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  • Картридж проти накипу Pure Steam*
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  • Картридж проти накипу Pure Steam*
  • Картридж проти накипу Pure Steam*
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  • Картридж проти накипу Pure Steam*

Більше не доступний

PerfectCare PureКартридж проти накипу

GC002/00

1.1
| (14) Відгуки

1 нагорода

Картридж проти накипу Pure Steam*
Картридж проти накипу Pure Steam підходить для парогенераторів PerfectCare Pure, оснащених технологією Pure Steam. Він усуватиме 99% накипу та збільшить термін експлуатації у 5 разів.
Переглянути всі переваги

На 99% менше накипу, збільшення строку служби у 5 разів

Картридж проти накипу Pure Steam*

  • Видаляє 99% накипу

  • Підходить для PerfectCare Pure

3 місяці прасування

3 місяці прасування

Термін служби картриджа залежить від рівня жорсткості води у місцевості, де Ви живете, та кількості годин роботи щотижня. Загалом, 1 картриджа вистачає на 3 місяці прасування.

5 років гарантії захисту від накипу

5 років гарантії захисту від накипу

Картридж проти накипу Pure Steam ефективно захищатиме PerfectCare Pure від будь-яких пошкоджень через накип. 5 років гарантії захисту від накипу.

На 99% менше накипу завдяки картриджу проти накипу PureSteam

На 99% менше накипу завдяки картриджу проти накипу PureSteam

Картридж проти накипу PureSteam відфільтровує 99% накипу із водопровідної води. Він забезпечує постійний потік пари та запобігає потраплянню залишків накипу на одяг.

Технічні характеристики

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Нагороди

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Відгуки

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1.1

з 5

14

Відгуки

5
4
3

28/07/2022

România

România

Stoc epuizat ?

De unde cumpărăm? Nu avem de unde cumpara , ce facem???

Цей відгук про Cartuş anti-calcar PerfectCare Pure GC002/00

Цей відгук про Cartuş anti-calcar PerfectCare Pure GC002/00

04/10/2021

România

România

Pacat de Statia de calcat!

Cartusul este foarte bun daca este intretinut corespunzator. Am statia din 2017 si am folosit 6 catuse pana in prezent. In medie un cartus ma tine 8-12 luni in conditiile in care calc saptamanal, si la o serie de calcat folosesc aproximativ 4l-5l de apa demineralizata. In momentul in care am folosit alt tip de apa (plata/ de la robinet) viata cartusului a fost redusa drastic pana la 3 luni.

Цей відгук про Cartuş anti-calcar PerfectCare Pure GC002/00

Цей відгук про Cartuş anti-calcar PerfectCare Pure GC002/00

01/06/2021

Latvija

Latvija

Avoid! Impossible to buy

Good ironing machine, and out of luck when you need replacement. In Latvia and Lithiania - not a single replacement item, out of stock, unknown when and if arrives. It basically turns your iron in brick, as it stops producing steam. May 2021.

Цей відгук про PerfectCare Pure GC002/00 atkaļķošanas kasetne

Цей відгук про PerfectCare Pure GC002/00 atkaļķošanas kasetne

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      Примітки

      1. Виріб може виглядати темнішим і вологішим, аніж зображення на упаковці, оскільки його було оброблено демінералізованою водою для найвищої ефективності.