Висока потужність всмоктування
Пилосос Philips PowerGo забезпечує потужність прибирання 1800 Вт з універсальною насадкою для будь-якого типу підлоги. Підтримуйте також чистоту та свіжість повітря в домі завдяки нашому фільтру Super Clean Air. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Висока потужність всмоктування
Пилосос Philips PowerGo забезпечує потужність прибирання 1800 Вт з універсальною насадкою для будь-якого типу підлоги. Підтримуйте також чистоту та свіжість повітря в домі завдяки нашому фільтру Super Clean Air. Переглянути усі переваги
Висока потужність всмоктування
Пилосос Philips PowerGo забезпечує потужність прибирання 1800 Вт з універсальною насадкою для будь-якого типу підлоги. Підтримуйте також чистоту та свіжість повітря в домі завдяки нашому фільтру Super Clean Air. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Висока потужність всмоктування
Пилосос Philips PowerGo забезпечує потужність прибирання 1800 Вт з універсальною насадкою для будь-якого типу підлоги. Підтримуйте також чистоту та свіжість повітря в домі завдяки нашому фільтру Super Clean Air. Переглянути усі переваги
Надійний двигун потужністю 1800 Вт забезпечує високу потужність всмоктування для чудових результатів прибирання.
Компактний і легкий дизайн забезпечують легке зберігання і перенесення пилососа.
Доступ до 9 метрів від штекера до насадки дозволяє використовувати пристрій далі без від’єднання від електромережі.
Щілинну насадку вбудовано в пилосос, що робить її легкодоступною.
Великий 3-л пилозбірник та універсальні мішки із тривалим терміном експлуатації забезпечують оптимальну потужність всмоктування до заповнення мішка і закритого, безпроблемного видалення пилу.
Універсальну насадку можна легко регулювати за допомогою педалі. Вона оптимально підходить для використання на твердій підлозі або килимах.
Фільтр Super Clean Air захоплює >99%* невеликих частинок, тому робить повітря у домі чистішим.
Ефективність
Практичність
Конструкція
Фільтрація
Насадки та аксесуари
Надійність
Вага та розміри
FC8023/04
FC8021/03