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Більше не доступний
2200 Вт
Потужність всмоктування 500 Вт
Фільтр Allergy H13
Високоефективний двигун потужністю 2200 Вт із максимальною силою всмоктування 500 Вт гарантує неперевершені результати прибирання.
Завдяки відстані 12 метрів від штекера до насадки можна прибрати більшу ділянку без від’єднання пристрою.
Система фільтрації Allergy H13 захоплює понад 99,9% дрібного пилу, зокрема пилок, шерсть тварин та пилові кліщі, тому ідеально підходить для людей, які страждають від алергії. Рівень фільтрації рівний HEPA 13*.
Нагороди
4.8
з 5
106
Відгуки
99%
рекомендують цей виріб
Lancer10
30/12/2021
Україна
Пылесос отличный
Пылесос соответствует заявленным характеристикам. Хорошая сила всасывания.
Плюси
Хорошо справляется с пылью
Мінуси
Нет
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Performer FC9170/01 Пилосос із мішком для пилу
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Performer FC9170/01 Пилосос із мішком для пилу
Pimaran4a
18/11/2020
Україна
Чудовий пилосос ціна=якість
Користуємося вже 4 роки. Потужний, не надто шумний, зручний в управлінні, мішки великого об’єму, тому нам вистачає надовго!
Плюси
Виконує свою роботу на всі 100%
Мінуси
Хотілося б міцнішу ручку
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Performer FC9170/01 Пилосос із мішком для пилу
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Performer FC9170/01 Пилосос із мішком для пилу
Софико
07/11/2020
Україна
Отличный пылесос ,проверенный временем
Качественный пылесос. Служит уже 8 лет. В комплекте хороший фильтр для очистки выходящего воздуха.
Плюси
Хорошее качество
Мінуси
Отсутствуют
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Performer FC9170/01 Пилосос із мішком для пилу
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Performer FC9170/01 Пилосос із мішком для пилу
Рівні фільтрації визначаються згідно з EN60312-1-2017 та еквівалентні HEPA 13.