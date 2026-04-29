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5000 Series Пилосос без мішка для пилу

Більше не доступний

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5000 SeriesПилосос без мішка для пилу

FC9553/09

5000 Series Пилосос без мішка для пилу

Більше не доступний

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Інструкції і документація

EU Declaration of Conformity - English (US)

  • PDF файл, 634.9 kB
  • 13 March 2026

Important Information Manual Philips 5000 Series Bagless vacuum cleaner

  • PDF файл, 290.2 kB
  • 13 March 2026

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