Найшвидше автономне прибирання*
Революційний SpeedPro Max із насадкою з можливістю всмоктування на 360° захоплює більше бруду з кожним рухом вперед чи назад – навіть вздовж стін і меблів. Прибирайте більше за менший проміжок часу – як на твердій підлозі, так і на килимах. Переглянути усі переваги
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Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Найшвидше автономне прибирання*
Революційний SpeedPro Max із насадкою з можливістю всмоктування на 360° захоплює більше бруду з кожним рухом вперед чи назад – навіть вздовж стін і меблів. Прибирайте більше за менший проміжок часу – як на твердій підлозі, так і на килимах. Переглянути усі переваги
Насадка для всмоктування на 360° швидше захоплює бруд та пил із кожним проведенням (навіть у напрямку назад та біля країв), щоб жоден рух не був даремним.
PowerBlade – це цифровий двигун, створений для незрівнянного сильного струменя повітря (>1000 л/хв.), що забезпечує всмоктування у насадку на 360°. Реєструйтеся на Philips.com у межах 3 місяців із дати покупки та насолоджуйтеся безкоштовною гарантією на двигун протягом 5 років!
PowerCyclone 8 – наша найпотужніша технологія для пилососів без мішка – відтепер присутня у бездротовому вертикальному пилососі для гарантії тривалої потужності всмоктування.
Один заряд високопотужних літієво-іонних батарей на 25,2 В забезпечує до 65 хвилин роботи в економному режимі, 30 хвилин – у звичайному режимі і 21 хвилини – у турборежимі.
Система потрійної фільтрації повертає двигунові лише чисте повітря, забезпечуючи тривалу потужність повітряного потоку.
Розумний цифровий дисплей відображає швидкість і рівень споживання ресурсу батарей, а також сповіщає про необхідність очищення фільтра.
Аксесуари легко встановлюються одним клацанням. Завдяки знімному ручному блоку SpeedPro Max працює за принципом 2-в-1. Насадка зі щіткою вмонтована в трубку, тож вона завжди під руками.
Пил, пух, шерсть і крихти легко виявити й усунути завдяки світлодіодам на насадці SpeedPro Max. Насадка зі світлодіодами виявляє навіть прихований бруд.
Пилосос SpeedPro Max рухливий і зручний у маневруванні. Контейнер для пилу розміщений угорі, що дозволяє нахиляти трубку з насадкою під низьким кутом або повністю класти її на підлогу для прибирання під меблями.
Контейнер для пилу легко знімати та гігієнічно спорожнювати без утворення хмар пилу.
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Конструкція
Фільтрація
Насадки та аксесуари
Надійність
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