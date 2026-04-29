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PerfectCare Pure Картридж проти накипу

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PerfectCare PureКартридж проти накипу

GC002/00

PerfectCare Pure Картридж проти накипу

Більше не доступний

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Інструкції і документація

Картридж проти накипу Pure Steam підходить для парогенераторів PerfectCare Pure, оснащених технологією Pure Steam. Він усуватиме 99% накипу та збільшить термін експлуатації у 5 разів.

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  • 12 February 2025

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