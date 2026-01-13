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  • Найшвидше автономне прибирання*
  • Найшвидше автономне прибирання*
  • Найшвидше автономне прибирання*
  • Найшвидше автономне прибирання*
  • Найшвидше автономне прибирання*
  • Найшвидше автономне прибирання*
  • Найшвидше автономне прибирання*
  • Найшвидше автономне прибирання*
  • Найшвидше автономне прибирання*
  • Найшвидше автономне прибирання*
  • Найшвидше автономне прибирання*
  • Найшвидше автономне прибирання*
  • Найшвидше автономне прибирання*
  • Найшвидше автономне прибирання*
  • Найшвидше автономне прибирання*
  • Найшвидше автономне прибирання*
  • Найшвидше автономне прибирання*
  • Найшвидше автономне прибирання*
  • Найшвидше автономне прибирання*
  • Найшвидше автономне прибирання*

Більше не доступний

SpeedPro MaxВертикальний пилосос

FC6823/01

4.7
| (333) Відгуки | 94% рекомендують цей виріб
Найшвидше автономне прибирання*
Революційний SpeedPro Max із насадкою з можливістю всмоктування на 360° захоплює більше бруду з кожним рухом вперед чи назад – навіть вздовж стін і меблів. Прибирайте більше за менший проміжок часу – як на твердій підлозі, так і на килимах.
Переглянути всі переваги

з насадкою із можливістю всмоктування на 360°

Найшвидше автономне прибирання*

  • Насадка для всмоктування на 360°

  • 25,2 В, час роботи: до 65 хв.

  • «2-в-1»: вертикальний та ручний пилосос

  • Насадка TurboPet

Насадка для всмоктування на 360° захоплює бруд та пил з усіх боків.

Насадка для всмоктування на 360° захоплює бруд та пил з усіх боків.

Насадка для всмоктування на 360° швидше захоплює бруд та пил із кожним проведенням (навіть у напрямку назад та біля країв), щоб жоден рух не був даремним.

Цифровий двигун PowerBlade створює потужний потік повітря (>1000 л/хв)

Цифровий двигун PowerBlade створює потужний потік повітря (>1000 л/хв)

PowerBlade – це цифровий двигун, створений для незрівнянного сильного струменя повітря (>1000 л/хв.), що забезпечує всмоктування у насадку на 360°. Реєструйтеся на Philips.com у межах 3 місяців із дати покупки та насолоджуйтеся безкоштовною гарантією на двигун протягом 5 років!

Технологія PowerCyclone 8 – наша найпотужніша технологія для безмішкових пилососів

Технологія PowerCyclone 8 – наша найпотужніша технологія для безмішкових пилососів

PowerCyclone 8 – наша найпотужніша технологія для пилососів без мішка – відтепер присутня у бездротовому вертикальному пилососі для гарантії тривалої потужності всмоктування.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.7

з 5

333

Відгуки

94%

рекомендують цей виріб

13/01/2026

Україна

Україна

Перевірений покупець

Це чудовий вироб

Це мабуть найліпша техніка придбана мною!!! Пилесос супер

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SpeedPro Max Aqua FC6903/01 Бездротовий вертикальний пилосос

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SpeedPro Max Aqua FC6903/01 Бездротовий вертикальний пилосос

17/10/2024

Україна

Україна

Перевірений покупець

Чудовий помічник

Пилесос виправдав всі очікування!!! Подобається що можна вибрати як сухе так і вологе прибирання, або окремо або разом. Першим користувачем був мій дорослий син!!! Він сказав що це просто «Вау»!!

Плюси

Він потужний і корисний!

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SpeedPro Max Aqua FC6904/01 Мийний бездротовий пилосос

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SpeedPro Max Aqua FC6904/01 Мийний бездротовий пилосос

08/01/2024

Україна

Україна

Перевірений покупець

Одним словом: в захваті.

Чудово працює. Не потрібно тягати шнури. На довго вистачає акамулятора.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SpeedPro Max Aqua FC6904/01 Мийний бездротовий пилосос

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SpeedPro Max Aqua FC6904/01 Мийний бездротовий пилосос

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      Примітки

      1. Тестування проводилося серед 10 найпопулярніших вертикальних бездротових пилососів вартістю понад 300 € у Німеччині у 2017 році, із використанням спеціального тесту Philips з очищення дуже брудної твердої підлоги на відповідність міжнародному стандарту IEC60312-1 у січні 2018 року.