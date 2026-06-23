Безкоштовна доставка та повернення
Розширена гарантія 3 роки
Більше не доступний
Усуває запахи та ЗЛОС*
Для очищувачів AC2729/XX, AC1214/10
Рекомендована заміна: кожні 12 місяців
Оригінальний фільтр Philips
Змінні фільтри для очищувача і зволожувача повітря 2-в-1 Philips серій 1000i та 2000i: AC1214, AC1215, AC1217, AC2721, AC2726, AC2729. Модель вашого очищувача повітря можна дізнатися на нижній панелі пристрою.
Фільтри забезпечують оптимальну роботу до 1 року (2), зменшуючи клопоти й витрати.
Оригінальний фільтр Philips ідеально підходить для вашого пристрою. Завжди використовуйте фільтр Philips для оптимальної ефективності.
5.0
з 5
2
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
Михайло хх
23/06/2026
Україна
Який брати ?
А як що вже його нема який брати до моєї системи? В Мене модель АС2729?
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Очищувач і зволожувач повітря 2-в-1 FY1413/30 Фільтр з активованим вугіллям
Date of Use 2026-06-23
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Очищувач і зволожувач повітря 2-в-1 FY1413/30 Фільтр з активованим вугіллям
Date of Use 2026-06-23
Olgatod
13/09/2022
Україна
Виріб чудовий
Ок. Користуюся кліматичною системою з цим фільтром дуже задоволені
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Очищувач і зволожувач повітря 2-в-1 FY1413/30 Фільтр з активованим вугіллям
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Очищувач і зволожувач повітря 2-в-1 FY1413/30 Фільтр з активованим вугіллям
(1) Повітря, яке проходить крізь фільтр, перевірялося аерозолем NaCl iUTA відповідно до DIN71460-1.
(2) Середній розрахунок. Термін служби фільтра залежить від якості повітря та використання.