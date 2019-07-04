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  • Найвища потужність всмоктування
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  • Найвища потужність всмоктування
  • Найвища потужність всмоктування
  • Найвища потужність всмоктування

Більше не доступний

PerformerПилосос із мішком для пилу

FC9164

5
| (1) Відгук | 100% рекомендують цей виріб
Найвища потужність всмоктування
Надзвичайно висока потужність всмоктування допомагає прибирати без надмірних зусиль: саме таким є пилосос FC916x. Завдяки поєднанню гігієнічного фільтра та системи легкої заміни мішка для пилу FC916x ефективно видаляє бруд та пил.
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Потужність всмоктування 500 Вт для прибирання без зусиль

Найвища потужність всмоктування

  • AnimalCare

Двигун потужністю 2200 Вт із максимальною силою всмоктування 500 Вт

Двигун потужністю 2200 Вт із максимальною силою всмоктування 500 Вт

Високоефективний двигун потужністю 2200 Вт із максимальною силою всмоктування 500 Вт гарантує неперевершені результати прибирання.

Система HEPA AirSeal та фільтр HEPA 13

Система HEPA AirSeal та фільтр HEPA 13

Цей пилосос Philips було розроблено таким чином, що усе повітря, яке вбирається всередину, проходить через фільтр HEPA 13 (із фільтрацією 99,95%), перед тим як вийти назовні. До останньої часточки.

Надвичайно великий мішок s-bag (4 л) для тривалого використання

Надвичайно великий мішок s-bag (4 л) для тривалого використання

Цей мішок для пилу великої ємності оптимальний у використанні, що дозволяє міняти його не так часто.

Технічні характеристики

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Відгуки

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5.0

з 5

1

Відгук

100%

рекомендують цей виріб

4
3
2
1

04/07/2019

Україна

Україна

Дуже якісний і надійний продукт

Користуюсь цим пилососом вже багато років. Продукт дуже якісний та надійний. Користуємось вже 12 років!

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Performer FC9164/01 Пилосос із мішком для пилу

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Performer FC9164/01 Пилосос із мішком для пилу

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