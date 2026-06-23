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  • Оригінальний фільтр для пристроїв 2-в-1 серій 1000i та 2000i
  • Оригінальний фільтр для пристроїв 2-в-1 серій 1000i та 2000i
  • Оригінальний фільтр для пристроїв 2-в-1 серій 1000i та 2000i
  • Оригінальний фільтр для пристроїв 2-в-1 серій 1000i та 2000i
  • Оригінальний фільтр для пристроїв 2-в-1 серій 1000i та 2000i
  • Оригінальний фільтр для пристроїв 2-в-1 серій 1000i та 2000i
  • Оригінальний фільтр для пристроїв 2-в-1 серій 1000i та 2000i

Більше не доступний

Очищувач і зволожувач повітря 2-в-1Фільтр з активованим вугіллям

FY1413/30

5
| (2) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб
Оригінальний фільтр для пристроїв 2-в-1 серій 1000i та 2000i
Оригінальний змінний фільтр для вашого очищувача повітря: фільтр з активованим вугіллям ефективно усуває леткі органічні сполуки (ЛОС) та неприємні запахи для чистішого, свіжішого повітря у приміщенні.
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Ефективно усуває гази й запахи

Оригінальний фільтр для пристроїв 2-в-1 серій 1000i та 2000i

  • Усуває запахи та ЗЛОС*

  • Для очищувачів AC2729/XX, AC1214/10

  • Рекомендована заміна: кожні 12 місяців

  • Оригінальний фільтр Philips

Сумісність з очищувачами Philips серій 1000i та 2000i

Сумісність з очищувачами Philips серій 1000i та 2000i

Змінні фільтри для очищувача і зволожувача повітря 2-в-1 Philips серій 1000i та 2000i: AC1214, AC1215, AC1217, AC2721, AC2726, AC2729. Модель вашого очищувача повітря можна дізнатися на нижній панелі пристрою.

Довговічні фільтри зі строком служби до 1 року

Довговічні фільтри зі строком служби до 1 року

Фільтри забезпечують оптимальну роботу до 1 року (2), зменшуючи клопоти й витрати.

Оригінальний фільтр Philips для найкращої ефективності

Оригінальний фільтр Philips для найкращої ефективності

Оригінальний фільтр Philips ідеально підходить для вашого пристрою. Завжди використовуйте фільтр Philips для оптимальної ефективності.

Технічні характеристики

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Відгуки

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5.0

з 5

2

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

4
3
2
1

23/06/2026

Україна

Україна

Який брати ?

А як що вже його нема який брати до моєї системи? В Мене модель АС2729?

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Очищувач і зволожувач повітря 2-в-1 FY1413/30 Фільтр з активованим вугіллям

Date of Use 2026-06-23

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Очищувач і зволожувач повітря 2-в-1 FY1413/30 Фільтр з активованим вугіллям

Date of Use 2026-06-23

13/09/2022

Україна

Україна

Виріб чудовий

Ок. Користуюся кліматичною системою з цим фільтром дуже задоволені

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Очищувач і зволожувач повітря 2-в-1 FY1413/30 Фільтр з активованим вугіллям

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Очищувач і зволожувач повітря 2-в-1 FY1413/30 Фільтр з активованим вугіллям

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      Примітки

      1. (1) Повітря, яке проходить крізь фільтр, перевірялося аерозолем NaCl iUTA відповідно до DIN71460-1.

      2. (2) Середній розрахунок. Термін служби фільтра залежить від якості повітря та використання.