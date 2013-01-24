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    Series 1000

    Фільтр NanoProtect

    FY1413/30
    Загальна оцінка / 5
    • Інтелектуальне очищення Інтелектуальне очищення Інтелектуальне очищення
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      Series 1000 Фільтр NanoProtect

      FY1413/30
      Загальна оцінка / 5

      Інтелектуальне очищення

      Фільтр з активованим вугіллям, що має пористу структуру, забезпечує ефективне усунення загальних летких органічних сполук (ЗЛОС) і неприємних запахів. Переглянути усі переваги

      Ціна магазину Philips

      Series 1000 Фільтр NanoProtect

      Інтелектуальне очищення

      Фільтр з активованим вугіллям, що має пористу структуру, забезпечує ефективне усунення загальних летких органічних сполук (ЗЛОС) і неприємних запахів. Переглянути усі переваги

      Інтелектуальне очищення

      Фільтр з активованим вугіллям, що має пористу структуру, забезпечує ефективне усунення загальних летких органічних сполук (ЗЛОС) і неприємних запахів. Переглянути усі переваги

      Ціна магазину Philips

      Series 1000 Фільтр NanoProtect

      Інтелектуальне очищення

      Фільтр з активованим вугіллям, що має пористу структуру, забезпечує ефективне усунення загальних летких органічних сполук (ЗЛОС) і неприємних запахів. Переглянути усі переваги

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        Series 1000

        Series 1000

        Фільтр NanoProtect

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Інтелектуальне очищення

        Усуває ЗЛОС та запахи

        • Усуває ЗЛОС*
        • Усуває запахи
        Термін експлуатації – цілих 12 місяців

        Термін експлуатації – цілих 12 місяців

        Активна вугільна поглинаюча поверхня у розгорнутому вигляді дорівнює розміру 43 футбольних полів, що забезпечує послідовний захист та тривалий термін експлуатації до 12 місяців.

        Ефективно усуває ЗЛОС і запахи

        Ефективно усуває ЗЛОС і запахи

        Фільтр з активованим вугіллям, що має пористу структуру, призначений для ефективного усунення різних газів, у т.ч. й шкідливих загальних летких органічних сполук (ЗЛОС) і неприємних запахів.

        Технічні характеристики

        • Країна виготовлення

          Виготовлено у
          Китаї

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