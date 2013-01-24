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Performer

Пилосос із мішком для пилу

FC9170/01
Загальна оцінка / 5
  • Найвища потужність всмоктування Найвища потужність всмоктування Найвища потужність всмоктування
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    Performer Пилосос із мішком для пилу

    FC9170/01
    Загальна оцінка / 5

    Найвища потужність всмоктування

    Найвища з можливих потужність всмоктування допомагає прибирати без надмірних зусиль. Саме такою є лінійка пилососів FC917x. Завдяки поєднанню гігієнічного фільтра та системи легкої заміни мішка для пилу пилососи FC917x подбають про Ваш бруд і пил. Переглянути усі переваги

    Performer Пилосос із мішком для пилу

    Найвища потужність всмоктування

    Найвища з можливих потужність всмоктування допомагає прибирати без надмірних зусиль. Саме такою є лінійка пилососів FC917x. Завдяки поєднанню гігієнічного фільтра та системи легкої заміни мішка для пилу пилососи FC917x подбають про Ваш бруд і пил. Переглянути усі переваги

    Найвища потужність всмоктування

    Найвища з можливих потужність всмоктування допомагає прибирати без надмірних зусиль. Саме такою є лінійка пилососів FC917x. Завдяки поєднанню гігієнічного фільтра та системи легкої заміни мішка для пилу пилососи FC917x подбають про Ваш бруд і пил. Переглянути усі переваги

    Performer Пилосос із мішком для пилу

    Найвища потужність всмоктування

    Найвища з можливих потужність всмоктування допомагає прибирати без надмірних зусиль. Саме такою є лінійка пилососів FC917x. Завдяки поєднанню гігієнічного фільтра та системи легкої заміни мішка для пилу пилососи FC917x подбають про Ваш бруд і пил. Переглянути усі переваги

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      Насадка TriActive для 3 функцій ретельного чищення

      Насадка TriActive виконує 3 функції чищення за один раз. Спеціально створена підошва видаляє пил глибоко з килимів, а великий отвір спереду захоплює велике сміття. Повітряні канали з обох боків насадки захоплюють пил і бруд вздовж стін чи меблів.

      Технічні характеристики

      • Конструкція

        Колір
        Сіро-синій

      • Фільтрація

        Тип мішка для пилу
        s-bag
        Фільтр відпрацьованого повітря
        Фільтр Allergy H13
        Місткість мішка для пилу
        4  л
        HEPA AirSeal
        Так

      • Насадки та аксесуари

        Аксесуари в комплекті
        • Щілинна насадка
        • Мала насадка
        Стандартна насадка
        Насадка TriActive

      • Ефективність

        Потік повітря (макс.)
        47  л/с
        Вхідна потужність (ІЕС)
        2000  Вт
        Вхідна потужність (макс.)
        2200  Вт
        Рівень шуму (Lc IEC)
        78  дБ
        Потужність всмоктування (макс.)
        500  Вт

      • Практичність

        Ручка для перенесення
        Зверху та спереду
        Касета Clean Comfort
        Так
        З’єднання трубки
        Кнопкове
        Індикатор заповнення
        Так
        Керування живленням
        Електронні елементи керування на пристрої
        Тип трубки
        Металева телескопічна трубка з 2-х частин
        Тип коліщаток
        Гума
        Радіус дії
        10  м
        Довжина шнура
        7  м

      • Вага та розміри

        Вага виробу
        6,3  кг
        Розміри виробу (Д х Ш х В)
        500 x 320 x 280  мм

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            • Рівні фільтрації визначаються згідно з EN60312-1-2017 та еквівалентні HEPA 13.

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