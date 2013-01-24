Картридж проти накипу Pure Steam*
Картридж проти накипу Pure Steam підходить для парогенераторів PerfectCare Pure, оснащених технологією Pure Steam. Він усуватиме 99% накипу та збільшить термін експлуатації у 5 разів. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Картридж проти накипу Pure Steam*
Картридж проти накипу Pure Steam підходить для парогенераторів PerfectCare Pure, оснащених технологією Pure Steam. Він усуватиме 99% накипу та збільшить термін експлуатації у 5 разів. Переглянути усі переваги
Картридж проти накипу Pure Steam*
Картридж проти накипу Pure Steam підходить для парогенераторів PerfectCare Pure, оснащених технологією Pure Steam. Він усуватиме 99% накипу та збільшить термін експлуатації у 5 разів. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Картридж проти накипу Pure Steam*
Картридж проти накипу Pure Steam підходить для парогенераторів PerfectCare Pure, оснащених технологією Pure Steam. Він усуватиме 99% накипу та збільшить термін експлуатації у 5 разів. Переглянути усі переваги
Термін служби картриджа залежить від рівня жорсткості води у місцевості, де Ви живете, та кількості годин роботи щотижня. Загалом, 1 картриджа вистачає на 3 місяці прасування.
Картридж проти накипу Pure Steam ефективно захищатиме PerfectCare Pure від будь-яких пошкоджень через накип. 5 років гарантії захисту від накипу.
Картридж проти накипу PureSteam відфільтровує 99% накипу із водопровідної води. Він забезпечує постійний потік пари та запобігає потраплянню залишків накипу на одяг.
PerfectCare Pure попереджає про необхідність заміни картриджа проти накипу Pure Steam. Індикатор заміни починає блимати, прилад починає подавати звукові сигнали, а потім вимикається, щоб запобігти його пошкодженню та забрудненню одягу. Щоб продовжити ефективно користуватися своїм пристроєм, можна використовувати демінералізовану воду, не заміняючи використаний картридж, або ж замінити його новим картриджем проти накипу Pure Steam.
Запобігає пошкодженню пристрою через накип і збільшує термін його експлуатації у 5 разів.
Доведено, що унікальний картридж проти накипу Philips PureSteam є найефективнішою вбудованою системою проти накипу.
Технічні характеристики
Заміна
Логістичні дані
GC026/30
GC026/00