Найшвидше автономне прибирання*

Революційний SpeedPro Max із насадкою з можливістю всмоктування на 360° захоплює більше бруду з кожним рухом вперед чи назад – навіть вздовж стін і меблів. Прибирайте більше за менший проміжок часу – як на твердій підлозі, так і на килимах. Переглянути усі переваги