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Пилосос із мішком для пилу
Ціна магазину Philips
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Унікальна технологія AirflowMax довше* підтримує високу потужність всмоктування, щоб використовувати ємність мішка для пилу по максимуму. В основу технології покладено оптимізацію трьох ключових параметрів: 1) унікальна ребриста конструкція внутрішньої поверхні пилозбірника збільшує максимально потік повітря навколо мішка для пилу та дає змогу використовувати повністю його поверхню; 2) спеціальна конструкція пилозбірника забезпечує повне і рівномірне розгортання мішка для пилу; 3) мішок для пилу зі структурою високоякісного волокна, яке не забивається, захоплює пил, не блокуючи пори, що, в свою чергу, дає змогу запобігти зменшенню потужності всмоктування.
У пилососі є вбудовані аксесуари, тож Вам більше не потрібно носити з собою додаткове приладдя під час прибирання. М’яка щітка для пилу зручно вбудована в ручку пристрою, завжди готова до використання.
З’єднання ActiveLock дають змогу під час прибирання легко під’єднувати та від’єднувати різні насадки та аксесуари для телескопічної трубки.
М’який бампер захищає меблі та запобігає пошкодженню внаслідок випадкових ударів по меблям чи стінам, застрягання по краях, тож Ви зможете рухатися швидше.
Розроблений у відповідь на потреби людей, які страждають від алергії, та загалом для усіх, хто потребує ретельнішого прибирання.
Цей новий синтетичний мішок для пилу від Philips розроблено для тривалої ефективності роботи пилососа, тобто для збереження високої потужності та максимальної фільтрації аж до цілковитого заповнення мішка, коли його можна утилізувати.
Спеціальна конструкція пилозбірника об’ємом 4 л дає змогу максимально використовувати мішок для пилу, тож Ви зможете прибирати довше.
За допомогою турбощітки можна глибоко чистити килими і легко збирати волосся та пух. Щітка, що обертається, активно видаляє дрібний пил та шерсть і забезпечує ретельніше чищення.
Нова насадка MultiClean дає змогу ретельно прибирати будь-яку підлогу. Ця насадка має великий передній отвір для збирання великих крихт, проте водночас вона щільно прилягає до підлоги та дозволяє ретельно збирати дрібний пил.
Цей двигун потужністю 2100 Вт із максимальною силою всмоктування 450 Вт гарантує неперевершені результати прибирання.
Ефективність
Практичність
Конструкція
Фільтрація
Насадки та аксесуари
Надійність
Вага та розміри
FC8023/04
FC8021/03