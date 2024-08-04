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Більше не доступний
900 Вт
PowerCyclone 7
Фільтр Allergy H13
Насадка TriActive+
Високоефективний двигун потужністю 900 Вт із понад 50 000 об./хв. забезпечує високу потужність всмоктування для ретельного прибирання. Зареєструйте пристрій на веб-сайті Philips.com упродовж 3 місяців після придбання для отримання безкоштовної гарантії на двигун на 5 років.
Насадка TriActive+ і незмінно висока потужність всмоктування забезпечують прибирання 99,9% дрібного пилу**.
Технологія PowerCyclone 7 має аеродинамічну конструкцію, яка зменшує опір повітря і забезпечує незмінну високу потужність всмоктування. Надзвичайно прискорений потік повітря у циліндричному відділенні та унікальні вихідні лопаті ефективно вловлюють пил із повітря.
Нагороди
4.7
з 5
20
Відгуки
94%
рекомендують цей виріб
Lol it's
04/08/2024
Україна
Перевірений покупець
Потужний пилосос.
Чудово працює. Порівняно з попереднім самсунгом працює набагато тихіше. Хороша тяга, багато насадок. Одразу видно, якщо до контейнера пилозбірника затягло сторонні предмети. І я помітила , що з кожним наступним прибиранням, пилу в контейнері стає менше, що говорить про якість прибирання. Очищення контейнера проводжу одразу, мию контейнер душем і поролоновий фільтр чистою водою. Дехто пише, що шнур тонкий і шланг жорсткий (переломлюється). Нічого подібного! Шнур плоский, а не круглий, як багато хто звик і розрахований саме для цього виробу . Досить довгий - 9 м. Шланг нормальний. На корпусі є ручка для переносу. В деяких моделях пилососів відсутня - це не зручно. Тут є! Хоча пилосос добре їздить за шлангом, при переставлянні з місця на місце, має значення.
Плюси
Потужний. Багато насадок. Добре фільтрує повітря. Є можливість регулювання потужності всмоктування на корпусі пилососа і на ручці.
Мінуси
Займає багато місця у зібрано у стані. Не зручно зберігати.Немає в продажу оригінальних фільтрів ☹️
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія 5000 FC9550/09 Пилосос без мішка для пилу
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія 5000 FC9550/09 Пилосос без мішка для пилу
Володимир77
13/01/2023
Україна
Частина акції
Перевірений покупець
Дуже збалансований продукт
Співвідношення ціна якість відмінне, дуже потужний і водночас тихенький. Єдиний недолік то дуже швидко заповнюється резервуар))). Чистити зручно.
Плюси
Потужність, тишина, зручність, очистка повітря
Мінуси
Дуже твердий і незручний шланг, особливо на маленьких площах. Просто не згинається як труба
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія 5000 FC9550/09 Пилосос без мішка для пилу
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія 5000 FC9550/09 Пилосос без мішка для пилу
Патрік
10/11/2022
Україна
Частина акції
Перевірений покупець
Чудова та без відказна техніка.
Саме така оцінка тому що постійно обираю саме цей бренд
Плюси
+
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія 5000 FC9550/09 Пилосос без мішка для пилу
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія 5000 FC9550/09 Пилосос без мішка для пилу
Потужність всмоктування порівняно з PowerPro Active, що був у продажу в 2019 р., протестовано відповідно до стандарту IEC 60312, фільтрування – відповідно до стандарту DIN EN 60312/11/2008.
захоплення 99,9% пилу на твердій підлозі зі щілинами (IEC62885-2).
Рівні фільтрації визначаються згідно з EN60312-1-2017 та еквівалентні HEPA 13.