Найвища потужність всмоктування
Найвища з можливих потужність всмоктування допомагає прибирати без надмірних зусиль. Саме такою є лінійка пилососів FC917x. Завдяки поєднанню гігієнічного фільтра та системи легкої заміни мішка для пилу пилососи FC917x подбають про ваш бруд і пил. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Найвища потужність всмоктування
Найвища з можливих потужність всмоктування допомагає прибирати без надмірних зусиль. Саме такою є лінійка пилососів FC917x. Завдяки поєднанню гігієнічного фільтра та системи легкої заміни мішка для пилу пилососи FC917x подбають про ваш бруд і пил. Переглянути усі переваги
Найвища потужність всмоктування
Найвища з можливих потужність всмоктування допомагає прибирати без надмірних зусиль. Саме такою є лінійка пилососів FC917x. Завдяки поєднанню гігієнічного фільтра та системи легкої заміни мішка для пилу пилососи FC917x подбають про ваш бруд і пил. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Найвища потужність всмоктування
Найвища з можливих потужність всмоктування допомагає прибирати без надмірних зусиль. Саме такою є лінійка пилососів FC917x. Завдяки поєднанню гігієнічного фільтра та системи легкої заміни мішка для пилу пилососи FC917x подбають про ваш бруд і пил. Переглянути усі переваги
Високоефективний двигун потужністю 2200 Вт із максимальною силою всмоктування 500 Вт гарантує неперевершені результати прибирання.
Завдяки відстані 12 метрів від штекера до насадки можна прибрати більшу ділянку без від’єднання пристрою.
Система фільтрації Allergy H13 захоплює понад 99,9% дрібного пилу, зокрема пилок, шерсть тварин та пилові кліщі, тому ідеально підходить для людей, які страждають від алергії. Рівень фільтрації рівний HEPA 13*.
Великий 4-л пилозбірник та універсальні мішки із тривалим терміном експлуатації забезпечують оптимальну потужність всмоктування до заповнення мішка і закритого, безпроблемного видалення пилу.
Насадка TriActive виконує 3 функції чищення за один раз. Спеціально створена підошва видаляє пил глибоко з килимів, а великий отвір спереду захоплює велике сміття. Повітряні канали з обох боків насадки захоплюють пил і бруд вздовж стін чи меблів.
Поворотну турбощітку створено для оптимального прибирання шерсті тварин та пуху, відкривання ворсу килимів для глибшого чищення.
Конструкція
Фільтрація
Ефективність
Насадки та аксесуари
Практичність
Вага та розміри
FC8023/04
FC8021/03
FC8031/00