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  • Швидкий. Потужність для доступу навіть до найскладніших місць
  • Швидкий. Потужність для доступу навіть до найскладніших місць
  • Швидкий. Потужність для доступу навіть до найскладніших місць
  • Швидкий. Потужність для доступу навіть до найскладніших місць
  • Швидкий. Потужність для доступу навіть до найскладніших місць
  • Швидкий. Потужність для доступу навіть до найскладніших місць
  • Швидкий. Потужність для доступу навіть до найскладніших місць
  • Швидкий. Потужність для доступу навіть до найскладніших місць
  • Швидкий. Потужність для доступу навіть до найскладніших місць
  • Швидкий. Потужність для доступу навіть до найскладніших місць
  • Швидкий. Потужність для доступу навіть до найскладніших місць
  • Швидкий. Потужність для доступу навіть до найскладніших місць
  • Швидкий. Потужність для доступу навіть до найскладніших місць
  • Швидкий. Потужність для доступу навіть до найскладніших місць
  • Швидкий. Потужність для доступу навіть до найскладніших місць
  • Швидкий. Потужність для доступу навіть до найскладніших місць
  • Швидкий. Потужність для доступу навіть до найскладніших місць
  • Швидкий. Потужність для доступу навіть до найскладніших місць
  • Швидкий. Потужність для доступу навіть до найскладніших місць

Більше не доступний

SpeedProБездротовий вертикальний пилосос

FC6726/01

4.4
| (240) Відгуки | 84% рекомендують цей виріб
Швидкий. Потужність для доступу навіть до найскладніших місць
Новий бездротовий пилосос SpeedPro забезпечує швидке чищення із потужним доступом. Його обладнано насадкою з можливістю всмоктування на 180° для точного збирання бруду навіть у найскладніших місцях – біля стін, меблів та у кутках.
Переглянути всі переваги

Швидкий. Потужність для доступу навіть до найскладніших місць

  • Насадка для всмоктування на 180°

  • 21,6 В, до 40 хв

  • «2-в-1»: вертикальний та ручний пилосос

  • Мінітурбощітка

Захоплює до 98% пилу й бруду з кожним рухом

Захоплює до 98% пилу й бруду з кожним рухом

Насадку для всмоктування на 180° створено для точного й потужного захоплення до 98% пилу й бруду з кожним рухом на будь-якій підлозі, навіть у важкодоступних місцях.

Світлодіоди на насадці дозволяють виявити непомітний пил і бруд

Світлодіоди на насадці дозволяють виявити непомітний пил і бруд

Пил, пух, волосся та крихти легко помітити й зібрати завдяки світлодіодним індикаторам на насадці SpeedPro. Світлодіоди в насадці виявляють прихований пил і бруд на ходу.

До 40 хв прибирання завдяки літієво-іонним батареям на 21,6 В

До 40 хв прибирання завдяки літієво-іонним батареям на 21,6 В

Один заряд високопотужних літієво-іонних батарей на 21,6 В забезпечує до 40 хвилин роботи у звичайному режимі та 20 хвилин у турборежимі.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.4

з 5

240

Відгуки

84%

рекомендують цей виріб

06/05/2025

Україна

Україна

Перевірений покупець

Все сподобалось! Пара нюансів котрі помітив під час використання: Єдине, що мені було б зручніше якщо дві насадки були поєднані, бо виходить що треба спочатку пропилесосити насадкою 180 аби пил по максимуму прибрати, а потім вже робити вологе прибирання, бо насадка для всмоктування пилу працює посередньо у порівнянні із насадкою 180. Насадка для меблів шерсть від кота зовсім не вбирає, але пил і інший бруд вбирала.

Плюси

Вже порекомендував і вже купили

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SpeedPro Aqua FC6729/01 Мийний бездротовий пилосос

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SpeedPro Aqua FC6729/01 Мийний бездротовий пилосос

04/09/2024

Україна

Україна

Виріб супер...але

Пилосос супер. Мріяла про нього і в жовтні того року придбала. Була їм дуже задоволена. Але як місяць перестала крутитись щітка і все..тепер проблема з прибиранням. В магазині, де купувала сказали звертатись до сервісного центру. А ось де він знаходиться не повідомили. Додзвонитися на лінію Філіпс не реально. Весь час в очікуванні

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SpeedPro Aqua FC6729/01 Мийний бездротовий пилосос

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SpeedPro Aqua FC6729/01 Мийний бездротовий пилосос

13/05/2024

Україна

Україна

Перевірений покупець

Чудовий та зручний пилосос!

Зручний, легкий, з підсвіткою, з вологим прибиранням.

Плюси

Зручний, легкий, з підсвіткою, з вологим прибиранням.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SpeedPro Aqua FC6729/01 Мийний бездротовий пилосос

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SpeedPro Aqua FC6729/01 Мийний бездротовий пилосос

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      1. Для оптимальної ефективності мийте фільтр кожні 2 тижні виключно вручну. Споліскуйте його, витискаючи, поки вода не буде чистою. Дайте фільтру охолонути протягом 24 годин, перш ніж використовувати повторно.