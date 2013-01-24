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IronCare

Картридж проти накипу

GC025/10
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Загальна оцінка / 5
  • Картридж проти накипу* Картридж проти накипу* Картридж проти накипу*
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    IronCare Картридж проти накипу

    GC025/10
    Отримайте підтримку для цього виробу

    Картридж проти накипу*

    Картридж проти накипу підходить для фільтра для очищення води IronCare. Він гарантує оптимальну роботу фільтра і підтримує належну потужність потоку пари. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    IronCare Картридж проти накипу

    Картридж проти накипу*

    Картридж проти накипу підходить для фільтра для очищення води IronCare. Він гарантує оптимальну роботу фільтра і підтримує належну потужність потоку пари. Переглянути усі переваги

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      Картридж проти накипу*

      Підходить для фільтра для очищення води IronCare GC024

      • Видаляє 99% накипу
      • Підходить для фільтра IronCare
      • У комплекті 1 картридж
      • Надшвидка фільтрація
      Відфільтрована вода для Вашої праски, на 99% без накипу

      Відфільтрована вода для Вашої праски, на 99% без накипу

      Іонообмінна смола, якою заповнений картридж, усуває 99%* осаду з проточної води; це забезпечує оброблену воду, яку можна використовувати для прасування. *Очищення до 25 л води при 8,4 dH

      Забезпечує рівномірну подачу пари з праски

      Забезпечує рівномірну подачу пари з праски

      Демінералізована вода з фільтром IronCare допоможе запобігти утворенню накипу в прасці: всередині підошви та в парогенераторі. Часточки накипу не блокуватимуть отвори для подачі пари, і з праски безперервно виходитиме пара; це зробить прасування більш приємним.

      Запобігає появі розводів на одязі

      Запобігає появі розводів на одязі

      Надзвичайно ефективний картридж запобігає утворенню накипу. Вашу дорогу сукню не буде зіпсовано розводами під час прасування. Ви виглядатимете чудово у добре випрасуваному одязі.

      Надшвидка фільтрація для швидкого фільтрування води

      Надшвидка фільтрація для швидкого фільтрування води

      Спеціально розроблений картридж дозволяє швидку фільтрацію води; з ним Ви можете почати прасувати швидко, не чекаючи. Поставте фільтр IronCare біля себе, щоб долити води у праску в будь-який момент, а не носити її до раковини для наповнення.

      Заміняйте картридж у разі зміни кольору

      Заміняйте картридж у разі зміни кольору

      Зміна кольору картриджа проявиться поступово, згори донизу, залежно від об’єму відфільтрованої води. Упродовж терміну експлуатації картриджа Ви помітите зміну кольору з блакитного на коричневий. Замініть картридж, коли його колір повністю зміниться на коричневий, щоб забезпечити оптимальну роботу пристрою.

      До 3 місяців прасування

      До 3 місяців прасування

      Через різну жорсткість води у місці Вашого проживання, а також різницю у кількості годин прасування на тиждень, термін експлуатації картриджа відрізнятиметься; 1 картридж забезпечить до 3 місяців прасування.

      Підходить для фільтра для очищення води IronCare

      Підходить для фільтра для очищення води IronCare

      Змінний картридж забезпечує оптимальну роботу Вашого фільтра для очищення води IronCare.

      Технічні характеристики

      • Легкість у використанні

        Індикація зміни кольору
        з блакитного на коричневий

      • Технічні характеристики

        Кількість картриджів у наборі
        1
        Вага виробу
        0,21  кг
        Вага виробу з упаковкою
        0,25  кг
        Розміри виробу
        13,9 x 6,9 x 6,9  см

      • Логістичні дані

        Розміри коробки A
        17,2 x 24 x 31,7  см
        Вага коробки
        3,25  кг
        Розміри коробки F
        15,2 x 7,5 x 7,5  см
        Вага коробки
        0,25  кг

      • Заміна

        Підходить для
        GC024

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            • *очищення до 12 л води при 16,8 dH
            • *протестовано на паровій прасці Philips GC5000 із водою жорсткістю 16,8 dH, посилаючись лише на ефект (вплив) накипу
            • Виріб може виглядати темнішим і вологішим, аніж зображення на упаковці, оскільки його було оброблено демінералізованою водою для найвищої ефективності.

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