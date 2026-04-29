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SpeedPro Бездротовий вертикальний пилосос
Більше не доступний
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FC6726/01
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Important Information Manual Philips SpeedPro Cordless Stick vacuum cleaner
Всі (3)
Як замінити батареї пилососа Philips SpeedPro (Max)?
Як довго потрібно заряджати бездротовий пилосос Philips?
Де можна знайти номер моделі і серійний номер пилососа Philips?
Аксесуари для вертикального пилососа
Пилосос Philips має низьку потужність всмоктування
Користуючись пилососом Philips, я чую електричні удари
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