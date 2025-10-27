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  • Відкрийте для себе легкість прибирання в домі
  • Відкрийте для себе легкість прибирання в домі
  • Відкрийте для себе легкість прибирання в домі
  • Відкрийте для себе легкість прибирання в домі
  • Відкрийте для себе легкість прибирання в домі
  • Відкрийте для себе легкість прибирання в домі
  • Відкрийте для себе легкість прибирання в домі
  • Відкрийте для себе легкість прибирання в домі
  • Відкрийте для себе легкість прибирання в домі
  • Відкрийте для себе легкість прибирання в домі
  • Відкрийте для себе легкість прибирання в домі
  • Відкрийте для себе легкість прибирання в домі

Серія 2000Пилосос-робот

XU2100/25

5
| (2) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб
Відкрийте для себе легкість прибирання в домі
Насолоджуйтеся прибиранням без зусиль: наш робот миє та прибирає – із майже удвічі вищою потужністю всмоктування¹. Подаруйте собі 70 днів² безпроблемною зручності зі стильною станцією для автовивантаження сміття. Користуйтеся розширеними можливостями прибирання, адаптованим до потреб вашої оселі.
Переглянути всі переваги

Щоденне вологе та сухе прибирання без зусиль.

Відкрийте для себе легкість прибирання в домі

  • Пилососить і миє за один раз

  • Подвоєння потужності всмоктування¹

  • Радарна система навігації LDS

  • Компактна станція для сміття

  • Налаштування в додатку HomeRun

Пилососить та миє за один раз, прибирає пил і бруд без зусиль

Пилососить та миє за один раз, прибирає пил і бруд без зусиль

Робот пилососить і миє тверду підлогу за один раз, видаляючи тонкий шар пилу, який щодня накопичується на підлозі. Він усуває більше дрібного пилу, ніж тільки пилосос, щоб підошви ваших ніг залишалися чистими, якщо ви пройдете босоніж.

70 днів безпроблемної роботи зі станцією для автовивантаження сміття

70 днів безпроблемної роботи зі станцією для автовивантаження сміття

Подаруйте собі 70 днів² безпроблемної зручності зі стильною станцією для автовивантаження сміття. Робот автоматично вивантажує бруд на станції для автовивантаження сміття. Станція має 3,0-літровий мішок S-bag, який може вмістити пил та інший бруд, зібраний протягом щонайбільше 70 днів, щоб протягом цього часу ви могли не турбуватися про спорожнення. Універсальний мішок S-bag можна гігієнічним чином утилізувати без хмари пилу – це ідеальне рішення для астматиків та алергіків.

Надвисока потужність всмоктування для збирання пилу та бруду

Надвисока потужність всмоктування для збирання пилу та бруду

Робот має майже вдвічі більшу потужність всмоктування¹, тому може збирати велике сміття, як-от крихти й шерсть домашніх тварин. Він подбає про щоденний бруд, який накопичується на полу, а також усуне дрібніший пил із щілин, килимів і доріжок².

Технічні характеристики

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Відгуки

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5.0

з 5

2

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

4
3
2
1

27/10/2025

България

България

Избора ми е много задоволителен

Избора ми е много задоволителен, доволен съм. Препоръчвам

Плюси

Чисти много прецизно

Мінуси

Не намирам

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Серия 2000 XU2100/25 Прахосмукачка-робот

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Серия 2000 XU2100/25 Прахосмукачка-робот

27/10/2025

България

България

Перфектен робот

Чудесна машина за всеки дом, доволна съм. Препоръчвам

Плюси

Тихо работи, чисти много добре, обира всичко

Мінуси

Не намирам

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Серия 2000 XU2100/25 Прахосмукачка-робот

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Серия 2000 XU2100/25 Прахосмукачка-робот

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      Примітки

      1. 1 – У порівнянні з XU2100/10 та XU2100/20.

      2. 2 – Залежно від контексту й інтенсивності використання.

      3. 3 – Перевірено з найнижчою потужністю всмоктування й налаштуванням вологості швабри в режимі пилососа та швабри.

      4. 4 – Перевірено в режимі лише пилососа з найнижчим рівнем потужності всмоктування.