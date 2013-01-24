s-bag® Anti-Allergy
s-bag® – це універсальний мішок для пилу для усіх пилососів із мішком для пилу Philips та Electrolux (Electrolux, AEG, Volta, Tornado). Купуючи замінні мішки, просто пошукайте логотип s-bag®. Використання неоригінальних мішків може пошкодити Ваш пилосос. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
s-bag® Anti-Allergy
s-bag® – це універсальний мішок для пилу для усіх пилососів із мішком для пилу Philips та Electrolux (Electrolux, AEG, Volta, Tornado). Купуючи замінні мішки, просто пошукайте логотип s-bag®. Використання неоригінальних мішків може пошкодити Ваш пилосос. Переглянути усі переваги
Оригінальний мішок Philips s-bag® можна використовувати для всіх мішкових пилососів Philips та Electrolux Group (Electrolux, AEG, Volta, Tornado). Забудьте про метушливий і безкінечний пошук мішка для пилу, достатньо знайти логотип s-bag®.
Мішок s-bag® Anti-Allergy надзвичайно ефективно вловлює пилок, пил, пилових кліщів, кліщові та котячі алергени розміром менше 1 мікрона. Такий рівень фільтрації дає змогу суттєво зменшити вплив алергенів на Вашу родину та, зокрема, на тих, хто страждає від астми та алергії.
Мішок s-bag® Anti-Allergy виготовлено з надзвичайно надійного синтетичного матеріалу шведського виробництва.
Запатентована система закривання мішка Philips s-bag® дає змогу легко очищати його, не розсипаючи бруд із нього.
Технічні характеристики аксесуарів
Підходить для