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  • s-bag® Anti-Allergy
  • s-bag® Anti-Allergy
  • s-bag® Anti-Allergy
  • s-bag® Anti-Allergy
  • s-bag® Anti-Allergy
  • s-bag® Anti-Allergy

Більше не доступний

s-bagПилозбірники проти алергії

FC8022/04

3
| (1) Відгук
s-bag® Anti-Allergy
s-bag® – це універсальний мішок для пилу для усіх пилососів із мішком для пилу Philips та Electrolux (Electrolux, AEG, Volta, Tornado). Купуючи замінні мішки, просто пошукайте логотип s-bag®. Використання неоригінальних мішків може пошкодити ваш пилосос.
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Краща фільтрація, чудово підходить для алергіків

s-bag® Anti-Allergy

  • 4 мішки для пилу

  • Універсальний розмір

  • Антиалергенна фільтрація

Універсальний розмір для простого вибору

Універсальний розмір для простого вибору

Оригінальний мішок Philips s-bag® можна використовувати для всіх мішкових пилососів Philips та Electrolux Group (Electrolux, AEG, Volta, Tornado). Забудьте про метушливий і безкінечний пошук мішка для пилу, достатньо знайти логотип s-bag®.

Антиалергенний ефект – ідеально для людей, які страждають від астми та алергії

Антиалергенний ефект – ідеально для людей, які страждають від астми та алергії

Мішок s-bag® Anti-Allergy надзвичайно ефективно вловлює пилок, пил, пилових кліщів, кліщові та котячі алергени розміром менше 1 мікрона. Такий рівень фільтрації дає змогу суттєво зменшити вплив алергенів на родину та, зокрема, на тих, хто страждає від астми та алергії.

Надзвичайно надійний синтетичний матеріал шведського виробництва

Надзвичайно надійний синтетичний матеріал шведського виробництва

Мішок s-bag® Anti-Allergy виготовлено з надзвичайно надійного синтетичного матеріалу шведського виробництва.

Технічні характеристики

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Відгуки

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3.0

з 5

1

Відгук

5
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16/11/2020

Česká republika

Česká republika

Nejsem spokojena

Výrobek v záruční době již potřetí nefunguje. Musím opět do opravny. Hlásí již potřetí chybu E6,

Цей відгук про Sáček S-Bag FC8022/04 Prachové sáčky do vysavačů

Цей відгук про Sáček S-Bag FC8022/04 Prachové sáčky do vysavačů

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