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Максимум потужності. Мінімум шуму*
Чиста підлога – здоровіший дім. Новий Philips Performer Silent містить вдосконалені насадки для ретельного захоплення бруду і дрібного пилу для здорового середовища. Пристрій створює шум лише 66 дБ, тому також є нашим найтихішим пилососом. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Максимум потужності. Мінімум шуму*
Чиста підлога – здоровіший дім. Новий Philips Performer Silent містить вдосконалені насадки для ретельного захоплення бруду і дрібного пилу для здорового середовища. Пристрій створює шум лише 66 дБ, тому також є нашим найтихішим пилососом. Переглянути усі переваги
Максимум потужності. Мінімум шуму*
Чиста підлога – здоровіший дім. Новий Philips Performer Silent містить вдосконалені насадки для ретельного захоплення бруду і дрібного пилу для здорового середовища. Пристрій створює шум лише 66 дБ, тому також є нашим найтихішим пилососом. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Максимум потужності. Мінімум шуму*
Чиста підлога – здоровіший дім. Новий Philips Performer Silent містить вдосконалені насадки для ретельного захоплення бруду і дрібного пилу для здорового середовища. Пристрій створює шум лише 66 дБ, тому також є нашим найтихішим пилососом. Переглянути усі переваги
Пилосос із мішком для пилу
Ціна магазину Philips
Усього:
Високоефективний двигун 750 Вт забезпечує щоразу потужне, бездоганне прибирання.
Насадка TriActive Pro та висока потужність всмоктування забезпечують прибирання 99,9% дрібного пилу**.
Створено для низького рівня шуму, завдяки чому можна прибирати тихо, нікого не турбуючи в домі. Сертифіковано Quiet Mark.
Надзвичайно довгий 12-м кабель дозволяє використовувати пристрій довше без від’єднання від електромережі.
Сертифікований антиалергенний фільтр захоплює 99,9% пилу, зокрема пилок, шерсть тварин і пилові кліщі – ідеальний варіант для людей, які страждають від алергії.
Вбудована щітка для пилу знаходиться на ручці, тому завжди готова до використання на меблях, пласких поверхнях і оббивці.
Великий 4-л пилозбірник та універсальні мішки із тривалим терміном експлуатації забезпечують оптимальну потужність всмоктування до заповнення мішка і закритого, безпроблемного видалення пилу.
Високоефективна насадка TriActive Pro глибоко прибирає усі типи підлоги (від дерева до килимів), захоплюючи навіть найдрібніший пил.
Більше жодної небезпеки подряпин завдяки цій насадці з м’якою щетиною, яку спеціально зроблено для ретельного прибирання твердої підлоги.
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