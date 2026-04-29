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PerfectCare Pure Картридж проти накипу
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GC002/00
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Картридж проти накипу Pure Steam підходить для парогенераторів PerfectCare Pure, оснащених технологією Pure Steam. Він усуватиме 99% накипу та збільшить термін експлуатації у 5 разів.
Машинка для видалення ковтунців
Серія 500Машинка для видалення ковтунців
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