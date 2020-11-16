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Більше не доступний
FC8022/04
4 мішки для пилу
Універсальний розмір
Антиалергенна фільтрація
Оригінальний мішок Philips s-bag® можна використовувати для всіх мішкових пилососів Philips та Electrolux Group (Electrolux, AEG, Volta, Tornado). Забудьте про метушливий і безкінечний пошук мішка для пилу, достатньо знайти логотип s-bag®.
Мішок s-bag® Anti-Allergy надзвичайно ефективно вловлює пилок, пил, пилових кліщів, кліщові та котячі алергени розміром менше 1 мікрона. Такий рівень фільтрації дає змогу суттєво зменшити вплив алергенів на родину та, зокрема, на тих, хто страждає від астми та алергії.
Мішок s-bag® Anti-Allergy виготовлено з надзвичайно надійного синтетичного матеріалу шведського виробництва.
3.0
з 5
1
Відгук
Kočka48
16/11/2020
Česká republika
Nejsem spokojena
Výrobek v záruční době již potřetí nefunguje. Musím opět do opravny. Hlásí již potřetí chybu E6,
Цей відгук про Sáček S-Bag FC8022/04 Prachové sáčky do vysavačů
Цей відгук про Sáček S-Bag FC8022/04 Prachové sáčky do vysavačů