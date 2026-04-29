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SpeedPro Max Вертикальний пилосос
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FC6812/01
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EU Declaration of conformity Philips SpeedPro Max Stick vacuum cleaner FC6812/01 - English (US)
Important Information Manual Philips SpeedPro Max Stick vacuum cleaner
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Як довго потрібно заряджати бездротовий пилосос Philips?
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