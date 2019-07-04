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AnimalCare
Високоефективний двигун потужністю 2200 Вт із максимальною силою всмоктування 500 Вт гарантує неперевершені результати прибирання.
Цей пилосос Philips було розроблено таким чином, що усе повітря, яке вбирається всередину, проходить через фільтр HEPA 13 (із фільтрацією 99,95%), перед тим як вийти назовні. До останньої часточки.
Цей мішок для пилу великої ємності оптимальний у використанні, що дозволяє міняти його не так часто.
5.0
з 5
1
Відгук
100%
рекомендують цей виріб
glen61
04/07/2019
Україна
Дуже якісний і надійний продукт
Користуюсь цим пилососом вже багато років. Продукт дуже якісний та надійний. Користуємось вже 12 років!
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Performer FC9164/01 Пилосос із мішком для пилу
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Performer FC9164/01 Пилосос із мішком для пилу