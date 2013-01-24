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    PowerLife

    Пилосос із мішком для пилу

    FC8452/01
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    • Потужність має значення Потужність має значення Потужність має значення
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      PowerLife Пилосос із мішком для пилу

      FC8452/01
      Отримайте підтримку для цього виробу

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        PowerLife

        PowerLife

        Пилосос із мішком для пилу

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Потужність має значення

        Двигун потужністю 2000 Вт і відмінні результати прибирання

        • 2000 Вт
        • Потужність всмоктування 350 Вт
        Двигун потужністю 2000 Вт із максимальною силою всмоктування 350 Вт

        Двигун потужністю 2000 Вт із максимальною силою всмоктування 350 Вт

        Цей двигун потужністю 2000 Вт із максимальною силою всмоктування 350 Вт гарантує неперевершені результати прибирання.

        Мішок s-bag на 3 літри для тривалого використання

        Мішок s-bag на 3 літри для тривалого використання

        Цей мішок для пилу Philips великої ємності дає змогу максимально використовувати мішок пилососа, тож Ви мінятимете його не так часто.

        Досягає до будь-якого кутка завдяки надзвичайно довгій ергономічній ручці

        Досягає до будь-якого кутка завдяки надзвичайно довгій ергономічній ручці

        Ця ручка ергономічної форми зручна в користуванні. Вона надзвичайно довга, тож це дасть змогу діставати далі та легко прибирати у важкодоступних місцях.

        Зручне прибирання завдяки легкій алюмінієвій трубці

        Зручне прибирання завдяки легкій алюмінієвій трубці

        Легка алюмінієва трубка пилососа зручна в користуванні та її легко носити. Телескопічна трубка складається з 2-х частин і просто регулюється до бажаної довжини.

        Технічні характеристики

        • Дизайн

          Колір
          Насичений чорний

        • Фільтрація

          Тип мішка для пилу
          s-bag
          Фільтр відпрацьованого повітря
          Мікрофільтр
          Місткість мішка для пилу
          3  л

        • Насадки та аксесуари

          Аксесуари в комплекті
          • Щілинна насадка
          • Мала насадка
          Зберігання аксесуарів
          Фіксація на трубці
          Стандартна насадка
          Універсальна насадка

        • Ефективність

          Потік повітря (макс.)
          41  л/с
          Вхідна потужність (ІЕС)
          1800  Вт
          Вхідна потужність (макс.)
          2000  Вт
          Рівень шуму (Lc IEC)
          83  дБ
          Потужність всмоктування (макс.)
          350  Вт
          Залишковий тиск (макс.)
          27  кПа

        • Практичність

          Ручка для перенесення
          Передня сторона
          З’єднання трубки
          Конічне
          Індикатор заповнення
          Так
          Ручка
          Надзвичайно довга ергономічна ручка
          Керування живленням
          Електронні елементи керування на пристрої
          Тип трубки
          Алюмінієва телескопічна трубка
          Тип коліщаток
          Пластик
          Радіус дії
          9  м
          Довжина шнура
          6  м

        • Вага та розміри

          Розміри виробу (Д х Ш х В)
          406 x 282 x 220  мм
          Вага виробу
          4,2  кг

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