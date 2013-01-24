Потужність має значення
Чудові результати прибирання будь-якої підлоги за допомогою пилососа Philips PowerLife FC8455/01 із двигуном 2000 Вт. Переглянути усі переваги
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Потужність має значення
Чудові результати прибирання будь-якої підлоги за допомогою пилососа Philips PowerLife FC8455/01 із двигуном 2000 Вт. Переглянути усі переваги
Цей двигун потужністю 2000 Вт із максимальною силою всмоктування 350 Вт гарантує неперевершені результати прибирання.
Цей мішок для пилу Philips великої ємності дає змогу максимально використовувати мішок пилососа, тож ви мінятимете його не так часто.
Міні-турбощітка швидко прибирає шерсть (тварин), пух і пил із лежаків, подушок та інших виробів. Вона чудово підходить для власників домашніх тварин.
Ця ручка ергономічної форми зручна в користуванні. Вона надзвичайно довга, тож це дасть змогу діставати далі та легко прибирати у важкодоступних місцях.
Легка алюмінієва трубка пилососа зручна в користуванні та її легко носити. Телескопічна трубка складається з 2-х частин і просто регулюється до бажаної довжини.
Конструкція
Фільтрація
Насадки та аксесуари
Ефективність
Практичність
Вага та розміри
FC8023/04
FC8021/03