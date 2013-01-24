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2000 Series

Пилосос із мішком для пилу

FC8293/01
Загальна оцінка / 5
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    2000 Series Пилосос із мішком для пилу

    FC8293/01
    Загальна оцінка / 5

    Висока потужність всмоктування

    Пилосос Philips PowerGo забезпечує потужність прибирання 1800 Вт з універсальною насадкою для будь-якого типу підлоги. Підтримуйте також чистоту та свіжість повітря в домі завдяки нашому фільтру Super Clean Air. Переглянути усі переваги

    2000 Series Пилосос із мішком для пилу

    Висока потужність всмоктування

    Пилосос Philips PowerGo забезпечує потужність прибирання 1800 Вт з універсальною насадкою для будь-якого типу підлоги. Підтримуйте також чистоту та свіжість повітря в домі завдяки нашому фільтру Super Clean Air. Переглянути усі переваги

    Висока потужність всмоктування

    Пилосос Philips PowerGo забезпечує потужність прибирання 1800 Вт з універсальною насадкою для будь-якого типу підлоги. Підтримуйте також чистоту та свіжість повітря в домі завдяки нашому фільтру Super Clean Air. Переглянути усі переваги

    2000 Series Пилосос із мішком для пилу

    Висока потужність всмоктування

    Пилосос Philips PowerGo забезпечує потужність прибирання 1800 Вт з універсальною насадкою для будь-якого типу підлоги. Підтримуйте також чистоту та свіжість повітря в домі завдяки нашому фільтру Super Clean Air. Переглянути усі переваги

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      Надійний двигун потужністю 1800 Вт забезпечує високу потужність всмоктування для чудових результатів прибирання.

      Компактність і мала вага для легкого перенесення

      Компактність і мала вага для легкого перенесення

      Компактний і легкий дизайн забезпечують легке зберігання і перенесення пилососа.

      Доступ до 9 метрів дозволяє прибирати далі без від’єднання пристрою

      Доступ до 9 метрів дозволяє прибирати далі без від’єднання пристрою

      Доступ до 9 метрів від штекера до насадки дозволяє використовувати пристрій далі без від’єднання від електромережі.

      Насадку на пристрої зручно зберігати, щоб вона завжди була під рукою

      Насадку на пристрої зручно зберігати, щоб вона завжди була під рукою

      Щілинну насадку вбудовано в пилосос, що робить її легкодоступною.

      Легкі мішки із тривалим терміном експлуатації поміщаються у великий 3-л пилозбірник

      Легкі мішки із тривалим терміном експлуатації поміщаються у великий 3-л пилозбірник

      Великий 3-л пилозбірник та універсальні мішки із тривалим терміном експлуатації забезпечують оптимальну потужність всмоктування до заповнення мішка і закритого, безпроблемного видалення пилу.

      Універсальна насадка для чудового прибирання різних типів підлоги

      Універсальна насадка для чудового прибирання різних типів підлоги

      Універсальну насадку можна легко регулювати за допомогою педалі. Вона оптимально підходить для використання на твердій підлозі або килимах.

      Система фільтрації Super Clean Air захоплює >99%* частинок

      Фільтр Super Clean Air захоплює >99%* невеликих частинок, тому робить повітря у домі чистішим.

      Технічні характеристики

      • Ефективність

        Вхідна потужність (ІЕС)
        1800  Вт
        Вхідна потужність (макс.)
        1800  Вт
        Рівень потужності звуку
        81  дБ
        Потужність всмоктування (макс.)
        300  Вт

      • Практичність

        Радіус дії
        9  м
        Ручка для перенесення
        Зверху та спереду
        Довжина шнура
        6  м
        Тип трубки
        Металева телескопічна трубка з 2-х частин
        Тип коліщаток
        Пластик
        З’єднання трубки
        Конічне

      • Конструкція

        Колір
        Яскраво-червоний

      • Фільтрація

        Тип мішка для пилу
        s-bag Classic Long Performance
        Місткість мішка для пилу
        3  л
        Фільтр відпрацьованого повітря
        Фільтр Super Clean Air
        Фільтр двигуна
        1-шаровий поролоновий фільтр

      • Насадки та аксесуари

        Аксесуари в комплекті
        Щілинна насадка
        Зберігання аксесуарів
        На корпусі
        Стандартна насадка
        Універсальна насадка

      • Надійність

        Упаковка
        > 90% перероблених матеріалів
        Посібник користувача
        100% перероблений папір

      • Вага та розміри

        Розміри виробу (Д х Ш х В)
        403 x 263 x 220  мм
        Вага виробу
        4,3  кг

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            • Рівні фільтрації протестовано згідно з EN60312-1-2017 та вони еквівалентні EPA12

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