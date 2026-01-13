Безкоштовна доставка та повернення
Розширена гарантія 3 роки
Більше не доступний
Насадка для всмоктування на 360°
25,2 В, час роботи: до 65 хв.
«2-в-1»: вертикальний та ручний пилосос
Насадка TurboPet
Насадка для всмоктування на 360° швидше захоплює бруд та пил із кожним проведенням (навіть у напрямку назад та біля країв), щоб жоден рух не був даремним.
PowerBlade – це цифровий двигун, створений для незрівнянного сильного струменя повітря (>1000 л/хв.), що забезпечує всмоктування у насадку на 360°. Реєструйтеся на Philips.com у межах 3 місяців із дати покупки та насолоджуйтеся безкоштовною гарантією на двигун протягом 5 років!
PowerCyclone 8 – наша найпотужніша технологія для пилососів без мішка – відтепер присутня у бездротовому вертикальному пилососі для гарантії тривалої потужності всмоктування.
4.7
з 5
333
Відгуки
94%
рекомендують цей виріб
13/01/2026
Україна
Перевірений покупець
Це чудовий вироб
Це мабуть найліпша техніка придбана мною!!! Пилесос супер
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SpeedPro Max Aqua FC6903/01 Бездротовий вертикальний пилосос
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SpeedPro Max Aqua FC6903/01 Бездротовий вертикальний пилосос
Tanya64
17/10/2024
Україна
Перевірений покупець
Чудовий помічник
Пилесос виправдав всі очікування!!! Подобається що можна вибрати як сухе так і вологе прибирання, або окремо або разом. Першим користувачем був мій дорослий син!!! Він сказав що це просто «Вау»!!
Плюси
Він потужний і корисний!
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SpeedPro Max Aqua FC6904/01 Мийний бездротовий пилосос
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SpeedPro Max Aqua FC6904/01 Мийний бездротовий пилосос
Balyk
08/01/2024
Україна
Частина акції
Перевірений покупець
Одним словом: в захваті.
Чудово працює. Не потрібно тягати шнури. На довго вистачає акамулятора.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SpeedPro Max Aqua FC6904/01 Мийний бездротовий пилосос
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SpeedPro Max Aqua FC6904/01 Мийний бездротовий пилосос
Тестування проводилося серед 10 найпопулярніших вертикальних бездротових пилососів вартістю понад 300 € у Німеччині у 2017 році, із використанням спеціального тесту Philips з очищення дуже брудної твердої підлоги на відповідність міжнародному стандарту IEC60312-1 у січні 2018 року.