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Performer Пилосос із мішком для пилу

Більше не доступний

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PerformerПилосос із мішком для пилу

FC9170/01

Performer Пилосос із мішком для пилу

Більше не доступний

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Інструкції і документація

EU Declaration of Conformity - English (US)

  • PDF файл, 342.6 kB
  • 13 March 2026

Important Information Manual Philips Performer Vacuum cleaner with bag

  • PDF файл, 161.7 kB
  • 13 March 2026

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