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  • Найвища потужність всмоктування
  • Найвища потужність всмоктування
  • Найвища потужність всмоктування
  • Найвища потужність всмоктування
  • Найвища потужність всмоктування
  • Найвища потужність всмоктування
  • Найвища потужність всмоктування
  • Найвища потужність всмоктування
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  • Найвища потужність всмоктування
  • Найвища потужність всмоктування
  • Найвища потужність всмоктування
  • Найвища потужність всмоктування
  • Найвища потужність всмоктування
  • Найвища потужність всмоктування
  • Найвища потужність всмоктування

Більше не доступний

PerformerПилосос із мішком для пилу

FC9170/01

4.8
| (106) Відгуки | 99% рекомендують цей виріб

1 нагорода

Найвища потужність всмоктування
Найвища з можливих потужність всмоктування допомагає прибирати без надмірних зусиль. Саме такою є лінійка пилососів FC917x. Завдяки поєднанню гігієнічного фільтра та системи легкої заміни мішка для пилу пилососи FC917x подбають про ваш бруд і пил.
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Потужність всмоктування 500 Вт для прибирання без зусиль

Найвища потужність всмоктування

  • 2200 Вт

  • Потужність всмоктування 500 Вт

  • Фільтр Allergy H13

Двигун 2200 Вт із макс. потужністю всмоктування 500 Вт

Двигун 2200 Вт із макс. потужністю всмоктування 500 Вт

Високоефективний двигун потужністю 2200 Вт із максимальною силою всмоктування 500 Вт гарантує неперевершені результати прибирання.

Радіус доступу у 12 м для прибирання великої ділянки без від’єднання пристрою

Радіус доступу у 12 м для прибирання великої ділянки без від’єднання пристрою

Завдяки відстані 12 метрів від штекера до насадки можна прибрати більшу ділянку без від’єднання пристрою.

Система фільтрації Allergy H13 вловлює понад 99,9% дрібного пилу

Система фільтрації Allergy H13 вловлює понад 99,9% дрібного пилу

Система фільтрації Allergy H13 захоплює понад 99,9% дрібного пилу, зокрема пилок, шерсть тварин та пилові кліщі, тому ідеально підходить для людей, які страждають від алергії. Рівень фільтрації рівний HEPA 13*.

Технічні характеристики

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Нагороди

  • Award image VRS_AWARD-1679534

Відгуки

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4.8

з 5

106

Відгуки

99%

рекомендують цей виріб

3
2

30/12/2021

Україна

Україна

Пылесос отличный

Пылесос соответствует заявленным характеристикам. Хорошая сила всасывания.

Плюси

Хорошо справляется с пылью

Мінуси

Нет

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Performer FC9170/01 Пилосос із мішком для пилу

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Performer FC9170/01 Пилосос із мішком для пилу

18/11/2020

Україна

Україна

Чудовий пилосос ціна=якість

Користуємося вже 4 роки. Потужний, не надто шумний, зручний в управлінні, мішки великого об’єму, тому нам вистачає надовго!

Плюси

Виконує свою роботу на всі 100%

Мінуси

Хотілося б міцнішу ручку

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Performer FC9170/01 Пилосос із мішком для пилу

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Performer FC9170/01 Пилосос із мішком для пилу

07/11/2020

Україна

Україна

Отличный пылесос ,проверенный временем

Качественный пылесос. Служит уже 8 лет. В комплекте хороший фильтр для очистки выходящего воздуха.

Плюси

Хорошее качество

Мінуси

Отсутствуют

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Performer FC9170/01 Пилосос із мішком для пилу

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Performer FC9170/01 Пилосос із мішком для пилу

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      Примітки

      1. Рівні фільтрації визначаються згідно з EN60312-1-2017 та еквівалентні HEPA 13.