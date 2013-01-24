Повна ефективність. Висока потужність всмоктування.
Новий пилосос Philips Performer Compact забезпечує високу ефективність прибирання з мінімальними зусиллями. Технологія AirFlowMax підтримує високу потужність всмоктування довше. Насадка ExtraClean ефективно усуває пил із будь-якої підлоги. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Повна ефективність. Висока потужність всмоктування.
Новий пилосос Philips Performer Compact забезпечує високу ефективність прибирання з мінімальними зусиллями. Технологія AirFlowMax підтримує високу потужність всмоктування довше. Насадка ExtraClean ефективно усуває пил із будь-якої підлоги. Переглянути усі переваги
Повна ефективність. Висока потужність всмоктування.
Новий пилосос Philips Performer Compact забезпечує високу ефективність прибирання з мінімальними зусиллями. Технологія AirFlowMax підтримує високу потужність всмоктування довше. Насадка ExtraClean ефективно усуває пил із будь-якої підлоги. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Повна ефективність. Висока потужність всмоктування.
Новий пилосос Philips Performer Compact забезпечує високу ефективність прибирання з мінімальними зусиллями. Технологія AirFlowMax підтримує високу потужність всмоктування довше. Насадка ExtraClean ефективно усуває пил із будь-якої підлоги. Переглянути усі переваги
Двигун 2000 Вт забезпечує високу потужність всмоктування для неймовірних результатів прибирання.
Унікальна технологія AirflowMax довше* підтримує високу потужність всмоктування, щоб використовувати ємність мішка для пилу по максимуму. В основу технології покладено оптимізацію трьох ключових параметрів: 1) унікальна ребриста конструкція внутрішньої поверхні пилозбірника збільшує максимально потік повітря навколо мішка для пилу та дає змогу використовувати повністю його поверхню; 2) спеціальна конструкція пилозбірника забезпечує повне і рівномірне розгортання мішка для пилу; 3) мішок для пилу зі структурою високоякісного волокна, яке не забивається, захоплює пил, не блокуючи пори, що, в свою чергу, дає змогу запобігти зменшенню потужності всмоктування.
Нова насадка ExtraClean дає змогу ретельно прибирати будь-яку підлогу. Ця насадка має великий передній отвір для збирання великих крихт, проте водночас вона щільно прилягає до підлоги та дозволяє ретельно збирати дрібний пил.
За допомогою турбощітки можна глибоко чистити килими і легко збирати волосся та пух. Щітка, що обертається, активно видаляє дрібний пил та шерсть і забезпечує ретельніше чищення.
У пилососі є вбудовані аксесуари, тож Вам більше не потрібно носити зі собою додаткове приладдя під час прибирання. Щілинна насадка розміщена на контейнері та завжди готова до використання.
З’єднання ActiveLock дають змогу під час прибирання легко під’єднувати та від’єднувати різні насадки та аксесуари для телескопічної трубки.
Завдяки невеликому розміру пилосос можна легко зберігати та економити таким чином цінний простір. А незначна вага дозволяє легко переносити пристрій.
Фільтр Super Clean Air захоплює >99% шкідливих частинок, таких як пилок, пилові кліщі або шерсть тварин. Тож Ви можете насолоджуватися чистим і здоровим повітрям у своєму домі!
Цей новий синтетичний мішок для пилу від Philips розроблено для тривалої ефективності роботи пилососа, тобто для збереження високої потужності всмоктування та максимальної фільтрації аж до цілковитого заповнення мішка, коли його можна утилізувати.
Ефективність
Конструкція
Фільтрація
Практичність
Насадки та аксесуари
Надійність
Вага та розміри
FC8023/04
FC8021/03
FC8074/01