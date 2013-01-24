Головна
Philips – Натисніть тут, щоб перейти на головну сторінку

Умови пошуку

UK
RU
1

PerfectCare Pure

Картридж проти накипу

GC002/00
Загальна оцінка / 5
  • Картридж проти накипу Pure Steam* Картридж проти накипу Pure Steam* Картридж проти накипу Pure Steam*
    -{discount-value}

    PerfectCare Pure Картридж проти накипу

    GC002/00
    Загальна оцінка / 5

    Картридж проти накипу Pure Steam*

    Картридж проти накипу Pure Steam підходить для парогенераторів PerfectCare Pure, оснащених технологією Pure Steam. Він усуватиме 99% накипу та збільшить термін експлуатації у 5 разів. Переглянути усі переваги

    PerfectCare Pure Картридж проти накипу

    Картридж проти накипу Pure Steam*

    Картридж проти накипу Pure Steam підходить для парогенераторів PerfectCare Pure, оснащених технологією Pure Steam. Він усуватиме 99% накипу та збільшить термін експлуатації у 5 разів. Переглянути усі переваги

    Картридж проти накипу Pure Steam*

    Картридж проти накипу Pure Steam підходить для парогенераторів PerfectCare Pure, оснащених технологією Pure Steam. Він усуватиме 99% накипу та збільшить термін експлуатації у 5 разів. Переглянути усі переваги

    PerfectCare Pure Картридж проти накипу

    Картридж проти накипу Pure Steam*

    Картридж проти накипу Pure Steam підходить для парогенераторів PerfectCare Pure, оснащених технологією Pure Steam. Він усуватиме 99% накипу та збільшить термін експлуатації у 5 разів. Переглянути усі переваги

    Подібні вироби

    See all ironing-accessories

      Картридж проти накипу Pure Steam*

      На 99% менше накипу, збільшення строку служби у 5 разів

      • Видаляє 99% накипу
      • Підходить для PerfectCare Pure
      • Набір із 2 картриджів
      3 місяці прасування

      3 місяці прасування

      Термін служби картриджа залежить від рівня жорсткості води у місцевості, де Ви живете, та кількості годин роботи щотижня. Загалом, 1 картриджа вистачає на 3 місяці прасування.

      5 років гарантії захисту від накипу

      5 років гарантії захисту від накипу

      Картридж проти накипу Pure Steam ефективно захищатиме PerfectCare Pure від будь-яких пошкоджень через накип. 5 років гарантії захисту від накипу.

      На 99% менше накипу завдяки картриджу проти накипу PureSteam

      На 99% менше накипу завдяки картриджу проти накипу PureSteam

      Картридж проти накипу PureSteam відфільтровує 99% накипу із водопровідної води. Він забезпечує постійний потік пари та запобігає потраплянню залишків накипу на одяг.

      Заміняйте картридж, коли прилад повідомить про таку необхідність

      Заміняйте картридж, коли прилад повідомить про таку необхідність

      PerfectCare Pure попереджає про необхідність заміни картриджа проти накипу Pure Steam. Індикатор заміни починає блимати, прилад починає подавати звукові сигнали, а потім вимикається, щоб запобігти його пошкодженню та забрудненню одягу. Щоб продовжити ефективно користуватися своїм пристроєм, можна використовувати демінералізовану воду, не заміняючи використаний картридж, або ж замінити його новим картриджем проти накипу Pure Steam.

      Збільшення терміну експлуатації у 5 разів

      Збільшення терміну експлуатації у 5 разів

      Запобігає пошкодженню пристрою через накип і збільшує термін його експлуатації у 5 разів.

      Найефективніша система проти накипу

      Найефективніша система проти накипу

      Доведено, що унікальний картридж проти накипу Philips PureSteam є найефективнішою вбудованою системою проти накипу.

      Технічні характеристики

      • Технічні характеристики

        Кількість картриджів у наборі
        2
        Вага виробу
        0,19  кг
        Вага виробу з упаковкою
        0,43  кг
        Розміри упаковки
        11 x 8 x 12  см
        Розміри виробу
        9,4 x 5,4 x 6,8  см

      • Заміна

        Підходить для
        PerfectCare Pure

      • Логістичні дані

        Розміри коробки A
        13 x 25 x 40  см
        Вага коробки
        4,7  кг
        Розміри коробки F
        11 x 8 x 12  см
        Вага коробки
        0,43  кг

      Отримати підтримку для цього виробу

      Перейти до Центру обслуговування клієнтів

      Знайти запасну частину або аксесуар

      Перейти до частин та аксесуарів

      Аксесуари для цього виробу

      Дивитися всі аксесуари

        Рекомендовані вироби

          Вироби, які Ви нещодавно переглядали

            Відгуки

            бути першим, хто переглянув цей предмет

            • Виріб може виглядати темнішим і вологішим, аніж зображення на упаковці, оскільки його було оброблено демінералізованою водою для найвищої ефективності.

            Підписуйтесь на новини  та отримуйте 10% знижки на продукцію Philips

            Підписатись