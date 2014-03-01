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    PowerPro Duo

    2-в-1, вертикальний пилосос

    FC6168/01
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    • Ретельні результати прибирання будь-якої підлоги Ретельні результати прибирання будь-якої підлоги Ретельні результати прибирання будь-якої підлоги
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      PowerPro Duo 2-в-1, вертикальний пилосос

      FC6168/01
      Отримайте підтримку для цього виробу

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        PowerPro Duo

        PowerPro Duo

        2-в-1, вертикальний пилосос

        - {discount-value}

        Усього:

        Ретельні результати прибирання будь-якої підлоги

        Із PowerCyclone і турбощіткою TriActive

        • 2-в-1
        • 18 В
        • Без мішка
        • 2 аксесуари
        Технологія PowerCyclone для максимальної ефективності

        Технологія PowerCyclone для максимальної ефективності

        Технологія PowerCyclone забезпечує результати ретельного прибирання завдяки таким високоефективним етапам: 1) повітря швидко входить у PowerCyclone через прямий і рівний вхідний отвір; 2) у зігнутому повітряному каналі рух повітря вгору швидко прискорюється до циклонної камери, в якій пил і повітря розділяються.

        Насадка з турбощіткою TriActive для потужного чищення килимів

        Насадка з турбощіткою TriActive для потужного чищення килимів

        Насадка з турбощіткою TriActive забезпечує потужне чищення твердої підлоги та килимів. Моторизована щітка та оптимізований потік повітря дають змогу збирати за один раз весь бруд і пух.

        Потужні літієві батареї 18 В для тривалого часу роботи

        Потужні літієві батареї 18 В для тривалого часу роботи

        Потужні літій-іонні батареї 18 В характеризуються більшою потужністю, ніж звичайні батареї. Літій-іонні батареї також дуже легкі, тож Ви отримаєте більше задоволення від прибирання.

        Автономна робота для абсолютної свободи прибирання

        Автономна робота для абсолютної свободи прибирання

        Акумуляторні батареї для автономної роботи дають вам свободу прибирати будь-де. Шнур більше не перешкода, тож ви можете без проблем прибирати у всіх кімнатах.

        Перебування у зафіксованому положенні для миттєвого встановлення будь-де

        Перебування у зафіксованому положенні для миттєвого встановлення будь-де

        Ручку можна встановити зручно у вертикальне положення як із пилососом, так і без нього. Тож ви можете миттєво встановити ручку в будь-якому місці навіть під час прибирання.

        Моторизована щітка в насадці ретельно збирає шерсть тварин

        Моторизована щітка в насадці ретельно збирає шерсть тварин

        Завдяки насадці TriActive із моторизованою турбощіткою ви тепер зможете збирати шерсть тварин із лежаків, подушок та інших предметів. Ідеально підходить для власників домашніх тварин.

        Функціональність 2-в-1 для чищення підлоги і меблів

        Функціональність 2-в-1 для чищення підлоги і меблів

        Функціональність 2-в-1 – це одночасно вертикальний і ручний компактний пилосос для прибирання підлоги та чищення меблів.

        Максимальна гнучкість для прибирання важкодоступних місць

        Максимальна гнучкість для прибирання важкодоступних місць

        Завдяки PowerPro Duo ви зможете прибрати без зусиль будь-де: під лежаком, ліжком чи столом.

        Спорожнення контейнера для пилу одним рухом, просто і гігієнічно

        Спорожнення контейнера для пилу одним рухом, просто і гігієнічно

        Ідеальна конструкція контейнера для пилу дає змогу спорожнювати його безпосередньо у смітник. Завдяки системі, яку легко спорожняти одним рухом, ви можете легко спорожнити контейнер для пилу, не торкаючись бруду та не виконуючи складних дій. Просте спорожнення, гігієнічне чищення.

        Технологія 3-шарового фільтра вловлює мікрочастки

        Технологія 3-шарового фільтра вловлює мікрочастки

        3-шаровий фільтр, який можна мити, вловлює >90 % алергенів, таких як пилок, шерсть тварин і пил, для чистого повітря.

        Технічні характеристики

        • Насадки та аксесуари

          Аксесуари в комплекті
          • Brush
          • Crevice tool
          Стандартна насадка
          TriActive Turbo Nozzle

        • Конструкція

          Особливості конструкції
          • 2-in-1
          • Auto-off
          • Translucent dust chamber
          Колір
          Titanium

        • Вага та розміри

          Розміри виробу (Д х Ш х В)
          215 x 253 x 1150  мм
          Вага виробу
          3,2  кг

        • Ефективність

          Тип батареї
          Li-Ion
          Рівень потужності звуку
          83  дБ
          Напруга батареї
          18  В
          Час заряджання
          5  годин(-и)
          Час роботи
          40  хв.

        • Фільтрація

          Місткість мішка для пилу
          0,6  л
          Фільтр двигуна
          Washable filter

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            • Власне тестування Philips. У порівнянні з FC8455 / FC8456.

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            ТОВ «Філіпс Україна»
            03038, Україна
            м. Київ, вул. М. Грінченка, 2/1
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