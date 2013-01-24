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    Performer Active

    Пилосос із мішком для пилу

    FC8588/01
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    • Висока потужність всмоктування для ретельного прибирання Висока потужність всмоктування для ретельного прибирання Висока потужність всмоктування для ретельного прибирання
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      Performer Active Пилосос із мішком для пилу

      FC8588/01
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        Performer Active

        Performer Active

        Пилосос із мішком для пилу

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Висока потужність всмоктування для ретельного прибирання

        Гігієнічне прибирання з технологією AirflowMax

        • 2100 Вт
        • Фільтр HEPA13
        • 4 л
        • Турбощітка
        Революційна технологія AirflowMax для надзвичайної потужності всмоктування

        Революційна технологія AirflowMax для надзвичайної потужності всмоктування

        Унікальна технологія AirflowMax довше* підтримує високу потужність всмоктування, щоб використовувати ємність мішка для пилу по максимуму. В основу технології покладено оптимізацію трьох ключових параметрів: 1) унікальна ребриста конструкція внутрішньої поверхні пилозбірника збільшує максимально потік повітря навколо мішка для пилу та дає змогу використовувати повністю його поверхню; 2) спеціальна конструкція пилозбірника забезпечує повне і рівномірне розгортання мішка для пилу; 3) мішок для пилу зі структурою високоякісного волокна, яке не забивається, захоплює пил, не блокуючи пори, що, в свою чергу, дає змогу запобігти зменшенню потужності всмоктування.

        Вбудована щітка для максимальної зручності

        Вбудована щітка для максимальної зручності

        У пилососі є вбудовані аксесуари, тож Вам більше не потрібно носити з собою додаткове приладдя під час прибирання. М’яка щітка для пилу зручно вбудована в ручку пристрою, завжди готова до використання.

        З’єднання ActiveLock для легкого пристосування відповідно до завдання прибирання

        З’єднання ActiveLock для легкого пристосування відповідно до завдання прибирання

        З’єднання ActiveLock дають змогу під час прибирання легко під’єднувати та від’єднувати різні насадки та аксесуари для телескопічної трубки.

        М’який бампер для легкого ковзання вздовж меблів і стін

        М’який бампер для легкого ковзання вздовж меблів і стін

        М’який бампер захищає меблі та запобігає пошкодженню внаслідок випадкових ударів по меблям чи стінам, застрягання по краях, тож Ви зможете рухатися швидше.

        Антиалергенний фільтр захоплює понад 99,90% дрібного пилу

        Антиалергенний фільтр захоплює понад 99,90% дрібного пилу

        Розроблений у відповідь на потреби людей, які страждають від алергії, та загалом для усіх, хто потребує ретельнішого прибирання.

        Мішка для пилу s-bag Classic Long Performance вистачає на 50% довше

        Мішка для пилу s-bag Classic Long Performance вистачає на 50% довше

        Цей новий синтетичний мішок для пилу від Philips розроблено для тривалої ефективності роботи пилососа, тобто для збереження високої потужності та максимальної фільтрації аж до цілковитого заповнення мішка, коли його можна утилізувати.

        Пилозбірник об’ємом 4 л для тривалішого прибирання

        Пилозбірник об’ємом 4 л для тривалішого прибирання

        Спеціальна конструкція пилозбірника об’ємом 4 л дає змогу максимально використовувати мішок для пилу, тож Ви зможете прибирати довше.

        Турбощітка ідеально підходить для прибирання шерсті домашніх тварин у помешканні

        Турбощітка ідеально підходить для прибирання шерсті домашніх тварин у помешканні

        За допомогою турбощітки можна глибоко чистити килими і легко збирати волосся та пух. Щітка, що обертається, активно видаляє дрібний пил та шерсть і забезпечує ретельніше чищення.

        Нова насадка MultiClean для ретельного прибирання будь-якої підлоги

        Нова насадка MultiClean для ретельного прибирання будь-якої підлоги

        Нова насадка MultiClean дає змогу ретельно прибирати будь-яку підлогу. Ця насадка має великий передній отвір для збирання великих крихт, проте водночас вона щільно прилягає до підлоги та дозволяє ретельно збирати дрібний пил.

        Потужний двигун на 2100 Вт для вражаючих результатів прибирання

        Потужний двигун на 2100 Вт для вражаючих результатів прибирання

        Цей двигун потужністю 2100 Вт із максимальною силою всмоктування 450 Вт гарантує неперевершені результати прибирання.

        Технічні характеристики

        • Ефективність

          Потік повітря (макс.)
          40,17  л/с
          Вхідна потужність (ІЕС)
          1800  Вт
          Вхідна потужність (макс.)
          2100  Вт
          Рівень потужності звуку
          82  дБ
          Потужність всмоктування (макс.)
          450  Вт
          Залишковий тиск (макс.)
          23  кПа

        • Практичність

          Радіус дії
          9  м
          Ручка для перенесення
          Передня сторона
          Довжина шнура
          6  м
          Тип трубки
          Металева телескопічна трубка з 2-х частин
          Тип коліщаток
          Гума
          З’єднання трубки
          ActiveLock
          Керування живленням
          Поворотний регулятор

        • Конструкція

          Колір
          Королівський темно-синій

        • Фільтрація

          Тип мішка для пилу
          s-bag Classic Long Performance
          Місткість мішка для пилу
          4  л
          Фільтр відпрацьованого повітря
          Антиалергенний фільтр
          Фільтр двигуна
          Мікрофільтр

        • Насадки та аксесуари

          Аксесуари в комплекті
          • Щілинна насадка
          • Вбудована щітка
          Додаткова насадка
          Турбощітка
          Стандартна насадка
          Насадка MultiClean

        • Надійність

          Упаковка
          > 90% перероблених матеріалів
          Посібник користувача
          100% перероблений папір

        • Вага та розміри

          Розміри виробу (Д х Ш х В)
          447 x 304 x 234  мм
          Вага виробу
          5,2  кг

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              • Потужність всмоктування Philips Performer Active порівняно з Philips Powerlife FC8322/09, протестовано згідно з IEC 60312-1:2011

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