше задоволення від прибирання.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.5

з 5

31

Відгуки

90%

рекомендують цей виріб

2

11/11/2021

Україна

Україна

Завжди поруч

Задоволений даним пристроєм. Заряда батереї вистачає. Всі дрібні прибирання виконуються саме ним.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про PowerPro Duo FC6168/01 2-в-1, вертикальний пилосос

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про PowerPro Duo FC6168/01 2-в-1, вертикальний пилосос

11/11/2021

Україна

Україна

Для маленької квартири цілком достатньо

Якісні матеріали, ніде нічого не люфтує. Акумулятора цілком вистачає на тиждень щоденного використання. Зручно мити фільтр.

Плюси

якість матеріалів, ємність акумулятора

Мінуси

немає

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про PowerPro Duo FC6168/01 2-в-1, вертикальний пилосос

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про PowerPro Duo FC6168/01 2-в-1, вертикальний пилосос

26/10/2021

Україна

Україна

Отличный пылесос

Пользуюсь уже 9 месяцев. Очень довольна выбором. В квартире живут кот и собака, поэтому приходится ежедневно бороться с шерстью. Благодаря этому плесососу проблема решена.

Плюси

Отлично убирает пыль и шерсть

Мінуси

Не обнаружено

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про PowerPro Duo FC6168/01 2-в-1, вертикальний пилосос

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про PowerPro Duo FC6168/01 2-в-1, вертикальний пилосос

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      Примітки

      1. Власне тестування Philips. У порівнянні з FC8455 / FC8456.