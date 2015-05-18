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Більше не доступний

PowerLifeПилосос із мішком для пилу

FC8452/01

4.1
| (9) Відгуки
Потужність має значення
Чудові результати прибирання будь-якої підлоги за допомогою пилососа Philips PowerLife FC8452/01 із двигуном 2000 Вт.
Переглянути всі переваги

Двигун потужністю 2000 Вт і відмінні результати прибирання

Потужність має значення

  • 2000 Вт

  • Потужність всмоктування 350 Вт

Двигун потужністю 2000 Вт із максимальною силою всмоктування 350 Вт

Двигун потужністю 2000 Вт із максимальною силою всмоктування 350 Вт

Цей двигун потужністю 2000 Вт із максимальною силою всмоктування 350 Вт гарантує неперевершені результати прибирання.

Мішок s-bag на 3 літри для тривалого використання

Мішок s-bag на 3 літри для тривалого використання

Цей мішок для пилу Philips великої ємності дає змогу максимально використовувати мішок пилососа, тож ви мінятимете його не так часто.

Досягає до будь-якого кутка завдяки надзвичайно довгій ергономічній ручці

Досягає до будь-якого кутка завдяки надзвичайно довгій ергономічній ручці

Ця ручка ергономічної форми зручна в користуванні. Вона надзвичайно довга, тож це дасть змогу діставати далі та легко прибирати у важкодоступних місцях.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.1

з 5

9

Відгуки

2

18/05/2015

Polska

Polska

Polecam

Używam odkurzacza codziennie ponieważ mamy małe dziecko.Jestem zadowolony z tego modelu.Ma dobrą moc,duży worek na śmieci,aluminiowa rura jest lekka,jest mały przez co nie zajmuje dużo miejsca

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Odkurzacz workowy PowerLife FC8452/01

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Odkurzacz workowy PowerLife FC8452/01

17/07/2014

Polska

Polska

jest bardzo dobry

Za taką cenę bardzo dobry odkurzacz. Mały ale bardzo dobrze odkurza .Jestem zadowolona.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Odkurzacz workowy PowerLife FC8452/01

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Odkurzacz workowy PowerLife FC8452/01

17/07/2014

Polska

Polska

jest bardzo dobry

Za taką cenę bardzo dobry odkurzacz. Mały ale bardzo dobrze odkurza .Jestem zadowolona.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Odkurzacz workowy PowerLife FC8452/01

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Odkurzacz workowy PowerLife FC8452/01

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