Безкоштовна доставка та повернення
Розширена гарантія 3 роки
Більше не доступний
FC8452/01
2000 Вт
Потужність всмоктування 350 Вт
Цей двигун потужністю 2000 Вт із максимальною силою всмоктування 350 Вт гарантує неперевершені результати прибирання.
Цей мішок для пилу Philips великої ємності дає змогу максимально використовувати мішок пилососа, тож ви мінятимете його не так часто.
Ця ручка ергономічної форми зручна в користуванні. Вона надзвичайно довга, тож це дасть змогу діставати далі та легко прибирати у важкодоступних місцях.
4.1
з 5
9
Відгуки
Mateusz87
18/05/2015
Polska
Polecam
Używam odkurzacza codziennie ponieważ mamy małe dziecko.Jestem zadowolony z tego modelu.Ma dobrą moc,duży worek na śmieci,aluminiowa rura jest lekka,jest mały przez co nie zajmuje dużo miejsca
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Odkurzacz workowy PowerLife FC8452/01
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Odkurzacz workowy PowerLife FC8452/01
lilla
17/07/2014
Polska
jest bardzo dobry
Za taką cenę bardzo dobry odkurzacz. Mały ale bardzo dobrze odkurza .Jestem zadowolona.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Odkurzacz workowy PowerLife FC8452/01
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Odkurzacz workowy PowerLife FC8452/01
edytadominik
17/07/2014
Polska
jest bardzo dobry
Za taką cenę bardzo dobry odkurzacz. Mały ale bardzo dobrze odkurza .Jestem zadowolona.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Odkurzacz workowy PowerLife FC8452/01
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Odkurzacz workowy PowerLife FC8452/01