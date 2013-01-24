Картридж проти накипу*
Картридж проти накипу підходить для фільтра для очищення води IronCare. Він гарантує оптимальну роботу фільтра і підтримує належну потужність потоку пари. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Картридж проти накипу*
Картридж проти накипу підходить для фільтра для очищення води IronCare. Він гарантує оптимальну роботу фільтра і підтримує належну потужність потоку пари. Переглянути усі переваги
Іонообмінна смола, якою заповнений картридж, усуває 99%* осаду з проточної води; це забезпечує оброблену воду, яку можна використовувати для прасування. *Очищення до 25 л води при 8,4 dH
Демінералізована вода з фільтром IronCare допоможе запобігти утворенню накипу в прасці: всередині підошви та в парогенераторі. Часточки накипу не блокуватимуть отвори для подачі пари, і з праски безперервно виходитиме пара; це зробить прасування більш приємним.
Надзвичайно ефективний картридж запобігає утворенню накипу. Вашу дорогу сукню не буде зіпсовано розводами під час прасування. Ви виглядатимете чудово у добре випрасуваному одязі.
Спеціально розроблений картридж дозволяє швидку фільтрацію води; з ним Ви можете почати прасувати швидко, не чекаючи. Поставте фільтр IronCare біля себе, щоб долити води у праску в будь-який момент, а не носити її до раковини для наповнення.
Зміна кольору картриджа проявиться поступово, згори донизу, залежно від об’єму відфільтрованої води. Упродовж терміну експлуатації картриджа Ви помітите зміну кольору з блакитного на коричневий. Замініть картридж, коли його колір повністю зміниться на коричневий, щоб забезпечити оптимальну роботу пристрою.
Через різну жорсткість води у місці Вашого проживання, а також різницю у кількості годин прасування на тиждень, термін експлуатації картриджа відрізнятиметься; 1 картридж забезпечить до 3 місяців прасування.
Змінний картридж забезпечує оптимальну роботу Вашого фільтра для очищення води IronCare.
Легкість у використанні
Технічні характеристики
Логістичні дані
Заміна
GC026/00
GC026/30