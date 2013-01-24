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s-bag

Мішки для пилососа

FC8022/04
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Загальна оцінка / 5
  • s-bag® Anti-Allergy s-bag® Anti-Allergy s-bag® Anti-Allergy
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    s-bag Мішки для пилососа

    FC8022/04
    Отримайте підтримку для цього виробу

    s-bag® Anti-Allergy

    s-bag® – це універсальний мішок для пилу для усіх пилососів із мішком для пилу Philips та Electrolux (Electrolux, AEG, Volta, Tornado). Купуючи замінні мішки, просто пошукайте логотип s-bag®. Використання неоригінальних мішків може пошкодити Ваш пилосос. Переглянути усі переваги

    s-bag Мішки для пилососа

    s-bag® Anti-Allergy

    s-bag® – це універсальний мішок для пилу для усіх пилососів із мішком для пилу Philips та Electrolux (Electrolux, AEG, Volta, Tornado). Купуючи замінні мішки, просто пошукайте логотип s-bag®. Використання неоригінальних мішків може пошкодити Ваш пилосос. Переглянути усі переваги

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      s-bag® Anti-Allergy

      Краща фільтрація, чудово підходить для алергіків

      • 4 мішки для пилу
      • Універсальний розмір
      • Антиалергенна фільтрація
      Універсальний розмір для простого вибору

      Універсальний розмір для простого вибору

      Оригінальний мішок Philips s-bag® можна використовувати для всіх мішкових пилососів Philips та Electrolux Group (Electrolux, AEG, Volta, Tornado). Забудьте про метушливий і безкінечний пошук мішка для пилу, достатньо знайти логотип s-bag®.

      Антиалергенний ефект – ідеально підходить для людей, які страждають від астми та алергії

      Антиалергенний ефект – ідеально підходить для людей, які страждають від астми та алергії

      Мішок s-bag® Anti-Allergy надзвичайно ефективно вловлює пилок, пил, пилових кліщів, кліщові та котячі алергени розміром менше 1 мікрона. Такий рівень фільтрації дає змогу суттєво зменшити вплив алергенів на Вашу родину та, зокрема, на тих, хто страждає від астми та алергії.

      Надзвичайно надійний синтетичний матеріал шведського виробництва

      Надзвичайно надійний синтетичний матеріал шведського виробництва

      Мішок s-bag® Anti-Allergy виготовлено з надзвичайно надійного синтетичного матеріалу шведського виробництва.

      Гігієнічна система закривання для легкого видалення

      Гігієнічна система закривання для легкого видалення

      Запатентована система закривання мішка Philips s-bag® дає змогу легко очищати його, не розсипаючи бруд із нього.

      Технічні характеристики

      • Технічні характеристики аксесуарів

        Кількість мішків для пилу
        4

      • Підходить для

        PowerLife
        • FC8320 – FC8329
        • FC8450 – FC8459
        PowerGo
        • FC8240 – FC8246
        • FC8293 – FC8296
        • FC8250
        • FC8253
        • FC8289
        Performer Compact
        • FC8366 – FC8367
        • FC8370 – FC8379
        • FC8383 – FC8389
        PerformerActive
        • FC8563
        • FC8574 – FC8579
        • FC8584 – FC8589
        Jewel
        FC9050 – FC9079
        Performer
        • FC8680 – FC8682
        • FC9150 – FC9179
        PerformerPro
        FC9180 – FC9199
        Performer Expert
        FC8720 – FC8728
        Performer Silent
        • FC8741
        • FC8743
        • FC8745
        • FC8779 – FC8786
        Performer Ultimate
        • FC8921 – FC8925
        • FC8941 – FC8957

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