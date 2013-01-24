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PowerLife

Пилосос із мішком для пилу

FC8455/01
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Загальна оцінка / 5
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    PowerLife Пилосос із мішком для пилу

    FC8455/01
    Отримайте підтримку для цього виробу

    Потужність має значення

    Чудові результати прибирання будь-якої підлоги за допомогою пилососа Philips PowerLife FC8455/01 із двигуном 2000 Вт. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Потужність має значення

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      Технічні характеристики

      • Конструкція

        Колір
        Насичений червоний

      • Фільтрація

        Тип мішка для пилу
        s-bag
        Фільтр відпрацьованого повітря
        Мікрофільтр
        Місткість мішка для пилу
        3  л

      • Насадки та аксесуари

        Аксесуари в комплекті
        • Щілинна насадка
        • Мала насадка
        Зберігання аксесуарів
        Фіксація на трубці
        Додаткова насадка
        Міні-насадка з турбощіткою
        Стандартна насадка
        Універсальна насадка

      • Ефективність

        Потік повітря (макс.)
        41  л/с
        Вхідна потужність (ІЕС)
        1800  Вт
        Вхідна потужність (макс.)
        2000  Вт
        Рівень шуму (Lc IEC)
        83  дБ
        Потужність всмоктування (макс.)
        350  Вт
        Залишковий тиск (макс.)
        27  кПа

      • Практичність

        Ручка для перенесення
        Передня сторона
        З’єднання трубки
        Конічне
        Індикатор заповнення
        Так
        Ручка
        Надзвичайно довга ергономічна ручка
        Керування живленням
        Електронні елементи керування на пристрої
        Тип трубки
        Алюмінієва телескопічна трубка
        Тип коліщаток
        Пластик
        Радіус дії
        9  м
        Довжина шнура
        6  м

      • Вага та розміри

        Розміри виробу (Д х Ш х В)
        406 x 282 x 220  мм
        Вага виробу
        4.2  кг

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