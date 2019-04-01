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  • Макс. потужність всмоктування для кращих результатів прибирання*
  • Макс. потужність всмоктування для кращих результатів прибирання*

Більше не доступний

Performer ActiveПилосос із мішком для пилу

FC8658/01

5
| (2) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб
Макс. потужність всмоктування для кращих результатів прибирання*
Новий пилосос Philips Performer Active прибирає краще завдяки технології AirFlow Plus та потужному двигуну 2100 Вт
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Із технологією AirFlowMax та 4-л пилозбірником

Макс. потужність всмоктування для кращих результатів прибирання*

  • 2100 Вт

  • Технологія AirflowMax

  • Фільтр EPA 10

Революційна технологія AirflowMax для надзвичайної потужності всмоктування

Революційна технологія AirflowMax для надзвичайної потужності всмоктування

Технологія AirflowMax максимально прискорює потік повітря, що дає змогу мішку для пилу рівномірно розкладатися, тож ви отримуєте максимальну потужність всмоктування, навіть коли мішок заповнений!

Двигун 2000 Вт із максимальною потужністю всмоктування 425 Вт

Двигун 2000 Вт із максимальною потужністю всмоктування 425 Вт

Двигун 2000 Вт забезпечує максимальну потужність всмоктування 425 Вт для дивовижних результатів прибирання.

Пилозбірник об’ємом 4 л для тривалішого прибирання

Пилозбірник об’ємом 4 л для тривалішого прибирання

Спеціальна конструкція пилозбірника об’ємом 4 л дає змогу максимально використовувати мішок для пилу, тож ви зможете прибирати довше.

Технічні характеристики

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Відгуки

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5.0

з 5

2

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

4
3
2
1

01/04/2019

Україна

Україна

Супер пилосос

Довго обирали модель, та зупинились на цьому. Доволі довгій шнур, зручна щітка. Дуже потужний.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Performer Active FC8658/01 Пилосос із мішком для пилу

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Performer Active FC8658/01 Пилосос із мішком для пилу

22/06/2020

България

България

Много добър продукт!

Доволна съм от нея! Почиства много хубаво килими и паркет.

Плюси

Съотношението цена - качество е удовлетворително.

Мінуси

Налага се да се сменя торбичката. Филтърът не може да се мие.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Performer Active FC8658/01 Прахосмукачка с торбичка

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Performer Active FC8658/01 Прахосмукачка с торбичка

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      Примітки

      1. Результати у порівнянні з Philips PowerLife, власне тестування в серпні 2013 року