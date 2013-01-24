Головна
Philips – Натисніть тут, щоб перейти на головну сторінку

Умови пошуку

UK
RU
1

Запасний набір

FC8058/01
Загальна оцінка / 5
  • Запасний набір для PowerPro Compact та Active Запасний набір для PowerPro Compact та Active Запасний набір для PowerPro Compact та Active
    -{discount-value}

    Запасний набір

    FC8058/01
    Загальна оцінка / 5

    Запасний набір для PowerPro Compact та Active

    Запасний набір із фільтром сумісний із лінійками Philips PowerPro Compact та PowerPro Active. Набір містить фільтри для двигуна і відпрацьованого повітря, які потрібно заміняти раз на рік. Переглянути усі переваги

    Запасний набір

    Запасний набір для PowerPro Compact та Active

    Запасний набір із фільтром сумісний із лінійками Philips PowerPro Compact та PowerPro Active. Набір містить фільтри для двигуна і відпрацьованого повітря, які потрібно заміняти раз на рік. Переглянути усі переваги

    Запасний набір для PowerPro Compact та Active

    Запасний набір із фільтром сумісний із лінійками Philips PowerPro Compact та PowerPro Active. Набір містить фільтри для двигуна і відпрацьованого повітря, які потрібно заміняти раз на рік. Переглянути усі переваги

    Запасний набір

    Запасний набір для PowerPro Compact та Active

    Запасний набір із фільтром сумісний із лінійками Philips PowerPro Compact та PowerPro Active. Набір містить фільтри для двигуна і відпрацьованого повітря, які потрібно заміняти раз на рік. Переглянути усі переваги

    Подібні вироби

    See all vacuum-cleaner-filters-and-accessories

      Запасний набір для PowerPro Compact та Active

      Оригінальні замінні фільтри від Philips

      • 1 фільтр двигуна EPA10
      • 1 вхідний фільтр двигуна
      • 2 поролонові фільтри відпрац. повітря
      Фільтр двигуна EPA 10

      Фільтр двигуна EPA 10

      У наборі є 1 фільтр двигуна EPA10. Це забезпечує надзвичайно ефективну фільтрацію та запобігає потраплянню дрібного пилу в двигун і його пошкодженню. Фільтр слід заміняти щороку.

      Вхідний фільтр двигуна (поролоновий)

      Вхідний фільтр двигуна (поролоновий)

      У наборі є 1 вхідний фільтр двигуна (поролоновий). Цей фільтр забезпечує додатковий захист двигуна та встановлюється біля фільтра двигуна EPA. Фільтр можна мити та слід заміняти щороку.

      Поролонові фільтри відпрацьованого повітря

      Поролонові фільтри відпрацьованого повітря

      У наборі є 2 поролонові фільтри відпрацьованого повітря. Вони вловлюють навіть найдрібніший пил та запобігають потраплянню брудного пилу назад у приміщення. Таким чином, у Вашому домі буде чисте незапилене повітря. Ці фільтри слід заміняти щороку.

      Технічні характеристики

      • Містить

        Поролоновий фільтр
        2x
        Фільтр двигуна
        1x
        Фільтр EPA
        1x

      • Підходить для

        PowerPro Active
        • FC8630 – FC8649
        • FC9520 – FC9529
        • FC8670 – FC8679
        • FC9530 – FC9542
        PowerPro Compact
        • FC8470 – FC8479
        • FC9320 – FC9327

      Отримати підтримку для цього виробу

      Перейти до Центру обслуговування клієнтів

      Рекомендовані вироби

        Вироби, які Ви нещодавно переглядали

          Відгуки

          бути першим, хто переглянув цей предмет

          Підписуйтесь на новини  та отримуйте 10% знижки на продукцію Philips

          Підписатись