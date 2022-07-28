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Більше не доступний
GC002/00
Видаляє 99% накипу
Підходить для PerfectCare Pure
Термін служби картриджа залежить від рівня жорсткості води у місцевості, де Ви живете, та кількості годин роботи щотижня. Загалом, 1 картриджа вистачає на 3 місяці прасування.
Картридж проти накипу Pure Steam ефективно захищатиме PerfectCare Pure від будь-яких пошкоджень через накип. 5 років гарантії захисту від накипу.
Картридж проти накипу PureSteam відфільтровує 99% накипу із водопровідної води. Він забезпечує постійний потік пари та запобігає потраплянню залишків накипу на одяг.
Нагороди
1.1
з 5
14
Відгуки
Ionut j
28/07/2022
România
Stoc epuizat ?
De unde cumpărăm? Nu avem de unde cumpara , ce facem???
Цей відгук про Cartuş anti-calcar PerfectCare Pure GC002/00
Цей відгук про Cartuş anti-calcar PerfectCare Pure GC002/00
Aandra
04/10/2021
România
Pacat de Statia de calcat!
Cartusul este foarte bun daca este intretinut corespunzator. Am statia din 2017 si am folosit 6 catuse pana in prezent. In medie un cartus ma tine 8-12 luni in conditiile in care calc saptamanal, si la o serie de calcat folosesc aproximativ 4l-5l de apa demineralizata. In momentul in care am folosit alt tip de apa (plata/ de la robinet) viata cartusului a fost redusa drastic pana la 3 luni.
Цей відгук про Cartuş anti-calcar PerfectCare Pure GC002/00
Цей відгук про Cartuş anti-calcar PerfectCare Pure GC002/00
Hasans111
01/06/2021
Latvija
Avoid! Impossible to buy
Good ironing machine, and out of luck when you need replacement. In Latvia and Lithiania - not a single replacement item, out of stock, unknown when and if arrives. It basically turns your iron in brick, as it stops producing steam. May 2021.
Цей відгук про PerfectCare Pure GC002/00 atkaļķošanas kasetne
Цей відгук про PerfectCare Pure GC002/00 atkaļķošanas kasetne
Виріб може виглядати темнішим і вологішим, аніж зображення на упаковці, оскільки його було оброблено демінералізованою водою для найвищої ефективності.