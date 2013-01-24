Головна
Philips – Натисніть тут, щоб перейти на головну сторінку

Умови пошуку

UK
RU
1

SpeedPro Max

Вертикальний пилосос

FC6823/01
Отримайте підтримку для цього виробу
Загальна оцінка / 5
1 нагорода
  • Найшвидше автономне прибирання* Найшвидше автономне прибирання* Найшвидше автономне прибирання*
    -{discount-value}
  • Відтворити Пауза
  • Відтворити Пауза

    SpeedPro Max Вертикальний пилосос

    FC6823/01
    Отримайте підтримку для цього виробу

    Найшвидше автономне прибирання*

    Революційний SpeedPro Max із насадкою з можливістю всмоктування на 360° захоплює більше бруду з кожним рухом вперед чи назад – навіть вздовж стін і меблів. Прибирайте більше за менший проміжок часу – як на твердій підлозі, так і на килимах. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    SpeedPro Max Вертикальний пилосос

    Найшвидше автономне прибирання*

    Революційний SpeedPro Max із насадкою з можливістю всмоктування на 360° захоплює більше бруду з кожним рухом вперед чи назад – навіть вздовж стін і меблів. Прибирайте більше за менший проміжок часу – як на твердій підлозі, так і на килимах. Переглянути усі переваги

    Подібні вироби

    See all stick-vacuum-cleaner

      Найшвидше автономне прибирання*

      з насадкою із можливістю всмоктування на 360°

      • Насадка для всмоктування на 360°
      • 25,2 В, час роботи: до 65 хв.
      • 2-в-1: вертикальний та ручний пилосос
      • Насадка TurboPet
      Насадка для всмоктування на 360° захоплює бруд та пил з усіх боків.

      Насадка для всмоктування на 360° захоплює бруд та пил з усіх боків.

      Насадка для всмоктування на 360° швидше захоплює бруд та пил із кожним проведенням (навіть у напрямку назад та біля країв), щоб жоден рух не був даремним.

      Цифровий двигун PowerBlade створює потужний потік повітря (>1000 л/хв.)

      Цифровий двигун PowerBlade створює потужний потік повітря (>1000 л/хв.)

      PowerBlade – це цифровий двигун, створений для незрівнянного сильного струменя повітря (>1000 л/хв.), що забезпечує всмоктування у насадку на 360°. Реєструйтеся на Philips.com у межах 3 місяців із дати покупки та насолоджуйтеся безкоштовною гарантією на двигун протягом 5 років!

      Технологія PowerCyclone 8 – наша найпотужніша технологія для безмішкових пилососів

      Технологія PowerCyclone 8 – наша найпотужніша технологія для безмішкових пилососів

      PowerCyclone 8 – наша найпотужніша технологія для пилососів без мішка – відтепер присутня у бездротовому вертикальному пилососі для гарантії тривалої потужності всмоктування.

      До 65 хвилин прибирання завдяки літієво-іонним батареям на 25 В

      До 65 хвилин прибирання завдяки літієво-іонним батареям на 25 В

      Один заряд високопотужних літієво-іонних батарей на 25,2 В забезпечує до 65 хвилин роботи в економному режимі, 30 хвилин – у звичайному режимі і 21 хвилини – у турборежимі.

      Система потрійної фільтрації забезпечує тривалу потужність повітряного потоку.

      Система потрійної фільтрації забезпечує тривалу потужність повітряного потоку.

      Система потрійної фільтрації повертає двигунові лише чисте повітря, забезпечуючи тривалу потужність повітряного потоку.

      Розумний цифровий дисплей відображає швидкість і рівень споживання ресурсу батарей

      Розумний цифровий дисплей відображає швидкість і рівень споживання ресурсу батарей

      Розумний цифровий дисплей відображає швидкість і рівень споживання ресурсу батарей, а також сповіщає про необхідність очищення фільтра.

      Вмонтовані ручний блок, щілинна насадка і щітка

      Вмонтовані ручний блок, щілинна насадка і щітка

      Аксесуари легко встановлюються одним клацанням. Завдяки знімному ручному блоку SpeedPro Max працює за принципом 2-в-1. Насадка зі щіткою вмонтована в трубку, тож вона завжди під руками.

      Насадка зі світлодіодами виявляє прихований пил і бруд

      Насадка зі світлодіодами виявляє прихований пил і бруд

      Пил, пух, шерсть і крихти легко виявити й усунути завдяки світлодіодам на насадці SpeedPro Max. Насадка зі світлодіодами виявляє навіть прихований бруд.

      Можливість швидко дістатися будь-якого місця, навіть під меблями

      Можливість швидко дістатися будь-якого місця, навіть під меблями

      Пилосос SpeedPro Max рухливий і зручний у маневруванні. Контейнер для пилу розміщений угорі, що дозволяє нахиляти трубку з насадкою під низьким кутом або повністю класти її на підлогу для прибирання під меблями.

      Унікальний дизайн контейнера для пилу забезпечує можливість спорожнення без хмар пилу

      Унікальний дизайн контейнера для пилу забезпечує можливість спорожнення без хмар пилу

      Контейнер для пилу легко знімати та гігієнічно спорожнювати без утворення хмар пилу.

      Технічні характеристики

      • Ефективність

        Тип батареї
        Літій-іонна
        Напруга батареї
        25,2  В
        Час зарядження
        5  годин(-и)
        Час роботи
        65  хвилин(-и)
        Час роботи (турборежим)
        21  хвилин(-и)
        Рівень потужності звуку
        84  дБ
        Потік повітря (макс.)
        >1000  л/хв.

      • Конструкція

        Колір
        Багряно-червоний

      • Фільтрація

        Місткість мішка для пилу
        0,6  л
        Фільтр двигуна
        Фільтр, який можна мити

      • Насадки та аксесуари

        Аксесуари в комплекті
        • Адаптер змінного струму
        • Вбудована щітка
        • Док-станція, що кріпиться на стіні
        Додаткова насадка
        Моторизована турбощітка
        Стандартна насадка
        Насадка для всмоктування на 360°

      • Надійність

        Упаковка
        > 90% перероблених матеріалів
        Посібник користувача
        100% перероблений папір

      • Вага та розміри

        Вага виробу
        2,73  кг

      Отримати підтримку для цього виробу

      Перейти до Центру обслуговування клієнтів

      Рекомендовані вироби

        Вироби, які Ви нещодавно переглядали

          Нагороди

          Відгуки

          бути першим, хто переглянув цей предмет

          • Тестування проводилося серед 10 найпопулярніших вертикальних бездротових пилососів вартістю понад 300 € у Німеччині у 2017 році, із використанням спеціального тесту Philips з очищення дуже брудної твердої підлоги на відповідність міжнародному стандарту IEC60312-1 у січні 2018 року.

          Підписуйтесь на новини  та отримуйте 10% знижки на продукцію Philips

          Підписатись