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  • На 50% вища потужність всмоктування
  • На 50% вища потужність всмоктування
  • На 50% вища потужність всмоктування
  • На 50% вища потужність всмоктування
  • На 50% вища потужність всмоктування
  • На 50% вища потужність всмоктування
  • На 50% вища потужність всмоктування
  • На 50% вища потужність всмоктування
  • На 50% вища потужність всмоктування
  • На 50% вища потужність всмоктування
  • На 50% вища потужність всмоктування
  • На 50% вища потужність всмоктування
  • На 50% вища потужність всмоктування
  • На 50% вища потужність всмоктування
  • На 50% вища потужність всмоктування
  • На 50% вища потужність всмоктування
  • На 50% вища потужність всмоктування
  • На 50% вища потужність всмоктування
  • На 50% вища потужність всмоктування
  • На 50% вища потужність всмоктування

Більше не доступний

5000 SeriesПилосос без мішка для пилу

FC9553/09

4.7
| (20) Відгуки | 94% рекомендують цей виріб

2 нагороди

На 50% вища потужність всмоктування
Безмішковий пилосос Philips серії 5000 дозволяє досягати максимально ретельних результатів прибирання з мінімальними зусиллями завдяки технології PowerCyclone 7 і насадці TriActive+, яка виконує одночасно три оптимізовані функції очищення.
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Вловлює понад 99,9% дрібного пилу*

На 50% вища потужність всмоктування

  • 900 Вт

  • PowerCyclone 7

  • Фільтр Allergy H13

  • Насадка TriActive+

Двигун 900 Вт: потужное всмоктування

Двигун 900 Вт: потужное всмоктування

Високоефективний двигун потужністю 900 Вт із понад 50 000 об./хв. забезпечує високу потужність всмоктування для ретельного прибирання. Зареєструйте пристрій на веб-сайті Philips.com упродовж 3 місяців після придбання для отримання безкоштовної гарантії на двигун на 5 років.

Захоплення 99,9% пилу** для високоефективного прибирання

Захоплення 99,9% пилу** для високоефективного прибирання

Насадка TriActive+ і незмінно висока потужність всмоктування забезпечують прибирання 99,9% дрібного пилу**.

PowerCyclone 7 підтримує високу потужність всмоктування довше

PowerCyclone 7 підтримує високу потужність всмоктування довше

Технологія PowerCyclone 7 має аеродинамічну конструкцію, яка зменшує опір повітря і забезпечує незмінну високу потужність всмоктування. Надзвичайно прискорений потік повітря у циліндричному відділенні та унікальні вихідні лопаті ефективно вловлюють пил із повітря.

Технічні характеристики

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Нагороди

  • Award image VRS_AWARD-1679549
  • Award image VRS_AWARD-1679594

Відгуки

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4.7

з 5

20

Відгуки

94%

рекомендують цей виріб

3
2

04/08/2024

Україна

Україна

Перевірений покупець

Потужний пилосос.

Чудово працює. Порівняно з попереднім самсунгом працює набагато тихіше. Хороша тяга, багато насадок. Одразу видно, якщо до контейнера пилозбірника затягло сторонні предмети. І я помітила , що з кожним наступним прибиранням, пилу в контейнері стає менше, що говорить про якість прибирання. Очищення контейнера проводжу одразу, мию контейнер душем і поролоновий фільтр чистою водою. Дехто пише, що шнур тонкий і шланг жорсткий (переломлюється). Нічого подібного! Шнур плоский, а не круглий, як багато хто звик і розрахований саме для цього виробу . Досить довгий - 9 м. Шланг нормальний. На корпусі є ручка для переносу. В деяких моделях пилососів відсутня - це не зручно. Тут є! Хоча пилосос добре їздить за шлангом, при переставлянні з місця на місце, має значення.

Плюси

Потужний. Багато насадок. Добре фільтрує повітря. Є можливість регулювання потужності всмоктування на корпусі пилососа і на ручці.

Мінуси

Займає багато місця у зібрано у стані. Не зручно зберігати.Немає в продажу оригінальних фільтрів ☹️

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Серія 5000 FC9550/09 Пилосос без мішка для пилу

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Серія 5000 FC9550/09 Пилосос без мішка для пилу

13/01/2023

Україна

Україна

Перевірений покупець

Дуже збалансований продукт

Співвідношення ціна якість відмінне, дуже потужний і водночас тихенький. Єдиний недолік то дуже швидко заповнюється резервуар))). Чистити зручно.

Плюси

Потужність, тишина, зручність, очистка повітря

Мінуси

Дуже твердий і незручний шланг, особливо на маленьких площах. Просто не згинається як труба

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Серія 5000 FC9550/09 Пилосос без мішка для пилу

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Серія 5000 FC9550/09 Пилосос без мішка для пилу

10/11/2022

Україна

Україна

Перевірений покупець

Чудова та без відказна техніка.

Саме така оцінка тому що постійно обираю саме цей бренд

Плюси

+

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Серія 5000 FC9550/09 Пилосос без мішка для пилу

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Серія 5000 FC9550/09 Пилосос без мішка для пилу

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      Примітки

      1. Потужність всмоктування порівняно з PowerPro Active, що був у продажу в 2019 р., протестовано відповідно до стандарту IEC 60312, фільтрування – відповідно до стандарту DIN EN 60312/11/2008.

      2. захоплення 99,9% пилу на твердій підлозі зі щілинами (IEC62885-2).

      3. Рівні фільтрації визначаються згідно з EN60312-1-2017 та еквівалентні HEPA 13.