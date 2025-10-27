Безкоштовна доставка та повернення
Розширена гарантія 3 роки
Пилососить і миє за один раз
Подвоєння потужності всмоктування¹
Радарна система навігації LDS
Компактна станція для сміття
Налаштування в додатку HomeRun
Робот пилососить і миє тверду підлогу за один раз, видаляючи тонкий шар пилу, який щодня накопичується на підлозі. Він усуває більше дрібного пилу, ніж тільки пилосос, щоб підошви ваших ніг залишалися чистими, якщо ви пройдете босоніж.
Подаруйте собі 70 днів² безпроблемної зручності зі стильною станцією для автовивантаження сміття. Робот автоматично вивантажує бруд на станції для автовивантаження сміття. Станція має 3,0-літровий мішок S-bag, який може вмістити пил та інший бруд, зібраний протягом щонайбільше 70 днів, щоб протягом цього часу ви могли не турбуватися про спорожнення. Універсальний мішок S-bag можна гігієнічним чином утилізувати без хмари пилу – це ідеальне рішення для астматиків та алергіків.
Робот має майже вдвічі більшу потужність всмоктування¹, тому може збирати велике сміття, як-от крихти й шерсть домашніх тварин. Він подбає про щоденний бруд, який накопичується на полу, а також усуне дрібніший пил із щілин, килимів і доріжок².
5.0
з 5
2
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
Гогси
27/10/2025
България
Частина акції
Избора ми е много задоволителен
Избора ми е много задоволителен, доволен съм. Препоръчвам
Плюси
Чисти много прецизно
Мінуси
Не намирам
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серия 2000 XU2100/25 Прахосмукачка-робот
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серия 2000 XU2100/25 Прахосмукачка-робот
Oohe
27/10/2025
България
Частина акції
Перфектен робот
Чудесна машина за всеки дом, доволна съм. Препоръчвам
Плюси
Тихо работи, чисти много добре, обира всичко
Мінуси
Не намирам
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серия 2000 XU2100/25 Прахосмукачка-робот
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серия 2000 XU2100/25 Прахосмукачка-робот
1 – У порівнянні з XU2100/10 та XU2100/20.
2 – Залежно від контексту й інтенсивності використання.
3 – Перевірено з найнижчою потужністю всмоктування й налаштуванням вологості швабри в режимі пилососа та швабри.
4 – Перевірено в режимі лише пилососа з найнижчим рівнем потужності всмоктування.