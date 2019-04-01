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Більше не доступний
2100 Вт
Технологія AirflowMax
Фільтр EPA 10
Технологія AirflowMax максимально прискорює потік повітря, що дає змогу мішку для пилу рівномірно розкладатися, тож ви отримуєте максимальну потужність всмоктування, навіть коли мішок заповнений!
Двигун 2000 Вт забезпечує максимальну потужність всмоктування 425 Вт для дивовижних результатів прибирання.
Спеціальна конструкція пилозбірника об’ємом 4 л дає змогу максимально використовувати мішок для пилу, тож ви зможете прибирати довше.
5.0
з 5
2
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
iAlexeus
01/04/2019
Україна
Супер пилосос
Довго обирали модель, та зупинились на цьому. Доволі довгій шнур, зручна щітка. Дуже потужний.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Performer Active FC8658/01 Пилосос із мішком для пилу
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Performer Active FC8658/01 Пилосос із мішком для пилу
Емма
22/06/2020
България
Много добър продукт!
Доволна съм от нея! Почиства много хубаво килими и паркет.
Плюси
Съотношението цена - качество е удовлетворително.
Мінуси
Налага се да се сменя торбичката. Филтърът не може да се мие.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Performer Active FC8658/01 Прахосмукачка с торбичка
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Performer Active FC8658/01 Прахосмукачка с торбичка
Результати у порівнянні з Philips PowerLife, власне тестування в серпні 2013 року