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Пилосос із мішком для пилу
Ціна магазину Philips
Усього:
Двигун потужністю 1900 Вт із максимальною силою всмоктування 320 Вт гарантує неперевершені результати прибирання.
Цей мішок для пилу Philips великої ємності дає змогу максимально використовувати мішок пилососа, тож Ви мінятимете мішок для пилу не так часто.
Ця ручка ергономічної форми зручна в користуванні. Вона надзвичайно довга, тож це дасть змогу діставати далі та легко прибирати у важкодоступних місцях.
Легка алюмінієва трубка пилососа зручна в користуванні та її легко носити. Телескопічна трубка складається з 2-х частин і просто регулюється до бажаної довжини.
Дизайн
Фільтрація
Насадки та аксесуари
Ефективність
Практичність
Вага та розміри
FC8023/04
FC8021/03