Запасний набір для PowerPro Compact та Active
Запасний набір із фільтром сумісний із лінійками Philips PowerPro Compact та PowerPro Active. Набір містить фільтри для двигуна і відпрацьованого повітря, які потрібно заміняти раз на рік. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Запасний набір для PowerPro Compact та Active
Запасний набір із фільтром сумісний із лінійками Philips PowerPro Compact та PowerPro Active. Набір містить фільтри для двигуна і відпрацьованого повітря, які потрібно заміняти раз на рік. Переглянути усі переваги
Запасний набір для PowerPro Compact та Active
Запасний набір із фільтром сумісний із лінійками Philips PowerPro Compact та PowerPro Active. Набір містить фільтри для двигуна і відпрацьованого повітря, які потрібно заміняти раз на рік. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Запасний набір для PowerPro Compact та Active
Запасний набір із фільтром сумісний із лінійками Philips PowerPro Compact та PowerPro Active. Набір містить фільтри для двигуна і відпрацьованого повітря, які потрібно заміняти раз на рік. Переглянути усі переваги
У наборі є 1 фільтр двигуна EPA10. Це забезпечує надзвичайно ефективну фільтрацію та запобігає потраплянню дрібного пилу в двигун і його пошкодженню. Фільтр слід заміняти щороку.
У наборі є 1 вхідний фільтр двигуна (поролоновий). Цей фільтр забезпечує додатковий захист двигуна та встановлюється біля фільтра двигуна EPA. Фільтр можна мити та слід заміняти щороку.
У наборі є 2 поролонові фільтри відпрацьованого повітря. Вони вловлюють навіть найдрібніший пил та запобігають потраплянню брудного пилу назад у приміщення. Таким чином, у Вашому домі буде чисте незапилене повітря. Ці фільтри слід заміняти щороку.
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