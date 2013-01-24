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Performer Compact

Пилосос із мішком для пилу

FC8383/01
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Загальна оцінка / 5
3 нагороди
  • Повна ефективність. Висока потужність всмоктування. Повна ефективність. Висока потужність всмоктування. Повна ефективність. Висока потужність всмоктування.
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    Performer Compact Пилосос із мішком для пилу

    FC8383/01
    Отримайте підтримку для цього виробу

    Повна ефективність. Висока потужність всмоктування.

    Новий пилосос Philips Performer Compact забезпечує високу ефективність прибирання з мінімальними зусиллями. Технологія AirFlowMax підтримує високу потужність всмоктування довше. Насадка ExtraClean ефективно усуває пил із будь-якої підлоги. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Performer Compact Пилосос із мішком для пилу

    Повна ефективність. Висока потужність всмоктування.

    Новий пилосос Philips Performer Compact забезпечує високу ефективність прибирання з мінімальними зусиллями. Технологія AirFlowMax підтримує високу потужність всмоктування довше. Насадка ExtraClean ефективно усуває пил із будь-якої підлоги. Переглянути усі переваги

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      Компактний, проте потужний із технологією AirflowMax

      • 2000 Вт
      • Фільтр Super Clean Air
      • 3 л
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      Нова насадка ExtraClean для ретельного прибирання будь-якої підлоги

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      Нова насадка ExtraClean дає змогу ретельно прибирати будь-яку підлогу. Ця насадка має великий передній отвір для збирання великих крихт, проте водночас вона щільно прилягає до підлоги та дозволяє ретельно збирати дрібний пил.

      Аксесуари на корпусі для неймовірної зручності

      Аксесуари на корпусі для неймовірної зручності

      У пилососі є вбудовані аксесуари, тож Вам більше не потрібно носити зі собою додаткове приладдя під час прибирання. Щілинна насадка розміщена на контейнері та завжди готова до використання.

      З’єднання ActiveLock для легкого пристосування відповідно до завдання прибирання

      З’єднання ActiveLock для легкого пристосування відповідно до завдання прибирання

      З’єднання ActiveLock дають змогу під час прибирання легко під’єднувати та від’єднувати різні насадки та аксесуари для телескопічної трубки.

      Компактність і мала вага для прибирання без зусиль і простого зберігання

      Компактність і мала вага для прибирання без зусиль і простого зберігання

      Завдяки невеликому розміру пилосос можна легко зберігати та економити таким чином цінний простір. А незначна вага дозволяє легко переносити пристрій.

      Фільтр Super Clean Air захоплює >99% частинок

      Фільтр Super Clean Air захоплює >99% частинок

      Фільтр Super Clean Air захоплює >99% шкідливих частинок, таких як пилок, пилові кліщі або шерсть тварин. Тож Ви можете насолоджуватися чистим і здоровим повітрям у своєму домі!

      Мішка для пилу s-bag Classic Long Performance вистачає на 50% довше

      Мішка для пилу s-bag Classic Long Performance вистачає на 50% довше

      Цей новий синтетичний мішок для пилу від Philips розроблено для тривалої ефективності роботи пилососа, тобто для збереження високої потужності всмоктування та максимальної фільтрації аж до цілковитого заповнення мішка, коли його можна утилізувати.

      Технічні характеристики

      • Ефективність

        Вхідна потужність (макс.)
        2000  Вт
        Вхідна потужність (ІЕС)
        1800  Вт
        Потужність всмоктування (макс.)
        375  Вт
        Рівень потужності звуку
        83  дБ
        Залишковий тиск (макс.)
        23,5  кПа

      • Конструкція

        Колір
        Насичений чорний

      • Фільтрація

        Місткість мішка для пилу
        3  л
        Тип мішка для пилу
        s-bag Classic Long Performance
        Фільтр відпрацьованого повітря
        Фільтр Super Clean Air
        Фільтр двигуна
        1-шаровий поролоновий фільтр

      • Практичність

        Радіус дії
        9  м
        Довжина шнура
        6  м
        Тип трубки
        Металева телескопічна трубка з 2-х частин
        З’єднання трубки
        ActiveLock
        Тип коліщаток
        Гума
        Ручка для перенесення
        Передня сторона

      • Насадки та аксесуари

        Стандартна насадка
        Насадка ExtraClean
        Аксесуари в комплекті
        • Щілинна насадка
        • Вбудована щітка

      • Надійність

        Упаковка
        > 90% перероблених матеріалів
        Посібник користувача
        100% перероблений папір

      • Вага та розміри

        Вага виробу
        4,5  кг
        Розміри виробу (Д х Ш х В)
        400 x 282 x 251  мм

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