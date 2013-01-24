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Інтелектуальне очищення
Фільтр з активованим вугіллям, що має пористу структуру, забезпечує ефективне усунення загальних летких органічних сполук (ЗЛОС) і неприємних запахів. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Інтелектуальне очищення
Фільтр з активованим вугіллям, що має пористу структуру, забезпечує ефективне усунення загальних летких органічних сполук (ЗЛОС) і неприємних запахів. Переглянути усі переваги
Інтелектуальне очищення
Фільтр з активованим вугіллям, що має пористу структуру, забезпечує ефективне усунення загальних летких органічних сполук (ЗЛОС) і неприємних запахів. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Інтелектуальне очищення
Фільтр з активованим вугіллям, що має пористу структуру, забезпечує ефективне усунення загальних летких органічних сполук (ЗЛОС) і неприємних запахів. Переглянути усі переваги
Фільтр NanoProtect
Ціна магазину Philips
Усього:
Активна вугільна поглинаюча поверхня у розгорнутому вигляді дорівнює розміру 43 футбольних полів, що забезпечує послідовний захист та тривалий термін експлуатації до 12 місяців.
Фільтр з активованим вугіллям, що має пористу структуру, призначений для ефективного усунення різних газів, у т.ч. й шкідливих загальних летких органічних сполук (ЗЛОС) і неприємних запахів.