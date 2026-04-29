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Performer Active Пилосос із мішком для пилу

Більше не доступний

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Performer ActiveПилосос із мішком для пилу

FC8658/01

Performer Active Пилосос із мішком для пилу

Більше не доступний

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Інструкції і документація

EU Declaration of conformity Philips Performer Active Vacuum cleaner with bag FC8658/01 - English (US)

  • PDF файл, 268.3 kB
  • 19 March 2024

User Manual Philips Performer Active Vacuum cleaner with bag

  • PDF файл, 2 MB
  • 13 March 2024

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