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Performer Пилосос із мішком для пилу

Більше не доступний

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PerformerПилосос із мішком для пилу

FC9164

Performer Пилосос із мішком для пилу

Більше не доступний

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Інструкції і документація

User Manual Philips Performer Vacuum cleaner with bag

  • PDF файл, 9.2 MB
  • 13 March 2024

Important Information Manual Philips Performer Hose

  • PDF файл, 294.5 kB
  • 13 March 2024

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