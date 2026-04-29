КаталогПідтримка
uk/ru

Вітальний подарунок -10%*

Безкоштовна доставка та повернення

Розширена гарантія 3 роки

Усі серії

PowerLife Пилосос із мішком для пилу

Більше не доступний

Підтримка

PowerLifeПилосос із мішком для пилу

FC8452/01

PowerLife Пилосос із мішком для пилу

Більше не доступний

До магазину

Увійдіть або створіть обліковий запис

Зареєструйте свій продукт

Отримуйте миттєвий доступ до інструкцій, персоналізованої підтримки та корисних сервісів – швидко й без зайвих зусиль.

Зареєструвати

Інструкції і документація

Important Information Manual Philips PowerLife Vacuum cleaner with bag

  • PDF файл, 2.9 MB
  • 13 March 2026

User Manual Philips PowerLife Vacuum cleaner with bag

  • PDF файл, 2 MB
  • 13 March 2026

Відповіді на часті запитання

Запасні частини та аксесуари

Усунення несправностей

Зв’язатися з Philips

Ми готові допомогти